पहिल्यांदाच बदलली मतमोजणीची वेळ, सकाळी 10 पासून का सुरू? पहिल्या टप्प्यात ४६ वॉर्ड, त्यानंतर उर्वरित जागांवर मतमोजणी

निकालांना विलंब होऊ शकतो. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सांगितले की, या नवीन पद्धतीमुळे अंतिम निकाल जाहीर होण्यास सुमारे एक तास उशीर होऊ शकतो. त्यांनी मान्य केले की पूर्वी सर्व वॉर्डांची एकाच वेळी मोजणी केली जात होती. तथापि, यावेळी पद्धत थोडी बदलण्यात आली आहे.
मतमोजणी प्रक्रिया का बदलण्यात आली
२०१७ च्या बीएमसी निवडणुकीत, सर्व वॉर्डांची एकाच वेळी मोजणी सुरू झाली. यावेळी, प्रशासनाचे म्हणणे आहे की एका वेळी फक्त दोन वॉर्डांवर लक्ष केंद्रित केल्याने काम जलद आणि अधिक कार्यक्षमतेने होईल. संपूर्ण कर्मचारी त्या वॉर्डांवर लक्ष केंद्रित करतील. तथापि, याचा तोटा असा आहे की सुरुवातीला सर्व २२७ जागांसाठी एकाच वेळी ट्रेंड उपलब्ध नसतील.
PCMC Election 2026 : पिंपरी चिंचवडचा “दादा’ कोण होणार? मतमोजणीच्या सुरुवातीला भाजप आघाडीवर
सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाकडे लक्ष
मतमोजणीसाठी २,२९९ अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. संपूर्ण प्रक्रिया संगणक प्रणाली वापरून केली जाईल. सर्व मतमोजणी केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. स्ट्राँग रूम आणि मतमोजणी हॉलला पोलिस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडून मान्यता मिळाली आहे. वाहतूक आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी देखील विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मैदानात उमेदवारांची संख्या
बीएमसीच्या २२७ वॉर्डांसाठी एकूण अंदाजे १,७०० उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी त्यांचे बजेट अंदाजे ₹७४,४०० कोटी आहे. गेल्या निवडणुका २०१७ मध्ये झाल्या होत्या. निवडून आलेल्या बीएमसीचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपला. आता, या मोठ्या बजेटची जबाबदारी एक नवीन संस्था घेईल.
बीएमसीने स्पष्ट केले आहे की केवळ अधिकृत उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधी आणि वैध ओळखपत्र असलेले मीडिया कर्मचारी यांनाच मतमोजणी केंद्रांमध्ये प्रवेश दिला जाईल. केंद्रांवर अग्निसुरक्षा आणि वैद्यकीय सुविधा देखील उपलब्ध असतील. कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून मीडिया आणि वाहतुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.
Maharashtra Municipal Election Result: निकालापूर्वी जाणून घ्या 2017 मध्ये कोणत्या पक्षाने जिंकल्या होत्या किती जागा?