Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Municipal Election 2026 Allegations Of Ink Being Wiped Off Fingers Election Commission Issues Clear Clarification

Maharashtra Election Commission: शाईबाबतचा गोंधळ आणि निवडणूक आयोगाचा खुलासा; तीच शाई, जी लोकसभा…

राज्यात २०११ पासून मार्कर पेन वापरला जात आहे. ही शाई एकदा सुकल्यानंतर ती पुसता येत नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग जी शाई वापरते तीच ही शाई आहे.  दुसरी कोणतीही नाही.

Updated On: Jan 15, 2026 | 04:01 PM
Municipal Election Voting, Maharashtra Municipal Election 2026

बोटावरील शाई पुसली जात असल्याचा आरोप; निवडणूक आयोगाने स्पष्टच सांगितलं

Follow Us:
Follow Us:
  • मतदानावेळी लावण्यात आलेली शाई काही मिनिटात पुसली जात असल्याचा आरोप
  • ही शाई एकदा सुकल्यानंतर ती पुसता येत नाही
  •  पण दुसऱ्यांदा मतदान कऱण्यासाठी आला तर त्याच्यावर पोलिसांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे
 

Maharashtra Municipal Election 2026:   राज्यभरात महापालिका निवडणुकांसाठी आज मतदान पार पडत आहे.  पण अनेक मतदान केंद्रातील मतदारांनी मतदानावेळी लावण्यात आलेली शाई काही मिनिटात पुसली जात असल्याचा आरोप केला आहे.  यावरून राज्यात मोठ्या गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या  आरोपांवर  राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट केली आहे.  (Maharashtra Municipal Election 2026) 

राज्यात २०११ पासून मार्कर पेन वापरला जात आहे. ही शाई एकदा सुकल्यानंतर ती पुसता येत नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग जी शाई वापरते तीच ही शाई आहे.  दुसरी कोणतीही नाही. एकाद्या मतदाराने दोनदा मतदान करू नये  आणि यासाठी ही शाई वापरली जाते. पण जर असा दुसऱ्यांदा मतदान कऱण्यासाठी आला तर त्याच्यावर पोलिसांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे. पण याच निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारचे संभ्रम पसरवणे हे चुकीचे आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठीही याच शाईचा वापर करण्यात आला होता. पण शाई एकदा सुकली ती लवकर पुसली जात नाही.  आम्ही एकाच कंपनीचे मार्कर पेन वापरत आहोत.

BMC Election 2026 : “मतदानासाठी वापरण्यात आलेली शाई पुसली जाते…”, निवडणूक आयोगाने स्पष्टच सांगितलं…

साध्या हॅंडवॉश किंवा सॅनिटायझरनेही ही शाई पुसली जात असल्याचा सवाल विचारला असता  आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले की, हे चुकीचे आहे. आमच्या कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी मतदान केलं आहे त्यांच्याही बोटाला शाई लावली आहे. पण त्यांच्या बोटाची शाई पुसली गेली नाही. (BMC Election 2026)

दुबार मतदारांची नावे अदयापही यादीत आहेत, यावर बोलताना दिनेश वाघमारे म्हणाले की, “दुबार मतदारांची  पूर्ण ओळख पटल्याशिवाय त्यांना मतदान करून दिले जात नाही. अशा दुबार मतदारांना दोन ओळखपत्रे मागितली जातात. पूर्ण तपासणी केल्याशिवाय दुबार मतदारांना मतदान करु दिले जात नाही. पण त्यानंतरही मतदान कक्षात मतदान प्रतिनीधी आहेत. उमेदवारांचे प्रतिनिधीही मतदान केंद्रावर उभे आहेत. त्यामुळे दुसऱ्यांदा मतदान कऱण्यासाठी आला तर त्याला मतदान करू दिले जात नाही. पण याच निवडणुकीत शाईबाबत   फेक नॅरेटिव्ह पसरवले जात आहे.  निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाला मदत करत असल्याचा आरोप होत आहे. यावर बोलताने ते म्हणाे की, ” सत्ताधाऱ्यांना मतद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

Chandrakant Patil : ‘पैज लावून सांगतो, मुंबईत भाजपला 90 जागा मिळतील’, चंद्रकांत पाटलांनी पुन्हा सांगितली

निवडणूक  आयोग निष्पक्षपणे काम करत आहे. आयोग कोणाच्याही बाजूने काम करत नाही, सर्व गोष्टींची आयोगाकडून दखल घेतली जात आहे. मतदांरांनी त्यांच्या नावांबाबत स्वत: दखल घेतली पाहिजे आहे. असंही वाघमारे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Web Title: Municipal election 2026 allegations of ink being wiped off fingers election commission issues clear clarification

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 03:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
1

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी
3

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा
4

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM