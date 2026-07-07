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वाशीतील दुर्घटनाग्रस्त ‘गीता अपार्टमेंट’ अखेर जमीनदोस्त; नमुंमपाची मोठी कारवाई, सुरक्षेसाठी वाशी-कोपरखैरणे मार्ग काही तास बंद

Updated On: Jul 07, 2026 | 09:06 PM IST
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सारांश

नवी मुंबई महानगरपालिकेने वाशी येथील जुहू गावातील अतिधोकादायक 'गीता अपार्टमेंट' ही इमारत मंगळवारी जमीनदोस्त केली. सुरक्षेसाठी वाशी-कोपरखैरणे मार्ग काही तास बंद ठेवण्यात आला होता.

वाशीतील दुर्घटनाग्रस्त 'गीता अपार्टमेंट' अखेर जमीनदोस्त

वाशीतील दुर्घटनाग्रस्त 'गीता अपार्टमेंट' अखेर जमीनदोस्त

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विस्तार
  • वाशीतील दुर्घटनाग्रस्त ‘गीता अपार्टमेंट’ अखेर जमीनदोस्त
  • नमुंमपाची मोठी कारवाई
  • सुरक्षेसाठी वाशी-कोपरखैरणे मार्ग काही तास बंद
सावन वैश्य | नवी मुंबई : वाशी येथील जुहू गावातील दुर्घटनाग्रस्त आणि अतिधोकादायक घोषित करण्यात आलेले गीता अपार्टमेंट अखेर नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून मंगळवारी जमीनदोस्त करण्यात आले. जेसीबी आणि अन्य यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने ही कारवाई करण्यात आली. इमारत मुख्य रस्त्यालगत असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव वाशी-कोपरखैरणे मार्ग काही तास वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता.

काही दिवसांपूर्वी गीता अपार्टमेंटचा सज्जा अचानक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत या धोकादायक इमारतीत असलेल्या दुकानात आलेल्या ग्राहकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर एक महिला गंभीर जखमी झाली होती. महापालिकेने यापूर्वीच ही इमारत अतिधोकादायक घोषित करून रहिवाशांचे स्थलांतर केले होते. मात्र, तळमजल्यावरील काही दुकाने सुरू असल्याने दुर्घटनेच्या वेळी खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकाला जीव गमवावा लागला.

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दुर्घटनेनंतर महापालिकेने तातडीने इमारत पूर्णपणे रिकामी करून पाडकामाचा निर्णय घेतला. कारवाईदरम्यान धूळ उडू नये आणि परिसरातील नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी संपूर्ण इमारतीला हिरव्या संरक्षक जाळ्यांनी (ग्रीन नेट) वेढण्यात आले होते. तसेच परिसरात आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या.

नवी मुंबई महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग, अभियांत्रिकी विभाग, अग्निशमन दल आणि स्थानिक पोलिसांच्या चोख बंदोबस्तात ही कारवाई शांततेत आणि सुरक्षितपणे पूर्ण करण्यात आली. पाडकामानंतर रस्त्यावरील राडारोडा हटवून वाशी-कोपरखैरणे मार्ग पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला.

धोकादायक ठरलेल्या गीता अपार्टमेंटचे अखेर पाडकाम झाल्याने परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला असून, अशा धोकादायक इमारतींवर वेळेत कारवाई करण्याची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे.

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Web Title: Navi mumbai nmmc demolished dangerous gita apartment in vashi juhu gaon

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Published On: Jul 07, 2026 | 09:06 PM

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