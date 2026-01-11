Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

“ही सगळी लाचार माकडं!” उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला; जाणून घ्या भाषणातील ठळक मुद्दे

आज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर ठाकरे बंधूनी त्यांची महत्वाची सभा घेतली. या सभेत उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. चला त्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 11, 2026 | 10:21 PM
उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांचा समाचार घेतला

  • राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे यांची संयुक्त सभा
  • तब्बल 20 वर्षानंतर ठाकरे बंधू एकत्र
  • जाणून घ्या उद्धव ठाकरेंच्या भाषणातील ठळक मुद्दे
राज्यभरात महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. तब्बल 20 वर्षांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र निवडणूक लढवत असल्याने मुंबई महापालिकेची निवडणूक विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी भाजप आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर जोरदार टीका केली. 2014 पूर्वी आणि 2025 पर्यंत अदानी समूहाला मिळालेल्या प्रकल्पांची आकडेवारी मांडत त्यांनी केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. ही निवडणूक मराठी माणसासाठी निर्णायक आणि कदाचित शेवटची ठरू शकते, असे म्हणत राज ठाकरे यांनी मराठी मतदारांना साद घातली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली.

Political News: राज ठाकरेंच्या मुंबईतील सभेपूर्वीच मनसेला मोठा धक्का, ‘या’ बड्यानेत्याने हाती घेतला भाजपचा झेंडा

उद्धव ठाकरेंनी भाजपावर डागली तोफ

उद्धव ठाकरे यांनी भाषणात अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख त्यांनी ‘मेवा भाऊ’ असा करत उपरोधिक टीका केली. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, “मुंबईचा महापौर मराठीच होणार.” भाजपाला एका वर्षात 3100 कोटी रुपये मिळाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “जगायचं असेल तर वाघ म्हणून जगा; आणि शेळी म्हणून जगायचं असेल तर भाजपात जा,” असा खोचक टोला त्यांनी लगावला.

भाजपाचे हिंदुत्व आणि देशप्रेम ढोंगी

पहलगाम हल्ल्यानंतर भाजपाने पाकिस्तानवर टीका केली. मात्र, दोन महिन्यांनंतर जय शाह यांच्या आदेशानुसार भारतीय क्रिकेट संघाला पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळण्याची परवानगी देण्यात आली. यावरून भाजपाचे हिंदुत्व हे ढोंग असून त्यांचे देशप्रेमही ढोंगी आहे, असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला.

“संघमुक्त भारत म्हणणारे नितीश कुमार चालतात, मोदींना अतिरेकी म्हणणारे चंद्राबाबू नायडू चालतात; पण शिवसेना मुंबईचा घास गिळू देत नाही म्हणून आम्ही चालत नाही,” असा टोला देखील त्यांनी भाजपाला लगावला.

Aditya Thackeray on BJP: शिवाजी पार्कवर आदित्य ठाकरेंची फटकेबाजी; फडणवीसांची नक्कल करत कोस्टल रोडवरून विचारले प्रश्न

गद्दारांना मंत्री करण्याचं पाप मी केलं

उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गटावर देखील जोरदार टीका केली. “ज्यांना मी महापालिका दाखवली, त्या गद्दारांना मंत्री करण्याचं पाप मी केलं. हे मी अभिमानाने नाही, तर शर्मेने सांगतो,” असे ते म्हणाले.

आम्ही अस्सल मराठी, देशभक्त हिंदू आहोत

भाषणाच्या शेवटी उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचा इतिहास आठवून दिला. तसेच पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की, “मुंबईचा महापौर मराठीच होणार.” बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पहिल्या सभेच्या आठवणींना उजाळा देत, “आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे, देशभक्त हिंदू आहोत,” असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

Web Title: Uddhav thackeray on bjp and eknath shinde group at shivaji park sabha

Published On: Jan 11, 2026 | 10:17 PM

