अॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये भाजप प्लस १३१-१५१ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे. काँग्रेस प्लस १२-१६ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे, तर अॅक्सिस माय इंडियाच्या एक्झिट पोलमध्ये यूबीटी प्लस ५८-६८ जागा जिंकण्याचा अंदाज आहे. इतरांना ६-१२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. बीएमसी निवडणुकीत एकूण २२७ वॉर्डमध्ये मतदान झाले. १,७०० उमेदवारांनी बीएमसी निवडणुकीत भाग घेतला, ज्यामध्ये ८२२ पुरुष आणि ८७८ महिलांचा समावेश आहे.
BMC – Exit Poll – Seat Share – Vote Share (%)#BMCElections2026#ExitPoll2026#AxisMyIndia pic.twitter.com/xE535uMm3B — Axis My India (@AxisMyIndia) January 15, 2026
पक्षनिहाय मतांचा वाटा, भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेला एकत्रितपणे ४२ टक्के मते मिळाली. भाजपला २८ टक्के आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेला १४ टक्के मते मिळाली. दरम्यान, युबीटी-मनसे आणि राष्ट्रवादी-शरद पवार गटांना ३२ टक्के मते मिळाली. युबीटीला २४ टक्के, मनसेला ७ टक्के आणि शरद पवार यांच्या पक्षाला १ टक्के मते मिळाली. दरम्यान, काँग्रेस प्लस (काँग्रेस, व्हीबीए आणि आरएसपी) आघाडीला १३ टक्के मते मिळाली, तर इतरांना १३ टक्के मते मिळाली.
बीएमसी निवडणुकीत, भाजप-शिवसेना युतीने राष्ट्रवादी आणि ठाकरे बंधूंशी स्पर्धा केली. त्यांचे भवितव्य मुंबईच्या ७०,००० कोटी बजेट असलेल्या बीएमसीवर अवलंबून आहे. निकाल १६ जानेवारी रोजी जाहीर होतील. त्यानंतरच मुंबईत कोण जिंकेल हे कळेल.
BMC सह २९ महापालिकांसाठी मतदान संपले! उद्या निकाल, कोणाचं पारडं जड? ‘एक्झिट पोल्स’नी वाढवली उमेदवारांची धाकधूक