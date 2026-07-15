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Mumbai Metro : मुंबईकरांचा आनंदाची बातमी! घाटकोपर ते वर्सोवा प्रवास होणार सुखकर, मेट्रोचा नेमका प्लॅन कोणता?

Updated On: Jul 15, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

Mumbai Metro : वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे मेट्रो-१ मध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सध्या चार डब्यांची धावणारी मेट्रो लवकरच सहा डब्यांची करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यामुळे एकाच फेरीत अधिक प्रवासी प्रवास करू शकतील

Mumbai Metro (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
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मुंबईकर रोज आपला जीव मुठीत घेऊन कामासाठी बाहेर जातात. या धावपळीच्या शहरात वेळ वाचवण्यासाठी मेट्रो हा पर्याय उत्तम ठरतो. पण या मेट्रो जास्त गर्दी असते. विशेषत: घाटकोपर ते वर्सोवा दरम्यान धावणाऱ्या मार्गिकेवर प्रवाशांची जास्त गर्दी पाहायला मिळते. आता या मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे.

वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे मेट्रो-१ मध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सध्या चार डब्यांची धावणारी मेट्रो लवकरच सहा डब्यांची करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. यामुळे एकाच फेरीत अधिक प्रवासी प्रवास करू शकतील आणि गर्दीचा ताण काही प्रमाणात कमी होईल. दररोज लाखो मुंबईकर या मार्गाचा वापर करतात. सकाळी कार्यालयात जाण्याची वेळ असो किंवा संध्याकाळी घरी परतण्याची, अनेक स्थानकांवर प्रचंड गर्दी दिसून येते. डब्यात चढण्यासाठीही रांगा लागतात. अशा परिस्थितीत मेट्रोचा विस्तार करणे ही काळाची गरज बनली होती.

या योजनेअंतर्गत नवीन डबे जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक मेट्रोची क्षमता वाढेल. त्याचबरोबर या मार्गावर धावणाऱ्या मेट्रोच्या फेऱ्यांमध्येही वाढ होणार आहे. सध्या असलेल्या गाड्यांव्यतिरिक्त आणखी एक नवीन मेट्रो सेवेत दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशांना कमी वेळात मेट्रो मिळण्याची शक्यता आहे.

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या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. अतिरिक्त डबे खरेदी करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र निधीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील कामाला वेग मिळणार आहे. संबंधित यंत्रणा यासाठी आवश्यक आर्थिक मदत मिळावी म्हणून प्रयत्न करत आहेत.

मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतुकीवरही मोठा ताण निर्माण होत आहे. लोकल ट्रेनमध्ये कितीही सुविधा वाढवल्या तरी अनेक प्रवासी मेट्रोलाच प्राधान्य देतात. कारण मेट्रोमुळे वेळेची बचत होते, प्रवास अधिक सुरक्षित वाटतो आणि वाहतूक कोंडीचाही त्रास होत नाही. नवीन बदल लागू झाल्यानंतर प्रवाशांना अधिक आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः गर्दीच्या वेळेत डब्यांमध्ये होणारी ढकलाढकली कमी होईल. महिलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांनाच या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीत मेट्रोचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा सुविधा वाढवणे ही शहराच्या विकासासाठी आवश्यक बाब मानली जात आहे. मेट्रो-१ चा हा विस्तार पूर्ण झाल्यानंतर लाखो प्रवाशांचा प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्कर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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एकंदरीत पाहता, मेट्रो-१ मध्ये होणारे हे बदल मुंबईकरांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत. वाढलेले डबे, अतिरिक्त मेट्रो आणि अधिक क्षमता यामुळे गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल. येत्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील प्रवासाचा अनुभव आणखी चांगला होणार, यात शंका नाही.

Web Title: Ghatkopar to versova travel set to become easier heres the complete plan

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Published On: Jul 15, 2026 | 03:23 PM

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