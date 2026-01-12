Shivsena News : महाराष्ट्राचे धुरंदर विरुद्ध ‘दलिंदर आणि बिलंदर’ जोडी’, ज्योती वाघमारे यांचा ठाकरे बंधूंवर घणाघात

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

महाराष्ट्राचे धुरंदर विरुद्ध 'दलिंदर आणि बिलंदर' जोडी', ज्योती वाघमारे यांचा ठाकरे बंधूंवर घणाघात

Jyoti Waghmare on Thackeray brothers: महानगरपालिकेतच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण चांगलच तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. राजकीय नेते आरोप प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत.

Updated On: Jan 12, 2026 | 01:40 PM
महाराष्ट्राचे धुरंदर विरुद्ध 'दलिंदर आणि बिलंदर' जोडी', ज्योती वाघमारे यांचा ठाकरे बंधूंवर घणाघात

महाराष्ट्राचे धुरंदर विरुद्ध 'दलिंदर आणि बिलंदर' जोडी', ज्योती वाघमारे यांचा ठाकरे बंधूंवर घणाघात

  • महाराष्ट्राचे धुरंदर विरुद्ध ‘दलिंदर आणि बिलंदर’ जोडी’
  • ज्योती वाघमारे यांचा ठाकरे बंधूंवर घणाघात
  • निवडणुका आणि ‘मराठी माणूस’ नावाचे कार्ड
Jyoti Waghmare on Thackeray brothers News In Marathi : राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. अशातच राजकीय नेते आरोप प्रत्यारोप करताना दिसत आहे. याचदरम्यान शिंदे गटातील ज्योती वाघमारे यांनी शिवाजी पार्कवर पार पडलेल्या ठाकरे बंधुच्या सभेवर टिका केली आहे.

ठाकरे बंधूंची संयुक्त सभा रविवारी शिवाजी पार्कवर पार पडली. या सभेमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी भाषण करत अनेक मुद्दे मांडत मराठी मतदारांसमो ठाकरेंची भूमिका मांडली. तसेच राज आणि उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंनी भाषणांमध्ये विविध मुद्दे मांडले. याचदरम्यान या सभेवर शिंदे गटातील ज्योती वाघमारे यांनी या सभेवर जोरदार हल्लाबोल केला.

महाराष्ट्राचे धुरंदर विरुद्ध ‘दलिंदर आणि बिलंदर’ जोडी

एकनाथ शिंदे साहेब हे महाराष्ट्राचे ‘धुरंदर’ नेतृत्व आहेत. याउलट, एक भाऊ जगात कोरोना आला असताना घरात बसून राहणारा ‘दलिंदर’, तर दुसरा ‘खळखट्याक’ची भाषा करणारा ‘बिलंदर’ आहे. महाराष्ट्राची जनता या ‘रहमान डकैत’ प्रवृत्तीला त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. कालची सभा म्हणजे विचारांचे मंथन नव्हते, तर आपला परिवार आणि राजकीय अस्तित्व वाचवण्याची केविलवाणी धडपड होती. सभेत लोकांचा उत्साह नव्हता, तर ‘कंटाळवाणी’ भाषणं आणि ‘लाचार’ माणसं दिसत होती, असा घणाघात ज्योती वाघमारे यांनी ठाकरे बंधूवर केला आहे.

 उत्पन्न लाखात मात्र संपत्ती करोडोंची ; पालिकेतील सत्तेचे लाभार्थी ठरलेले माजी नगरसेवक

अदानींवर टीका आणि पवारांशी मैत्री – हे कसले दुटप्पी धोरण?

गौतम अदानींवर टीका करायची, पण त्यांच्याच गाडीचे सारथ्य करणाऱ्या रोहित पवारांशी आणि अदानींना मार्गदर्शक मानणाऱ्या शरद पवारांशी युती करायची? हे ‘दुतोंडी’ वागणं महाराष्ट्र बघतोय. राजकीय स्वार्थासाठी स्वतःची तत्त्वं गहाण ठेवणं कधी बंद करणार? असं देखील ज्योती वाघमारे यांनी सांगितलं.

निवडणुका आणि ‘मराठी माणूस’ नावाचे कार्ड

केवळ निवडणुका आल्यावरच तुम्हाला ‘मराठी माणूस’ का आठवतो? सत्ता असताना मराठी माणसासाठी काय केलं? राज्याच्या हितापेक्षा तुम्हाला स्वतःच्या खुर्चीची काळजी जास्त आहे. लोकसभेत बिनशर्त पाठिंबा, विधानसभेत विरोध आणि महापालिकेत पुन्हा एकत्र? तुमचा नक्की ‘केमिकल लोच्या’ झाला आहे का? जनतेला वेड्यात काढण्याचे धंदे आता चालणार नाहीत. कधी भोंग्यांच्या विरोधात बोलायचं तर कधी हिंदुत्वाचं सोंग घ्यायचं, हे ढोंग जनता ओळखून आहे.

बाळासाहेबांच्या आत्म्याला यातना देणारे राजकारण

हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा ‘जनाब बाळासाहेब’ करताना तुम्हाला लाज वाटली नाही का? राम मंदिर आणि कलम ३७० ला विरोध करणाऱ्यांच्या दावणीला तुम्ही शिवसेना बांधली. सोनिया गांधींच्या चरणी नतमस्तक होताना साहेबांच्या आत्म्याला किती यातना झाल्या असतील, याचा विचार करा. मुंबई तोडण्याची ‘शिळी कढी’ किती दिवस गरम करणार? गेल्या २५ वर्षांत जे झालं नाही, ते अडीच वर्षांत शिंदे साहेबांनी करून दाखवलं. कोस्टल रोड, अटल सेतू, धारावी पुनर्विकास आणि मराठी भाषेला मिळालेला ‘अभिजात दर्जा’ ही आमची उत्तरं आहेत. जपानमध्ये मराठी भवन आणि महाराष्ट्राला स्वतःचं राज्यगीत मिळवून देण्याचं काम शिंदे साहेबांनी केलं. “बाप के विचार बेचने वालो पर हर कोई शर्मिंदा है, खिचडी, पत्राचाळ और बॉडी बॅग घोटालों का इनका काला धंदा है! फेसबुक लाईव्ह करने वालो की हर कोई करता निंदा है, लेकिन याद रखना, मुंबई और महाराष्ट्र को बचाने के लिए टायगर (एकनाथ शिंदे) अभी जिंदा है!”, असं म्हणत ज्योती वाघमारे यांनी ठाकरे बंधुवर हल्लाबोल केला आहे.

“ही सगळी लाचार माकडं!” उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला; जाणून घ्या भाषणातील ठळक मुद्दे

Published On: Jan 12, 2026 | 01:40 PM

