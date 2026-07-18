शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भारतातील सर्वात भव्य सिनेमॅटिक प्रवासाची सुरुवात; ‘प्रथम संकल्प’मध्ये एकत्र आली ‘रामायणम्’ची टीम, फोटो व्हायरल

Updated On: Jul 18, 2026 | 07:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि भव्य चित्रपट 'रामायणम्' च्या प्रवासाला अधिकृत सुरवात झाली आहे. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित विशेष 'प्रथम संकल्प' सोहळ्यात दिग्दर्शक नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांच्यासह संपूर्ण स्टारकास्ट एकत्र आली.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रामायणम्’चा भव्य प्रवास सुरू!
  • ‘प्रथम संकल्प’ कार्यक्रमात अवघी स्टारकास्ट एकत्र,
  • भारत मंडपममधील फोटो व्हायरल
Ramayanam Movie : रामायणम् हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी चित्रपटांपैकी एक आहे. दोन भागांत प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटात रामायणाची कथा भव्य व्हिज्युअल्स, दमदार कथानक आणि उत्कृष्ट कलाकारांच्या माध्यमातून मोठ्या पडद्यावर साकारली जाणार आहे. चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये आधीपासूनच प्रचंड उत्सुकता असून प्रत्येक नव्या अपडेटची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे.

Sonam Wangchuk : ‘अशी कायरता कधी पाहिलीये का?’ विशाल दादलानी भडकला! व्यक्त केला राग, म्हणाला ‘जागे व्हा!’

संपूर्ण टीम नवी दिल्लीतील भारत मंडपात एकत्र

भव्य ट्रेलर लॉन्चपूर्वी रामायणम् ची संपूर्ण टीम नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमासाठी एकत्र आली. यावेळी निर्माते नमित मल्होत्रा, दिग्दर्शक नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, अरुण गोविल, कुमार विश्वास आणि कुणाल कपूर यांनी एकत्र येत संस्मरणीय ग्रुप फोटो काढला.

रामायणम् साठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा

या कार्यक्रमाला रवी दुबे, रकुल प्रीत सिंग, शोभना आणि अजिंक्य देव यांनीही उपस्थिती लावली. रामायणम् साठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला असून, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक प्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेल्या या चित्रपटाविषयी प्रेक्षकांचा उत्साह दिवसेंदिवस वाढत आहे.

भव्य स्वरूपात मोठ्या पडद्यावर

रामायणम् च्या माध्यमातून नितेश तिवारी रामायणासारखी अजरामर कथा यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या भव्य स्वरूपात मोठ्या पडद्यावर सादर करत आहेत. चित्रपटात रणबीर कपूर भगवान श्रीराम यांच्या भूमिकेत, तर साई पल्लवी माता सीतेच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. यश रावणाची भूमिका साकारणार असून, सनी देओल हनुमानाच्या आणि रवी दुबे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.

८ वेळा ऑस्कर विजेत्या DNEG

नितेश तिवारी यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या रामायणम् ची निर्मिती नमित मल्होत्रा यांच्या प्राइम फोकस स्टुडिओज, ८ वेळा ऑस्कर विजेत्या DNEG आणि यश यांच्या मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने होत आहे. दोन भागांत प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट जगभरातील IMAX चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाचा पहिला भाग दिवाळी २०२६ मध्ये, तर दुसरा भाग दिवाळी २०२७ मध्ये प्रदर्शित होईल.

Malaika Arora Boyfriend: ग्रीसमधील सुट्ट्यांमध्ये ‘मिस्ट्री मॅन’सोबत दिसली मलायका अरोरा? एका फोटोने रंगली चर्चा

Web Title: Nitesh tiwari ramayanam movie team gathers at bharat mandapam for pratham sankalp marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 07:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sonam Wangchuk: उपोषणामुळे चर्चेत असलेले सोनम वांगचुक पैसे कसे कमवतात? किती आहे त्यांची एकूण नेटवर्थ?
1

Sonam Wangchuk: उपोषणामुळे चर्चेत असलेले सोनम वांगचुक पैसे कसे कमवतात? किती आहे त्यांची एकूण नेटवर्थ?

