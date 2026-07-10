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Amey Wagh : चांगले प्रोजेक्ट्स आपण नाही निवडत! अमेय वाघचा मोलाचा सल्ला; अभिनेत्याचे यशाचे गुपित उलगडले

Updated On: Jul 10, 2026 | 07:05 PM IST
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सारांश

अभिनेता अमेय वाघ आणि नागराज मंजुळे यांचा 'फ्रेम' हा चित्रपट १० जुलै रोजी झी ५ वर प्रदर्शित झाला असून, त्याची सध्या जोरदार चर्चा आहे. चित्रपटाच्या निमित्ताने अमेय वाघ आणि दिग्दर्शक विक्रम पटवर्धन यांनी नवराष्ट्रला दिलेल्या खास मुलाखतीत अनेक विषयांवर भाष्य केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • दिग्दर्शक विक्रम पटवर्धन सध्या विविध माध्यमांना मुलाखती देण्यात व्यस्थ आहेत.
  • अमेय वाघ यांनी नवराष्ट्र वाहिनेला खास मुलाखत दिली.
  • चांगला प्रोजेक्ट तुम्हाला निवडत असतो!
अभिनेता अमेय वाघ सध्या त्याच्या नव्या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. अमेय वाघ आणि नागराज मंजुळे यांनी मुख्य भूमिका साकारलेला सिनेमा ‘फ्रेम’ सध्या चर्चेत आला आहे. सिनेमा 10 जुलै रोजी Zee 5 वर प्रदर्शित करण्यात आला. दोन्ही अभिनेत्यांचे चाहते गेल्या अनेक दिवसांपासून हा सिनेमा पाहण्यासाठी उत्सुक होते. अखेर, सिनेमा प्रदर्शित झाल्या नंतर मराठी सिनेरसिकांना Zee 5 वर गर्दी केली आहे. ‘फ्रेम’ सिनेमाच्या निमित्ताने सिनेमाचे मुख्य अभिनेते नागराज मंजुळे तसेच अभिनेता अमेय वाघ तसेच दिग्दर्शक विक्रम पटवर्धन सध्या विविध माध्यमांना मुलाखती देण्यात व्यस्थ आहेत.

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फ्रेम सिनेमाचे दिग्दर्शक विक्रम पटवर्धन तसेच अभिनेता अमेय वाघ यांनी नवराष्ट्र वाहिनेला खास मुलाखत दिली. या दरम्यान, चर्चेत अमेयने त्याच्या यशाचे गुपित उलगडले आहे. अमेयने सिनेमात मिळणाऱ्या संधी या विषयावर मोलाचा सल्ला दिला आहे. अमेय म्हणतो की, “चांगले प्रोजेक्ट तुम्ही निवडत नसता, याउलट चांगला प्रोजेक्ट तुम्हाला निवडत असतो! तुम्ही फक्त तुम्हाला तो पटला नाही तर त्याला बाजूला डावलू शकता.”

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एकंदरीत, अमेय म्हणतो की, “चांगले प्रोजेक्ट तुम्ही निवडत नसता, चांगला प्रोजेक्ट तुम्हाला निवडत असतो!” आपण अनेकदा संधीच्या मागे धावत असतो. पण जेव्हा आपण आपल्या कामाशी प्रामाणिक राहून स्वतःला सातत्याने घडवत राहतो, तेव्हा चांगल्या संधी आणि उत्तम प्रोजेक्ट्स आपल्यालाच शोधत येतात. ही गोष्ट केवळ अभिनय क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही, तर आयुष्यातील प्रत्येक क्षेत्राला लागू होते. आपल्या कलेवर, कामावर आणि स्वतःवर केलेली प्रामाणिक मेहनत कधीच वाया जात नाही; योग्य वेळी संधी स्वतःहून तुमच्या दारात येते.

Web Title: Amey wagh shared the key of his success

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Published On: Jul 10, 2026 | 07:05 PM

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