वाढत्या वजनाची चिंता सोडा! डायट-वर्कआउट करून घाम गाळायची गरज नाही, झोपेतच बर्न होईल फॅट; आजपासूनच करा हे बदल

आता वजन कमी करण्याची इच्छा तर बऱ्याच जणांच्या मनात असते पण तोंडावर ताबा ठेवणं प्रत्येकाला जमत नाही. एकदा का चटपटीत खाण्याची इच्छा झाली की सहजा सहजी ही सवय जात नाही. तुम्हीही असे आहात का ज्यांच्याकडून डाएटिंग होत नाही, ज्यांना फार व्यायाम करायला आवडत नाही किंबहुना यासाठी वेळ मिळत नाही… मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आपली झोप आपल्या शरीरावर मोठा परिणाम घडवून आणते अशात आज आम्ही तुम्हाला फक्त झोपेच्या सवयीने शरीरातील कॅलरिज कशाप्रकारे बर्न करता येतील ते सांगणार आहोत. याची मदत घेऊन तुम्ही शरीरातील अतिरिक्त कॅलरिज बर्न करु शकता.
झोपेत किती कॅलरी बर्न करता येते?
आपल्याला किमान आठ तासांच्या झोपेची गरज असते हे तर आपल्याला ठाऊकच आहे. या आठ तासांच्या झोपेत माणूस ४०० कॅलरीज बर्न करता येतात. परंतु जास्त मसल मास किंवा हाय मेटाबाॅलिजम असणारी लोक झोपेत ५०० कॅलरीज पर्यंत बर्न करू शकतात. यामुळे विश्रांतीच्या वेळीही तुमचे शरीर कसे ऊर्जा वापरत आहे याची कल्पना येते
तुम्ही या प्रकारे जास्त कॅलरीज बर्न करू शकता
दररोज न चुकता व्यायाम केल्याने विशेषतः स्नायूंना बळकटी देणारे व्यायाम, जास्त कॅलरीज बर्न करण्यास मदत होऊ शकते. रोज सकाळी तुम्ही व्यायामाचे काही प्रकार करु शकता. यामुळे हाडं मजबूत होण्यासही मदत होते.
वजन कमी केल्याने तुमच्या शरीरातील मेटाबाॅलिजम वाढते. तथापि, झोपण्यापूर्वी कॅफिनयुक्त पेये पिल्याने झोप येणे कठीण होऊ शकते, ज्यामुळे कॅलरी बर्निंग देखील कमी होऊ शकते.
रोजची तुमच्या जेवणाची किंवा झोपण्याची एक वेळ निश्चित करा. झोपण्यापूर्णी काही एक्टिव्हिटीज केल्याने झोप चांगली येते.
झोपण्यापूर्वी स्क्रिन टाईम कमी करा, म्हणजेच फोन, संगणक किंवा टीव्ही जास्त पाहू नका. यामुळे डोळ्यांवर ताण येतो.
झोपतानाही फॅट बर्न होतं का?
झोपताना ज्या कॅलरिज आपण बर्न करतो त्या चरबी किंवा कार्बोहायड्रेट्समधून येत असतात ज्या ऊर्जेचा स्रोत म्हणून वापरल्या जातात. पण आपली एकूण ऊर्जा, स्नायूंचे प्रमाण, झोपेची गुणवत्ता आणि रोजच्या एक्टिव्हिटीज वजनावर अधिक परिणाम घडवून आणत असतात. त्यामुळे झोपेबरोबरच इतर गोष्टींची काळजी घेणेही तितकेच गरजेचे आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.