Priyanka Chopra : ‘ती हसत नसतानाही..” वाराणसीत शूटिंगदरम्यान प्रियंका चोप्राचा जबरदस्त लूक समोर
2

Priyanka Chopra : ‘ती हसत नसतानाही..” वाराणसीत शूटिंगदरम्यान प्रियंका चोप्राचा जबरदस्त लूक समोर

28 वर्षांच्या तरुणांनी रचला इतिहास! Vikram 1 च्या यशस्वी लाँचिंगवर गौतम अदानींचं मोठी प्रतिक्रिया, ‘हाच खरा आत्मनिर्भर भारत!’
3

28 वर्षांच्या तरुणांनी रचला इतिहास! Vikram 1 च्या यशस्वी लाँचिंगवर गौतम अदानींचं मोठी प्रतिक्रिया, ‘हाच खरा आत्मनिर्भर भारत!’

Mutual Fund Claim: गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळणं झालं सुटसुटीत! सिग्नेचर मिसमॅचचं टेन्शन मिटलं, पाहा नवे नियम
4

Mutual Fund Claim: गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर क्लेम मिळणं झालं सुटसुटीत! सिग्नेचर मिसमॅचचं टेन्शन मिटलं, पाहा नवे नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतातील सर्वात भव्य सिनेमॅटिक प्रवासाची सुरुवात; ‘प्रथम संकल्प’मध्ये एकत्र आली ‘रामायणम्’ची टीम, फोटो व्हायरल

भारतातील सर्वात भव्य सिनेमॅटिक प्रवासाची सुरुवात; ‘प्रथम संकल्प’मध्ये एकत्र आली ‘रामायणम्’ची टीम, फोटो व्हायरल

Jul 18, 2026 | 07:17 PM
संत सोपानकाका महाराज पालखीत मेंढ्याचे रिंगण; शेतकरी-मेंढपाळांनी जपली पारंपरिक वारीची परंपरा

संत सोपानकाका महाराज पालखीत मेंढ्याचे रिंगण; शेतकरी-मेंढपाळांनी जपली पारंपरिक वारीची परंपरा

Jul 18, 2026 | 07:09 PM
Satara : सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आत्मक्लेश आंदोलन, सोनम वांगचूक यांना पाठिंबा देत पोलिसांच्या कारवाईबद्दल व्यक्त केली नाराजी

Satara : सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आत्मक्लेश आंदोलन, सोनम वांगचूक यांना पाठिंबा देत पोलिसांच्या कारवाईबद्दल व्यक्त केली नाराजी

Jul 18, 2026 | 07:02 PM
India Nuclear Power : भारताने एअरबेसवर अचानक तैनात केली 12 अण्वस्त्रे; SIPRI रिपोर्ट बनला चर्चेचा विषय, पाकिस्तान चिंतेत

India Nuclear Power : भारताने एअरबेसवर अचानक तैनात केली 12 अण्वस्त्रे; SIPRI रिपोर्ट बनला चर्चेचा विषय, पाकिस्तान चिंतेत

Jul 18, 2026 | 07:02 PM
आळे परिसरातून 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल

आळे परिसरातून 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे अपहरण; अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल

Jul 18, 2026 | 06:52 PM
अबब! हे तर लयं मारतंय! फक्त 133 रन्स अन् Virat kohli मोडणार क्रिकेटच्या देवाचा ‘हा’ रेकॉर्ड

अबब! हे तर लयं मारतंय! फक्त 133 रन्स अन् Virat kohli मोडणार क्रिकेटच्या देवाचा ‘हा’ रेकॉर्ड

Jul 18, 2026 | 06:44 PM
Mumbai Metro: मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

Mumbai Metro: मेट्रो ते मॉल प्रवास होणार आणखी सोपा; थेट कनेक्टिव्हिटीमुळे वेळ आणि त्रास दोन्ही वाचणार

Jul 18, 2026 | 06:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा