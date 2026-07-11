शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंबईत साकारणार जगातील सर्वात मोठा ‘Water Metro’ प्रोजेक्ट! 6066 कोटी खर्चून बदलणार मुंबईचं रूप, कसा असेल रुट?

Updated On: Jul 11, 2026 | 04:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ६,०६६ कोटी रुपयांचा जगातील सर्वात मोठा वॉटर मेट्रो प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली आहे. हा प्रोजक्ट साकार झाला तर खऱ्या अर्थाने मुंबईचा प्रश्न सुटेल.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबईत साकारणार जगातील सर्वात मोठा ‘Water Metro’ प्रोजेक्ट!
  • प्रोजेक्टसाठी 6066 कोटी कोटींचा खर्च
  • वॉटर मेट्रोचा कसा असेल रुट?
जर तुम्ही मुंबईकर असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमधील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक विशेष योजना तयार करत आहे. सरकार अंदाजे ६,०६६ कोटी रुपये खर्च करून जगातील सर्वात मोठे जल-मेट्रो नेटवर्क विकसित करणार आहे. रस्ते आणि रेल्वेवरील ताण कमी करणे, प्रवासाचा वेग वाढवणे आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

Forex Reserves Update: भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ, सरकारी तिजोरी 674.19 अब्ज डॉलर्सवर

या योजनेअंतर्गत, शेकडो किलोमीटर लांबीचे जलमार्गांचे जाळे बांधले जाईल. याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक-हायब्रीड बोटी चालवल्या जातील आणि सिंधुदुर्गात एक आधुनिक बोट-बांधणी केंद्र स्थापन केले जाईल. सरकारचा दावा आहे की, या योजनेमुळे येत्या काही वर्षांत लाखो प्रवाशांना थेट फायदा होईल.

विशेष काय असेल?

हा प्रकल्प ₹६,०६६ कोटींच्या खर्चाने विकसित केला जाईल.
३४० किलोमीटर लांबीचे वॉटर मेट्रो नेटवर्क बांधले जाईल.
एकूण ३३ जलमार्ग आणि ४४ आधुनिक टर्मिनल्स बांधले जातील.
प्रवाशांसाठी २०३ इलेक्ट्रिक-हायब्रीड बोटी चालवल्या जातील.
पूर्ण झाल्यावर, हे जगातील सर्वात मोठे वॉटर मेट्रो नेटवर्क असेल.

२०३१ पर्यंत लाखो प्रवाशांना लाभ होणार

२०३१ पर्यंत अंदाजे ७५ दशलक्ष प्रवाशांना लाभ मिळवून देण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, केवळ रस्ते आणि रेल्वे जाळ्याचा विस्तार करून मुंबईतील वाहतुकीची समस्या सोडवता येणार नाही. म्हणूनच शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये वाहतुकीलाही एक महत्त्वाचा भाग बनवले जात आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये पॉड टॅक्सी सेवा सुरू होण्याचीही शक्यता आहे.

आधुनिक बोट निर्मिती केंद्र कुठे उभारले जाणार?

मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात एक करार झाला आहे. या करारानुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यात सुमारे २२ एकर जागेवर अंदाजे १५० कोटी रुपये खर्च करून एक इलेक्ट्रिक बोट निर्मिती केंद्र उभारले जाईल. येथे वॉटर मेट्रोसाठी इलेक्ट्रिक आणि पर्यावरणपूरक बोटींची निर्मिती केली जाईल.

Flipkart-Myntra चा डिस्काउंटच्या नावाखाली 3000 कोटींचा Scam! 33 चाहत्या सेलर्सना फायदा दिल्याचा आरोप; प्रकरण काय?

Web Title: Worlds largest water metro project in mumbai cost 6066 crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 04:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Forex Reserves Update: भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ, सरकारी तिजोरी 674.19 अब्ज डॉलर्सवर
1

Forex Reserves Update: भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! परकीय चलन साठ्यात मोठी वाढ, सरकारी तिजोरी 674.19 अब्ज डॉलर्सवर

40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-न्यूझीलंडमध्ये मोठा करार, तब्बल 35000 कोटींचा होणार व्यापार, ‘या’ क्षेत्रांचं नशीब चमकणार
2

40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! भारत-न्यूझीलंडमध्ये मोठा करार, तब्बल 35000 कोटींचा होणार व्यापार, ‘या’ क्षेत्रांचं नशीब चमकणार

मुसळधार पावसाने शाळेला धोका! दरड कोसळल्यानंतर संरक्षणासाठी 15 लाखांचा निधी मंजूर
3

मुसळधार पावसाने शाळेला धोका! दरड कोसळल्यानंतर संरक्षणासाठी 15 लाखांचा निधी मंजूर

सूर्याभोवती तेजस्वी वलय! बारामतीमध्ये दुर्मीळ ‘सोलर हेलो’चे अद्भुत दर्शन, नागरिकांमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण
4

सूर्याभोवती तेजस्वी वलय! बारामतीमध्ये दुर्मीळ ‘सोलर हेलो’चे अद्भुत दर्शन, नागरिकांमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंबईत साकारणार जगातील सर्वात मोठा ‘Water Metro’ प्रोजेक्ट! 6066 कोटी खर्चून बदलणार मुंबईचं रूप, कसा असेल रुट?

मुंबईत साकारणार जगातील सर्वात मोठा ‘Water Metro’ प्रोजेक्ट! 6066 कोटी खर्चून बदलणार मुंबईचं रूप, कसा असेल रुट?

Jul 11, 2026 | 04:30 PM
IND vs ENG 5th T20I: भारत-इंग्लंड अंतिम सामना आज; सामन्याची वेळ बदलली, जाणून घ्या किती वाजता सुरू होणार?

IND vs ENG 5th T20I: भारत-इंग्लंड अंतिम सामना आज; सामन्याची वेळ बदलली, जाणून घ्या किती वाजता सुरू होणार?

Jul 11, 2026 | 04:25 PM
FiFa World Cup: वर्ल्डकपच्या उपांत्यपूर्व फेरीत इंग्लंडसमोर नॉर्वेचे आव्हान

FiFa World Cup: वर्ल्डकपच्या उपांत्यपूर्व फेरीत इंग्लंडसमोर नॉर्वेचे आव्हान

Jul 11, 2026 | 04:24 PM
Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफी का लांबली? केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ डेटामुळे प्रक्रिया रखडली

Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफी का लांबली? केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ डेटामुळे प्रक्रिया रखडली

Jul 11, 2026 | 04:22 PM
शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर-नर्स मारहाण प्रकरण, मनसेच्या टिकेनंतर भाजप नगरसेवकांनी डॉक्टर आणि नर्सची घेतली भेट

शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर-नर्स मारहाण प्रकरण, मनसेच्या टिकेनंतर भाजप नगरसेवकांनी डॉक्टर आणि नर्सची घेतली भेट

Jul 11, 2026 | 04:01 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा