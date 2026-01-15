Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

BMC Exit Polls 2026: फडणवीस-शिंदे की ठाकरे… मुंबईवर कोणाचे राज्य? अ‍ॅक्सिस माय इंडियाचा एक्झिट पोल काय सांगतो?

अ‍ॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये भाजप प्लस १३१-१५१ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे. काँग्रेस प्लस १२-१६ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे, तर अ‍ॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये यूबीटी प्लस ५८-६८ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 08:34 PM
फडणवीस-शिंदे की ठाकरे... मुंबईवर कोणाचे राज्य? (photo Credit- X)

फडणवीस-शिंदे की ठाकरे... मुंबईवर कोणाचे राज्य? (photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • फडणवीस-शिंदे की ठाकरे…
  • मुंबईवर कोणाचे राज्य?
  • अ‍ॅक्सिस माय इंडियाचा एक्झिट पोल काय सांगतो?
Municipal Exit Poll 2026/Thackeray Brothers Vs BJP: राज्यातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान संपले आहे. सर्व मतदान केंद्रांवर मतदान शांततेत पार पडले. निकाल उद्या, शुक्रवारी जाहीर होतील. त्याआधी, गुरुवारी मतदान संपल्यानंतर, अ‍ॅक्सिस माय इंडियाने एक्झिट पोल जाहीर केले. या एक्झिट पोलमध्ये भाजप प्लस बहुमताने जिंकत असल्याचे दिसून आले आहे.

अ‍ॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये भाजप प्लस १३१-१५१ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे. काँग्रेस प्लस १२-१६ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे, तर अ‍ॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये यूबीटी प्लस ५८-६८ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे. इतरांना ६-१२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. बीएमसी निवडणुकीत एकूण २२७ वॉर्डमध्ये मतदान झाले. १,७०० उमेदवारांनी बीएमसी निवडणुकीत भाग घेतला, ज्यामध्ये ८२२ पुरुष आणि ८७८ महिलांचा समावेश आहे.

BMC Exit Polls 2026: मुंबईत ‘ठाकरी’ बाणा संपणार? भाजपा-शिवसेनेला 138 तर ठाकरेंना केवळ…, राजकारणात खळबळ

कोणाला किती टक्के मते मिळाली?

पक्षनिहाय मतांचा वाटा, भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेला एकत्रितपणे ४२ टक्के मते मिळाली. भाजपला २८ टक्के आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेला १४ टक्के मते मिळाली. दरम्यान, युबीटी-मनसे आणि राष्ट्रवादी-शरद पवार गटांना ३२ टक्के मते मिळाली. युबीटीला २४ टक्के, मनसेला ७ टक्के आणि शरद पवार यांच्या पक्षाला १ टक्के मते मिळाली. दरम्यान, काँग्रेस प्लस (काँग्रेस, व्हीबीए आणि आरएसपी) आघाडीला १३ टक्के मते मिळाली, तर इतरांना १३ टक्के मते मिळाली.

बीएमसी निवडणुकीत, भाजप-शिवसेना युतीने राष्ट्रवादी आणि ठाकरे बंधूंशी स्पर्धा केली. त्यांचे भवितव्य मुंबईच्या ७०,००० कोटी बजेट असलेल्या बीएमसीवर अवलंबून आहे. निकाल १६ जानेवारी रोजी जाहीर होतील. त्यानंतरच मुंबईत कोण जिंकेल हे कळेल.

BMC सह २९ महापालिकांसाठी मतदान संपले! उद्या निकाल, कोणाचं पारडं जड? ‘एक्झिट पोल्स’नी वाढवली उमेदवारांची धाकधूक

Web Title: Mumbai bmc election 2026 axis my india exit poll who will win fadnavis shinde vs thackeray

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 08:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM