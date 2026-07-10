Amey Wagh : चांगले प्रोजेक्ट्स आपण नाही निवडत! अमेय वाघचा मोलाचा सल्ला; अभिनेत्याचे यशाचे गुपित उलगडले

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फ्रेम सिनेमाचे दिग्दर्शक विक्रम पटवर्धन तसेच अभिनेता अमेय वाघ यांनी नवराष्ट्र वाहिनेला खास मुलाखत दिली. या दरम्यान, चर्चेत अमेयने त्याच्या यशाचे गुपित उलगडले आहे. अमेयने सिनेमात मिळणाऱ्या संधी या विषयावर मोलाचा सल्ला दिला आहे. अमेय म्हणतो की, “चांगले प्रोजेक्ट तुम्ही निवडत नसता, याउलट चांगला प्रोजेक्ट तुम्हाला निवडत असतो! तुम्ही फक्त तुम्हाला तो पटला नाही तर त्याला बाजूला डावलू शकता.”
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एकंदरीत, अमेय म्हणतो की, “चांगले प्रोजेक्ट तुम्ही निवडत नसता, चांगला प्रोजेक्ट तुम्हाला निवडत असतो!” आपण अनेकदा संधीच्या मागे धावत असतो. पण जेव्हा आपण आपल्या कामाशी प्रामाणिक राहून स्वतःला सातत्याने घडवत राहतो, तेव्हा चांगल्या संधी आणि उत्तम प्रोजेक्ट्स आपल्यालाच शोधत येतात. ही गोष्ट केवळ अभिनय क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही, तर आयुष्यातील प्रत्येक क्षेत्राला लागू होते. आपल्या कलेवर, कामावर आणि स्वतःवर केलेली प्रामाणिक मेहनत कधीच वाया जात नाही; योग्य वेळी संधी स्वतःहून तुमच्या दारात येते.