Nagpur Municipal Election 2026 : नागपूर महापालिका निवडणुकीत ४४७ मतदान केंद्रे संवेदनशील; गांधीबाग झोनमध्ये सर्वाधिक केंद्रे

संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील केंद्रे शहरातील एकूण ४४७ केंद्रे संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. यापैकी गांधीबाग झोन (१०२), लकडगंज झोन (९४) आणि सतरंजीपुरा झोन (८२) मध्ये सर्वाधिक संवेदनशील केंद्रे ओळखली गेली आहेत. महिलांसाठी आरक्षित मतदान केंद्रे महिला मतदारांच्या सोयीसाठी आणि गोपनीयतेची खात्री करण्यासाठी एकूण ३६८ मतदान केंद्रे महिलांसाठी आरक्षित राहणार आहेत, गांधीबाग झोनमध्ये सर्वाधिक १५६ मतदान केंद्रे आणि मंगळवारी झोनमध्ये १२६ मतदान केंद्रे समाविष्ट आहेत.
माहितीनुसार, प्रशासनाने विविध पातळ्यांवर संवेदनशील म्हणून मतदान केंद्र घोषित केली आहेत, त्याचप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था आणि आर्थिक घडामोडींच्या दृष्टीने १५० केंद्रांवर विशेष देखरेख ठेवली आहे. यापैकी सर्वाधिक ९५ केंद्रे लकडगंज झोनमध्ये आहेत. प्रशासनाने मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रांचे मूल्यांकनही केल्याचे वृत्त आहे. प्राथमिक माहितीवरून असे दिसून येते की निवडणुकीसाठी ३.९७० बैलेट यूनिट (बीयू) आणि ४५३ कंट्रोल युनिट (सीयू) प्रदान केले जातील, जे ‘एफएलसी’ (प्रथम स्तरीय तपासणी) प्रक्रियेच्या अधीन असू शकतात.
लक्ष्मीनगर, धरमपेठ आणि हनुमाननगरसारखे झोन कमी संवेदनशील असल्याचे आढळून आले. तरीही, प्रशासनाने सर्व मतदान केंद्रांवर कडक देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले, नेहरूनगर झोनमध्ये, ५३ संवेदनशील आणि २६ मतदान केंद्रे बुरखाधारी महिलासाठी निवडली गेली, जी निवडणूक प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी, प्रशासन अतिरिक्त पोलिस दल तैनात करण्याचा आणि या संवेदनशील केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा विचार करीत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शहरात आतापर्यंत निवडणुकीशी संबंधित कोणतीही मोठी घटना घडली नाही. असे असूनही, शांततेत निवडणूक पार पडावी, यासाठी प्रशासनाने आधीच पुरेपूर व्यवस्था केली.