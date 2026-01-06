Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nagpur Municipal Election 2026 : नागपूर महापालिका निवडणुकीत ४४७ मतदान केंद्रे संवेदनशील; गांधीबाग झोनमध्ये सर्वाधिक केंद्रे

प्रशासनाने विविध पातळ्यांवर संवेदनशील म्हणून मतदान केंद्र घोषित केली आहेत, त्याचप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था आणि आर्थिक घडामोडींच्या दृष्टीने १५० केंद्रांवर विशेष देखरेख ठेवली आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 05:48 PM
Nagpur Municipal Election 2026 :

Nagpur Municipal Election 2026 : Nagpur News: नागपूर मनपात भाजपला मोठा धक्का; ४० नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होणार?

  •  शहरातील काही मतदान केंद्रे संवेदनशील
  • गांधीबाग झोनमध्ये सर्वाधिक संवेदनशील केंद्रे
  • आर्थिक संवेदनशीलतेसाठी १५० केंद्रे
Nagpur Municipal Election 2026 : महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रशासनाने विस्तृत व्यवस्था केली असताना, शहरातील काही मतदान केंद्रे संवेदनशील म्हणून नोंदविली आहेत. तसेच त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे नियोजनही आखले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणूक सुनिश्चित करण्यासाठी, शहरातील विविध झोनमध्ये मतदान केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून, त्यामध्ये सुरक्षा आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून ४४७ केंद्रे संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील म्हणून नोंद करण्यात आली आहे.

Maharashtra Politics: राजकारण फिरले! ‘या’ बड्या नेत्याने सोडली शरद पवारांची साथ, निवडणुकीआधी खळबळ

गांधीबाग झोनमध्ये सर्वाधिक संवेदनशील केंद्रे

संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील केंद्रे शहरातील एकूण ४४७ केंद्रे संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. यापैकी गांधीबाग झोन (१०२), लकडगंज झोन (९४) आणि सतरंजीपुरा झोन (८२) मध्ये सर्वाधिक संवेदनशील केंद्रे ओळखली गेली आहेत. महिलांसाठी आरक्षित मतदान केंद्रे महिला मतदारांच्या सोयीसाठी आणि गोपनीयतेची खात्री करण्यासाठी एकूण ३६८ मतदान केंद्रे महिलांसाठी आरक्षित राहणार आहेत, गांधीबाग झोनमध्ये सर्वाधिक १५६ मतदान केंद्रे आणि मंगळवारी झोनमध्ये १२६ मतदान केंद्रे समाविष्ट आहेत.

आर्थिक संवेदनशीलतेसाठी १५० केंद्रे

माहितीनुसार, प्रशासनाने विविध पातळ्यांवर संवेदनशील म्हणून मतदान केंद्र घोषित केली आहेत, त्याचप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था आणि आर्थिक घडामोडींच्या दृष्टीने १५० केंद्रांवर विशेष देखरेख ठेवली आहे. यापैकी सर्वाधिक ९५ केंद्रे लकडगंज झोनमध्ये आहेत. प्रशासनाने मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रांचे मूल्यांकनही केल्याचे वृत्त आहे. प्राथमिक माहितीवरून असे दिसून येते की निवडणुकीसाठी ३.९७० बैलेट यूनिट (बीयू) आणि ४५३ कंट्रोल युनिट (सीयू) प्रदान केले जातील, जे ‘एफएलसी’ (प्रथम स्तरीय तपासणी) प्रक्रियेच्या अधीन असू शकतात.

विश्वचषक महत्त्वाची भूमिका बजावणार! क्रिकेटमध्ये झिम्बाब्वेला आदर मिळवून देण्याचा कर्णधार रझाचा निर्धार 

सीसीटीव्ही कॅमेरे विचाराधीन

लक्ष्मीनगर, धरमपेठ आणि हनुमाननगरसारखे झोन कमी संवेदनशील असल्याचे आढळून आले. तरीही, प्रशासनाने सर्व मतदान केंद्रांवर कडक देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले, नेहरूनगर झोनमध्ये, ५३ संवेदनशील आणि २६ मतदान केंद्रे बुरखाधारी महिलासाठी निवडली गेली, जी निवडणूक प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी, प्रशासन अतिरिक्त पोलिस दल तैनात करण्याचा आणि या संवेदनशील केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा विचार करीत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शहरात आतापर्यंत निवडणुकीशी संबंधित कोणतीही मोठी घटना घडली नाही. असे असूनही, शांततेत निवडणूक पार पडावी, यासाठी प्रशासनाने आधीच पुरेपूर व्यवस्था केली.

Nagpur municipal election 2026 447 polling booths marked sensitive gandhi bagh zone tops the list

Published On: Jan 06, 2026 | 05:48 PM

