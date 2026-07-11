मुंबईत साकारणार जगातील सर्वात मोठा ‘Water Metro’ प्रोजेक्ट! 6066 कोटी खर्चून बदलणार मुंबईचं रूप, कसा असेल रुट?

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या योजनेअंतर्गत, शेकडो किलोमीटर लांबीचे जलमार्गांचे जाळे बांधले जाईल. याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक-हायब्रीड बोटी चालवल्या जातील आणि सिंधुदुर्गात एक आधुनिक बोट-बांधणी केंद्र स्थापन केले जाईल. सरकारचा दावा आहे की, या योजनेमुळे येत्या काही वर्षांत लाखो प्रवाशांना थेट फायदा होईल.
हा प्रकल्प ₹६,०६६ कोटींच्या खर्चाने विकसित केला जाईल.
३४० किलोमीटर लांबीचे वॉटर मेट्रो नेटवर्क बांधले जाईल.
एकूण ३३ जलमार्ग आणि ४४ आधुनिक टर्मिनल्स बांधले जातील.
प्रवाशांसाठी २०३ इलेक्ट्रिक-हायब्रीड बोटी चालवल्या जातील.
पूर्ण झाल्यावर, हे जगातील सर्वात मोठे वॉटर मेट्रो नेटवर्क असेल.
२०३१ पर्यंत अंदाजे ७५ दशलक्ष प्रवाशांना लाभ मिळवून देण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, केवळ रस्ते आणि रेल्वे जाळ्याचा विस्तार करून मुंबईतील वाहतुकीची समस्या सोडवता येणार नाही. म्हणूनच शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये वाहतुकीलाही एक महत्त्वाचा भाग बनवले जात आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये पॉड टॅक्सी सेवा सुरू होण्याचीही शक्यता आहे.
मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात एक करार झाला आहे. या करारानुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यात सुमारे २२ एकर जागेवर अंदाजे १५० कोटी रुपये खर्च करून एक इलेक्ट्रिक बोट निर्मिती केंद्र उभारले जाईल. येथे वॉटर मेट्रोसाठी इलेक्ट्रिक आणि पर्यावरणपूरक बोटींची निर्मिती केली जाईल.
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