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लॉर्ड्सवर Smriti Mandhana चा जागतिक रेकॉर्ड! पेरी अन् सुने ल्युसला पछाडत रचला ‘हा’ अभूतपूर्व इतिहास

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:03 PM IST
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सारांश

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधानाने इंग्लंडविरुद्ध शानदार अर्धशतकी खेळी केली आहे. तिने या खेळीसह आपल्या शिरपेचात एक मनाचा तुरा रोवला आहे.

लॉर्ड्सवर Smriti Mandhana चा जागतिक रेकॉर्ड! पेरी अन् सुने ल्युसला पछाडत रचला ‘हा’ अभूतपूर्व इतिहास

स्मृती मंधानाचा नवा रेकॉर्ड (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • स्मृती मंधानाने केला 300 इंटरनॅशनल सामने खेळण्याचा रेकॉर्ड
  • इंग्लंडविरुद्ध भारतीय संघाने पहिल्या दिवशी केल्या 122 रन्स 
  • स्मृती मंधानाने पूर्ण केले शानदार अर्धशतक 
Indian Women’s Vs England Women’s Test Match Live Updates: सध्या इंग्लंडच्या ऐतिहासिक लॉर्डस क्रिकेट मैदानावर भारत आणि इंग्लंड महिला क्रिकेट संघात एकमेव कसोटी सामना सुरू आहे. इंग्लंडच्या संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताने पहिल्या दिवशी 153 रन्स केल्या आहेत आणि 3 विकेट्स गमावल्या आहेत. या सामन्यात स्मृती मंधानाने एक नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. तिने आजच्या सामन्यात शानदार अर्धशतकी खेळी केली आहे.

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधानाने इंग्लंडविरुद्ध शानदार अर्धशतकी खेळी केली आहे. तिने या खेळीसह आपल्या शिरपेचात एक मनाचा तुरा रोवला आहे. लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध सुरू असलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात मैदानात उतरताच स्मृतीने एक अभूतपूर्व जागतिक विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.

स्मृती मंधानाचा हा 300 वा इंटरनॅशनल क्रिकेट सामना आहे. ती आपल्या कारकीर्दीतला 300 वा सामना खेळत आहे. सर्वात कमी वयामध्ये 300 इंटरनॅशनल क्रिकेट सामने खेळणारी ती सर्वात तरुण महिला खेळाडू बनली आहे. स्मृती मंधाना आज आपला 300 वा क्रिकेट सामना खेळत आहे. हा रेकॉर्ड रचताना तिने ऑस्ट्रेलियाची महान अष्टपैलू एलिस पेरी आणि क्षिण आफ्रिकेची सुने ल्युस या दोन दिग्गज खेळाडूंना देखील मागे टाकले आहे. सर्वात कमी वयात 300 इंटरनॅशनल क्रिकेट सामने खेळणारी स्मृती मंधाना ही जगतील 12 वी खेळाडू ठरली आहे. त्या आधी माजी खेळाडू मिटली राज आणि हरमनप्रीत कौरने हा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.

Web Title: Indian women crticket team smriti mandhana 300 international match england test match at lords

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Published On: Jul 10, 2026 | 07:03 PM

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