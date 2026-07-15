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Mumbai Metro 5: ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गिकेला मिळणार चालना! मेट्रो मार्ग 5 ला वेग, 27 हेक्टरमध्ये उभा राहतोय अत्याधुनिक कशेळी डेपो

Updated On: Jul 15, 2026 | 12:31 PM IST
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सारांश

मुंबई मेट्रो मार्ग 5 साठी उभारण्यात येणाऱ्या कशेळी मेट्रो डेपोचे काम वेगाने सुरू असून जून 2026 अखेर 23 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 27 हेक्टर क्षेत्रात विकसित होणारा हा डेपो ठाणे-भिवंडी-कल्याण-उल्हासनगर मेट्रो मार्गिकेच्या परिचालन आणि देखभालीचे प्रमुख केंद्र असणार आहे.

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गिकेला मिळणार चालना! मेट्रो मार्ग 5 ला वेग, 27 हेक्टरमध्ये उभा राहतोय अत्याधुनिक कशेळी डेपो

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गिकेला मिळणार चालना! मेट्रो मार्ग 5 ला वेग, 27 हेक्टरमध्ये उभा राहतोय अत्याधुनिक कशेळी डेपो

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विस्तार
  • मेट्रो मार्ग 5 ला वेग!
  • कशेळी डेपोचे 23% काम पूर्ण
  • ठाणे-भिवंडी-कल्याण मार्गिकेला मिळणार चालना
Metro Line 5 News Marathi : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) मेट्रो मार्ग 5 च्या कशेळी डेपोच्या बांधकामाला वेग मिळाला आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण-उल्हासनगर या सुमारे 32 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिकेसाठी हा डेपो परिचालन, देखभाल आणि रेल्वेगाड्यांच्या स्थिरीकरणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित केला जात आहे. कशेळी टोल प्लाझाजवळ 27 हेक्टर क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे जून 2026 अखेर 23 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

टप्प्याटप्प्याने होणार कार्यान्वयन

एमएमआरडीएने डेपोचे बांधकाम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संपूर्ण डेपो तयार होण्याची वाट न पाहता मेट्रोच्या चाचण्या, तपासणी, देखभाल आणि प्राथमिक परिचालन सुरू करता येणार आहे. यामुळे मेट्रो मार्ग 5 लवकर सुरू करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

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डेपोमध्ये कोणत्या सुविधा असतील?

कशेळी डेपोमध्ये सुमारे 30 मेट्रो रेक्स ठेवण्याची क्षमता असेल. तसेच पाच तपासणी मार्गिका, चार कार्यशाळा मार्गिका, स्वतंत्र चाचणी ट्रॅक, शंटिंग सुविधा, डेपो नियंत्रण केंद्र, प्रशासकीय इमारत, कर्मचारी निवास, रिसिव्हिंग सबस्टेशन, गाड्यांची धुलाई केंद्र, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि आधुनिक अग्निसुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.

आव्हानात्मक भूस्थितीवर मात

प्रकल्पाच्या जागेवर सहा ते नऊ मीटर खोलीपर्यंत मऊ सागरी चिकणमाती असल्याने जमिनीची स्थिरता वाढवण्यासाठी आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रगत भू-सुधारणा तंत्रज्ञान वापरण्यात येत आहे. प्रीफॅब्रिकेटेड व्हर्टिकल ड्रेन्स (PVD) आणि अतिरिक्त भरावाच्या माध्यमातून जमिनीची भारवहन क्षमता वाढवली जात आहे.

सध्या सुरू असलेली प्रमुख कामे

डेपो नियंत्रण केंद्राच्या चार मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू.

कर्मचारी निवासस्थानांच्या पायाभरणीचे काम सुरू.

महापालिकेच्या 2400 मिमी व 2750 मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्या स्थलांतरित करण्याचे काम पूर्ण.

तात्पुरत्या तपासणी पिट शेड, चाचणी ट्रॅक, ऑक्झिलरी सबस्टेशन आणि शंटिंग नेकची उभारणी सुरू.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कशेळी डेपो आधुनिक आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या उभारणीतील महत्त्वाचा टप्पा असून मेट्रो मार्ग 5 मुळे ठाणे, भिवंडी, कल्याण आणि उल्हासनगरमधील संपर्क अधिक सक्षम होईल.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया

एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, कशेळी डेपो मेट्रो मार्ग 5 च्या सुरक्षित आणि कार्यक्षम परिचालनाचा कणा ठरणार असून या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक वेगवान आणि विश्वासार्ह होईल.

एमएमआरडीए आयुक्तांचे मत

महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले की, वैज्ञानिक अभियांत्रिकी, काटेकोर नियोजन आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पुढे जात असून भविष्यातील विश्वासार्ह मेट्रो सेवेसाठी भक्कम पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम सुरू आहे.

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Web Title: Kasheli metro depot work progress metro line 5 thane bhiwandi kalyan mmrda news marathi

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Published On: Jul 15, 2026 | 12:31 PM

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