Nagpur Paper Leak Case: बारावी पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यासह ५ जणांना अटक

सदर पोलिसांनी १९ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी अनिल दहिफळे यांच्या तक्रारीवरून अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. आरोपी निशिकांत मूलने मोबाईलवरून एचएससी बोर्डाच्या फिजिक्स आणि केमिस्ट्री विषयाचे प्रश्नपत्र परीक्षेपूर्वी व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर फॉरवर्ड केले. त्यानंतर फरहान अख्तरने त्याच ग्रुपमध्ये संबंधित प्रश्नांची उत्तरे शेअर केली. चौकशीत प्रश्नपत्र ‘टेक १’ नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमार्फत प्रसारित झाल्याचे उघड झाले.
या साखळीचा मागोवा घेत पोलिस ‘एक्सीलेंट ट्यूशन क्लास’ पर्यंत पोहोचले. तेथील विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपमध्ये आलेले प्रश्नपत्र १७ वर्षीय विधिसंघर्षग्रस्त बालकाने ‘टेक १’ ग्रुपवर पोस्ट केल्याचे समजले. पुढील चौकशीत एक्सीलेंट अकादमीशी संबंधित जुनेद याने संबंधित ग्रुपमध्ये प्रश्नपत्र फॉरवर्ड केल्याचे स्पष्ट झाले, तसेच एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासचा संचालक मुस्तफा खानला या प्रकाराची माहिती होती आणि प्रश्नपत्र त्याच्या मोबाईलवरही प्राप्त झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याला अटक केली.
तपासादरम्यान दिनेश कोटांगळे याचे नाव पुढे आले, त्याने कॉट्सअॅपद्वारे कैमिस्ट्री आणि गणिताचे प्रश्नपत्र शेअर केल्याचा आरोप आहे. चौकशीत समोर आले की, त्याच्या परिचयातील फरार आरोपी अल्ताफ गोडिल याने बारावी बोर्डाचा पेपर आधीच मिळवून देण्याची मागणी केली होती. यानंतर कोटांगळे याने सहारे याच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर एज्युकेशन अकादमीचा संचालक मनीष शंभरकर याच्या माध्यमातून विशाखा ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य प्रदीप भय्यालाल जांगडे यांची भेट घेतली.
कोटांगळे आणि गोडिल यांनी जांगडे याच्याकडून केमिस्ट्रीचे प्रश्नपत्र व एमसीक्यू मिळवून ते व्हॉट्सअॅपद्वारे प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. तसेच २१ फेब्रुवारला झालेल्या गणित विषयाची प्रश्नपत्रिका व उत्तरेही आरोपींच्या मीचाईलवर पाठविल्याचे तपासात उघड झाले. चौकशीत जांगडे यांनी प्रश्नपत्र सरटकर याच्याकडून मिळाल्याचे सांगितल्याने पोलिसांनी संदीप सरटकर यालाही अटक केली. सर्व आरोपीना शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले असता ४ दिवसांची पोलिस कोटडी सुनावली.