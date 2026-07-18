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प्रवाशांची फसवणूक करत होतं Spicejet? डार्क पॅटर्न्सचा वापर केल्यामुळे सरकारचा दणका, नेमका प्रकार काय?

Updated On: Jul 18, 2026 | 07:42 PM IST
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सारांश

विमानाचे तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांची ऑनलाईन फसवणूक आणि दिशाभूल केल्याप्रकरणी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) विमान कंपनी 'स्पाइसजेट'ला दोषी ठरवून दंड ठोठावला आहे. वेबसाईटवर तिकीट बुक करताना प्रवाशांची संमती नसतानाही त्यांना जबरदस्तीने 'स्पाइस क्लब'चे मेंबर बनवणे आणि इतर प्रलोभने देऊन पैसे उकळणे अशा ट्रिक्स कंपनी वा

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • प्रवाशांची फसवणूक करत होतं Spicejet?
  • डार्क पॅटर्न्सचा वापर केल्यामुळे सरकारचा दणका
  • ग्राहकांसोबत नेमका प्रकार काय घडला?
SpiceJet News: जर तुम्ही ऑनलाइन फ्लाइटची तिकिटे बुक करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने म्हणजेच CCPA ने स्पाइसजेट या विमान कंपनीवर मोठी कारवाई केली आहे. दंड आकारला आहे. तपासात असे आढळून आले की, कंपनी तिकीट बुकिंगच्या वेळी आपल्या वेबसाइट आणि मोबाइल ॲपवर डार्क पॅटर्नसारख्या डिजिटल डिझाइनचा वापर करत होती, ज्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या संमतीशिवाय काही विशिष्ट सेवा स्वीकारता येत होत्या. याचा वापर करत छुप्या अंदाजात एक्साचे पैसे उकळले जात होते. CCPA च्या मते, अशा पद्धतींमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो आणि त्यांना नकळतपणे काही विशिष्ट सेवा व जाहिरात संदेशांशी जोडले जाते. यामुळे प्रवाशांकडून जास्तीचे पैसे आकारले जात होते. नेमका काय प्रकार समजून घेऊयात.

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CCPA च्या तपासात काय उघड झाले?

CCPA च्या तपासात असे उघड झाले की, स्पाइसजेटच्या वेबसाइट आणि मोबाइल ॲपवर तिकीट बुकिंग करताना आपण जेव्हा प्रक्रियेला सुरुवात करतो तेव्हा ती प्रक्रिया सुरु करताना त्यातील काही पर्याय आधीच निवडलेले होते. यामुळे अनेक ग्राहक नकळतपणे स्पाइसक्लब लॉयल्टी प्रोग्रामचा भाग बनले. इतकेच नाही, तर ईमेल, व्हॉट्सॲप आणि इतर माध्यमांद्वारे जाहिरात संदेश मिळवण्यासाठीची संमती आपोआप नोंदवली जात होती. या सगळ्यामुळे ग्राहकांच्या परवानगी शिवाय त्यांच्या वैयक्तिक सोशलची परवानगी त्यांच्या नकळत घेतली जायची.

कोणते छुपे प्रकार आढळले?

ग्राहकांना त्यांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये समाविष्ट करणे.
वेबसाइटवर काही विशिष्ट पर्याय पूर्वनिर्धारितपणे निवडणे.
ग्राहकांना सहज गोंधळात टाकणारी शब्दरचना आणि इंटरफेस वापरणे.

कंपनीला दंड का ठोठावण्यात आला?

CCPA ने म्हटले आहे की, आधीच टिक केलेल्या बॉक्सद्वारे किंवा फसव्या डिझाइनद्वारे मिळवलेली संमती वैध मानली जाऊ शकत नाही. हे ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ आणि ई-कॉमर्स नियम २०२० चे उल्लंघन आहे. नोटीस मिळाल्यानंतरही, कंपनीने केवळ आपला दृष्टिकोन बदलला, परंतु ग्राहकांकडून प्रचारात्मक संमती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत पूर्णपणे सुधारणा केली नाही. यानंतर, CCPA ने स्पाइसजेटवर ₹१ लाखाचा दंड लावला.

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Web Title: Was spicejet cheating passengers government slapped for using dark patterns

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Published On: Jul 18, 2026 | 07:42 PM

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