BMC Elections 2026 : मुंबईत सर्वात धक्कादायक विजय! BMC मध्ये पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार विजयी, ठाकरे बंधूंना धक्का

मुंबईमध्ये मराठी माणसांची गळचेपी होत असल्याचा मुद्दा ठाकरे बंधूंनी उचलून धरला होता. मात्र यानंतर देखील मुंबई महापालिकेमध्ये पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार निवडून आला आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:40 PM
In Mumbai North Indian candidate Rekha Yadav emerged win in BMC Election 2026

मुंबईत उत्तर भारतीय उमेदवार रेखा यादव विजयी झाले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • मुंबईत पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार विजयी
  • प्रभाग क्रमांक 165 मध्ये महिला उमेदवार विजयी
  • उत्तर भारतीय उमेदवार रेखा यादव विजयी
BMC Elections 2026 : मुंबई : महापालिका निवडणुकीचा निकाल (Municipal Election Result 2026) हाती येत असून चित्र हळूहळू स्पष्ट होत आहे. राज्यातील 29 पालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया झाली असून बहुतांश ठिकाणी भाजपला मोठा विजय मिळाला आहे. पालिका निवडणुकीमध्ये देखील भाजपचा वरचष्मा दिसून आला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये (BMC Election 2026) देखील भाजप पक्ष मोठा ठरला आहे. मुंबईमध्ये मराठी माणसांची गळचेपी होत असल्याचा मुद्दा ठाकरे बंधूंनी उचलून धरला होता. मात्र यानंतर देखील पालिकेवर वर्चस्व मिळवण्यात यश आलेले दिसून येत आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिकेमध्ये पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार निवडून आला आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) २२७ जागांसाठी मतदान झाले असून सध्या मतमोजणी सुरू आहे. प्राथमिक निकालांनी अनेक महत्त्वाच्या वॉर्डांमध्ये विजयी घोषित केले आहेत. सर्वात चर्चेत असलेले निकाल म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे उमेदवार आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांचे भाऊ कप्तान मलिक यांचा पराभव झाला आहे. त्याचबरोबर मुंबईमध्ये पहिला उत्तर भारतीय उमेदवार विजयी झाला आहे. प्रभाग क्रमांक 165 मध्ये महिला उमेदवार रेखा यादव यांचा विजय झाला आहे.

हे देखील वाचा : पुण्यात कॉंग्रेसचे खाते उघडले! पवारांना सोडचिठ्ठी दिलेले प्रशांत जगताप विजयी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचे यांचे उमेदवार कप्तान मलिक यांचा वॉर्ड १६५ मधून पराभव झाला आहे. त्यांचा काँग्रेसचे उमेदवार अशरफ आझमी यांनी पराभव केला. नवाब मलिक कुटुंब राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असल्याने हा पराभव राष्ट्रवादीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. शिवाय, मुंबईत शिवसेनेचे तीन उमेदवारांसह सात उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : निवडणूक आयोग संशयाच्या भोवऱ्यात! रोहित पवारांनी पकडली मोठी चूक

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील काही वॉर्डांचे निकाल आतापर्यंत जाहीर झाले आहेत, ज्यात महिलांचा मोठा सहभाग आणि पक्षांना लवकर मिळालेले यश दिसून आले आहे. यापैकी एक निकाल ऐतिहासिक मानला जातो. मुंबईत विजयी झालेल्या पहिल्या उत्तर भारतीय महिला उमेदवार रेखा यादव यांनी इतिहास रचला आहे. हा विजय उत्तर भारतीय समुदायासाठी देखील महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानंतर देखील हा विजय झाला आहे.
पहिल्यांदाच भाजपा बीएमसीमध्ये बहुमताच्या जवळ पोहोचला आहे. २२७ पैकी १७२ जागांसाठीचे कल समोर आले आहेत, ज्यामध्ये भाजप युती १०८ जागांवर आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. उद्धव-शिवसेना युती ५६ जागांवर आघाडीवर आहे. हे प्राथमिक निकाल आहेत आणि मतमोजणी अजूनही सुरू आहे. एकूणच, महायुती (भाजप-शिवसेना शिंदे गट) आघाडीवर आहे, तर ठाकरे गट (शिवसेना यूबीटी) आणि इतर विरोधी पक्ष मागे आहेत. बीएमसी ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे आणि या निकालांचा थेट परिणाम मुंबईच्या विकास योजनांवर होणार आहे.

