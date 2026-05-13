Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Ncp Politics Sunil Tatkare Praful Patel Disappointed Ncp National Executive List

NCP Politics: ‘आम्ही कष्ट केले आणि आमचीच नावे नाहीत?’; राष्ट्रवादीत पटेल-तटकरेंच्या नाराजीनाट्याने खळबळ

NCP Politics: गुवाहाटी येथे सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल आणि सुनेत्रा पवार यांच्यामध्ये याबाबत चर्चा झाली. यावेळी तटकरे आणि पटेल यांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठवलेल्या यादीत आपली नावे नसल्याबद्दल विचारणा केल्याचे सांगितले जात आहे

Updated On: May 13, 2026 | 04:44 PM
NCP Internal Dispute, Sunetra Pawar vs Sunil Tatkare, Praful Patel Disappointed, NCP National Executive List,

'आम्ही कष्ट केले आणि आमचीच नावे नाहीत?'; राष्ट्रवादीत पटेल-तटकरेंच्या नाराजीनाट्याच्या चर्चांनी खळबळ

Follow Us:
Follow Us:
  • राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या यादीत प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांची नावे नसल्याने पक्षात अंतर्गत वादाला तोंड फुटले आहे.
  • तटकरे आणि पटेल यांनी “पक्ष वाढवण्यासाठी आम्ही कष्ट केले, पण आम्हाला न विचारता ही यादी कोणी बनवली?” असा थेट सवाल सुनेत्रा पवारांना विचारत आपली नाराजी व्यक्त केली.
  • सुनेत्रा पवार यांनी ही तांत्रिक आणि टायपिंगची चूक असल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले तरी, ज्येष्ठ नेत्यांमधील नाराजी अद्याप कायम असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
NCP Politics: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या यादीवरून पक्षात मोठा वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या कार्यकारिणीच्या यादीत प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांची नावे नसल्याने  पक्षातंतर्गत वादाला तोंड फुटले आहे.

या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना सुनेत्रा पवार यांनी ही तांत्रिक चूक असल्याचे स्पष्टीकरणही दिले होते. मात्र, या संपूर्ण प्रकारावरून सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांनी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे.

Sunil Tatkare Sharad Pawar Meeting:  शरद पवारांच्या भेटीचे कारण काय; तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं!

मिळालेल्या माहितीनुसार, गुवाहाटी येथे सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यामध्ये याबाबत चर्चा झाली. यावेळी तटकरे आणि पटेल यांनी निवडणूक आयोगाकडे पाठवलेल्या यादीत आपली नावे नसल्याबद्दल विचारणा केल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, या घडामोडींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत हालचालींना वेग आला असून, पुढील काही दिवसांत पक्षातील भूमिका आणि निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल यांनी ‘ही यादी कोणी बनवली,’ आपल्याला न विचारता यादी बनविली, असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच, ‘ पक्ष वाढवण्यासाठी आम्ही कष्ट केले, पण आमचीच नावे यादीत नाहीत, अशा शब्दांत सुनेत्रा पवार यांच्यासमोर नेत्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तटकरे, भुजबळांच्या नाराजीनंतर सुनेत्रा पवार यांनी मध्यरात्री उशिरा यादीत तांत्रिक चूक झाली, अशा आशयाचे ट्विटही केले. पण त्यानंतरही दोन्ही नेत्यांची नाराजी कायम आहे, असे सुत्रांकडून सांगितले जात आहे.

Maharashtra Politics: राज्यातील सर्व मंत्र्यांचे वाहनताफे अर्ध्यावर येणार? फडणवीसांनी बोलावली तातडीची बैठक

राष्ट्रवादी अजित पवार यांच्या पक्षातील या नाराजी नाट्यानंतर शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनीदेखील खळबळजनक दावा केला आहे. सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल यांच्यासह राष्ट्रवादीचे २२ आमदार भाजपमधून लढणार असून, याबाबत त्यांनी निर्णयदेखील घेतल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला आहे. तसेच, यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याचेही काही लोक सामील आहे. सर्वजण मिळून 40 जण आहेत, असा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात पुन्हा नव्या संघर्षाची चर्चा सुरू झाली आहे.

Web Title: Ncp politics sunil tatkare praful patel disappointed ncp national executive list

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 04:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NCP Politics: सुनेत्रा पवारांनी मारले एका दगडात तीन पक्षी! राष्ट्रवादीच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्र आता पवार माय-लेकांच्या हाती
1

NCP Politics: सुनेत्रा पवारांनी मारले एका दगडात तीन पक्षी! राष्ट्रवादीच्या आर्थिक सत्तेचे केंद्र आता पवार माय-लेकांच्या हाती

Sunil Tatkare Sharad Pawar Meeting:  शरद पवारांच्या भेटीचे कारण काय; तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं!
2

Sunil Tatkare Sharad Pawar Meeting:  शरद पवारांच्या भेटीचे कारण काय; तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं!

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण
3

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठी खळबळ! सुनील तटकरे थेट ‘सिल्व्हर ओक’वर; शरद पवारांच्या भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

May 16, 2026 | 12:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM