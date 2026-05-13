Nepal-India Border : भारतासमोर नमले बालेन सरकार? 30 दिवसांच्या मर्यादेचं सत्य आलं समोर; ‘असा’ असेल बॉर्डरवर नवा नियम

Nepal on India: नेपाळ पर्यटन मंडळाने म्हटले की, "नेपाळ सरकारने भारतीय पर्यटकांच्या वास्तव्याच्या कालावधीवर मर्यादा घालणारे कोणतेही नवीन धोरण लागू केलेले नाही तसेच नेपाळ-भारत सीमा व्यवस्थेत कोणताही बदल नाही.

Updated On: May 13, 2026 | 04:50 PM
  • नेपाळ पर्यटन मंडळाचे स्पष्टीकरण
  • ओळखपत्रांच्या अफवांचे खंडन
  • डिजीटल सुविधांची सुरुवात

Nepal India Border Rules 2026 : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि काही न्यूज पोर्टल्सवर भारत-नेपाळ सीमा नियमांबाबत अनेक बातम्या फिरत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय पर्यटकांना नेपाळमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत, त्यांच्या मुक्कामावर ३० दिवसांची मर्यादा घातली आहे आणि ओळखीचा पुरावा सक्तीचा केला आहे, असा दावा करण्यात येत होता. या सर्व बातम्यांमुळे भारतीय पर्यटकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, आता या प्रकरणावर ‘नेपाळ पर्यटन मंडळाने’ (Nepal Tourism Board) अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे.

काय आहे नेपाळ सरकारचे म्हणणे?

नेपाळ पर्यटन मंडळाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक आहेत. नेपाळ सरकारने भारतीय पर्यटकांच्या वास्तव्यावर कोणतीही नवीन कालमर्यादा (३० दिवसांची मर्यादा) घातलेली नाही. तसेच सीमेवरील खुल्या सीमा व्यवस्थेमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.” मंडळाने पुढे असेही म्हटले आहे की, प्रवाशांना त्रास देण्यासाठी नाही, तर त्यांचा प्रवास अधिक सुखकर करण्यासाठी नवीन बदल केले जात आहेत.

ओळखपत्रांबाबतचा नेमका नियम काय?

अनेकांनी असा दावा केला होता की, पश्चिम बंगालमधील राजकीय घडामोडींनंतर अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी नेपाळने ओळखपत्रे अनिवार्य केली आहेत. मात्र, पर्यटन मंडळाने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. अधिकृत नियमांनुसार, जर तुम्ही विमानाने नेपाळला जात असाल, तर तुम्हाला मूळ पासपोर्ट किंवा भारतीय निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्र (Voter ID) सादर करणे आवश्यक आहे. रस्ते मार्गाने प्रवास करणाऱ्या भारतीयांसाठी जुनेच नियम लागू आहेत. विशेष म्हणजे, नेपाळमध्ये प्रवेशासाठी व्हिसाची गरज नाही, ही तरतूद आजही कायम आहे.

स्वतःच्या वाहनाने जाणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

पर्यटन विभागाने भारतीय पर्यटकांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता स्वतःच्या वाहनाने (कार किंवा दुचाकी) नेपाळला जाणाऱ्या भारतीयांना सीमाशुल्क विभागात रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. नेपाळने यासाठी एक नवीन ‘ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली’ विकसित केली आहे. या पोर्टलवर जाऊन पर्यटक आगाऊ नोंदणी करू शकतात आणि आपले तात्पुरते परवाना शुल्क भरू शकतात. यामुळे सीमा तपासणी नाक्यांवरील वेळ वाचणार असून पर्यटकांचा अनुभव अधिक चांगला होणार आहे.

राजकीय चर्चा आणि वास्तव

नेपाळी माध्यमांनी यापूर्वी मोरंगच्या स्थानिक प्रशासनाचा हवाला देऊन सुरक्षा कडक केल्याचे म्हटले होते. मात्र, नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अंतर्गत सुरक्षेसाठी केलेली नियमित तपासणी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा नियम यात फरक आहे. “नेपाळ तुमची वाट पाहत आहे, भारताच्या जवळ, हृदयाच्या जवळ” अशा शब्दांत नेपाळने भारतीयांचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे पर्यटकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता नेपाळ सहलीचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल
