Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • 5 People Including The Mastermind Of The 12th Paper Leak Including The Principal Of The Junior College Arrested

Nagpur Paper Leak Case: बारावी पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यासह ५ जणांना अटक

या साखळीचा मागोवा घेत पोलिस 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लास' पर्यंत पोहोचले. तेथील विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपमध्ये आलेले प्रश्नपत्र १७ वर्षीय विधिसंघर्षग्रस्त बालकाने 'टेक १' ग्रुपवर पोस्ट केल्याचे समजले.

Updated On: Feb 28, 2026 | 05:55 PM
Nagpur Paper Leak Case: बारावी पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाईंड’ ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यासह ५ जणांना अटक

Nagpur Paper Leak Case: बारावी पेपरफुटीचा 'मास्टरमाईंड' ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यासह ५ जणांना अटक

Follow Us:
Follow Us:
  • विशाखा ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य; पेपर पुरवल्याचा आरोप
  • व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे केमिस्ट्री आणि गणिताचे प्रश्न शेअर केले
  • प्राचार्याला प्रश्नपत्र पुरवल्याच्या आरोपाखाली अटक.
Nagpur Paper Leak Case: बारावीच्या प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात पोलिसांनी आणखी पाच आरोपींना अटक तर एक आरोपी पसार आहे. फरहान अख्तर फहीम अख्तर (रा. ऑटोमोटिव्ह चौक), दिनेश कोटांगळे (३७, रा. कबीरनगर, नारी रोड), मनीष शंभरकर (४६, रा. गोदाम प्रदीप ले-आऊट, त्रिमूर्तीनगर), भयायालाल जांगडे (४३, रा. आराधना कॉलनी, नारा रोड) आणि संदीप बाबुराव सरटकर (४६, रा. जयताळा) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी यापूर्वी मुस्तफा मुनीर खान (४२, रा. भानखेडा), जुनेद मोहम्मद अब्दुल जावेद (२४, रा. हसनबाग) आणि निशिकांत सुखदेव मूल (४०, रा. झिंगाबाई टाकळी) यांना अटक केली होती. ते कारागृहात आहेत. अल्ताफ गोडिल नावाचा आरोपी पसार आहे.

सदर पोलिसांनी १९ फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी अनिल दहिफळे यांच्या तक्रारीवरून अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. आरोपी निशिकांत मूलने मोबाईलवरून एचएससी बोर्डाच्या फिजिक्स आणि केमिस्ट्री विषयाचे प्रश्नपत्र परीक्षेपूर्वी व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर फॉरवर्ड केले. त्यानंतर फरहान अख्तरने त्याच ग्रुपमध्ये संबंधित प्रश्नांची उत्तरे शेअर केली. चौकशीत प्रश्नपत्र ‘टेक १’ नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमार्फत प्रसारित झाल्याचे उघड झाले.

एम्सच्या जेवणात किडे आढळल्याने खळबळ; पथकाने अचानक तपासणी सुरु केली अन्…

या साखळीचा मागोवा घेत पोलिस ‘एक्सीलेंट ट्यूशन क्लास’ पर्यंत पोहोचले. तेथील विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपमध्ये आलेले प्रश्नपत्र १७ वर्षीय विधिसंघर्षग्रस्त बालकाने ‘टेक १’ ग्रुपवर पोस्ट केल्याचे समजले. पुढील चौकशीत एक्सीलेंट अकादमीशी संबंधित जुनेद याने संबंधित ग्रुपमध्ये प्रश्नपत्र फॉरवर्ड केल्याचे स्पष्ट झाले, तसेच एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासचा संचालक मुस्तफा खानला या प्रकाराची माहिती होती आणि प्रश्नपत्र त्याच्या मोबाईलवरही प्राप्त झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याला अटक केली.

Nagpur News: नागपुरात बारावीचे पेपर परीक्षेआधीच व्हॉट्सअॅप ग्रुपव

ज्युनिअर कॉलेजपर्यंत पोहोचला तपास

तपासादरम्यान दिनेश कोटांगळे याचे नाव पुढे आले, त्याने कॉट्सअॅपद्वारे कैमिस्ट्री आणि गणिताचे प्रश्नपत्र शेअर केल्याचा आरोप आहे. चौकशीत समोर आले की, त्याच्या परिचयातील फरार आरोपी अल्ताफ गोडिल याने बारावी बोर्डाचा पेपर आधीच मिळवून देण्याची मागणी केली होती. यानंतर कोटांगळे याने सहारे याच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर एज्युकेशन अकादमीचा संचालक मनीष शंभरकर याच्या माध्यमातून विशाखा ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य प्रदीप भय्यालाल जांगडे यांची भेट घेतली.

कोटांगळे आणि गोडिल यांनी जांगडे याच्याकडून केमिस्ट्रीचे प्रश्नपत्र व एमसीक्यू मिळवून ते व्हॉट्सअॅपद्वारे प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. तसेच २१ फेब्रुवारला झालेल्या गणित विषयाची प्रश्नपत्रिका व उत्तरेही आरोपींच्या मीचाईलवर पाठविल्याचे तपासात उघड झाले. चौकशीत जांगडे यांनी प्रश्नपत्र सरटकर याच्याकडून मिळाल्याचे सांगितल्याने पोलिसांनी संदीप सरटकर यालाही अटक केली. सर्व आरोपीना शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले असता ४ दिवसांची पोलिस कोटडी सुनावली.

 

Web Title: 5 people including the mastermind of the 12th paper leak including the principal of the junior college arrested

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 05:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एम्सच्या जेवणात किडे आढळल्याने खळबळ; पथकाने अचानक तपासणी सुरु केली अन्…
1

एम्सच्या जेवणात किडे आढळल्याने खळबळ; पथकाने अचानक तपासणी सुरु केली अन्…

NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस
2

NCERT Controversy: NCERTच्या ८वीच्या पुस्तकावर सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी; ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप
3

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ
4

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

Iran-Israel Warमुळे कतार, कुवेत आणि UAEचे एअरस्पेस बंद; जगभरातील विमान वाहतूक ठप्प; पाहा संपूर्ण यादी!

Feb 28, 2026 | 06:52 PM
PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

Feb 28, 2026 | 06:46 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

BEST Bus: 1 मार्चपासून BEST बससेवेत मोठे बदल; काही मार्ग बंद तर काही वळवले, वाचा नवीन मार्गांची यादी

Feb 28, 2026 | 06:42 PM
Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Indian Motorcycle चे 125 चे वर्धापन दिन! खास Anniversary एडिशन्स केल्या सादर

Feb 28, 2026 | 06:38 PM
Kolhapur News : गाळेधारकांकडे ३५ कोटी थकीत, भाडेवसुलीसाठी मार्ग काढा; महापौरांच्या इस्टेट विभागाला सूचना

Kolhapur News : गाळेधारकांकडे ३५ कोटी थकीत, भाडेवसुलीसाठी मार्ग काढा; महापौरांच्या इस्टेट विभागाला सूचना

Feb 28, 2026 | 06:34 PM
Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Middle East War : इराणचे विनाशकारी प्रत्युत्तर! काय आहे ऑपरेशन फतह-ए-खैबर? इस्रायल-अमेरिकेचे दणाणले दाबे

Feb 28, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM