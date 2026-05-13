  Ncp Leader Sandip Kshirsagar Slams Vijayasingh Pandit Over Beed Politics

“आम्ही काय करायचं आणि काय नाही तुम्ही आम्हाला शिकवू नका,” राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये वाद

आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन आमदारांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. राष्ट्रवादीचे बीड जिल्ह्यातील बडे नेते आणि आमदार अशी ओळख असलेले विजयसिंह पंडित आणि संदीप क्षीरसागर यांच्यात वाद उफाळून आला आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 03:43 PM
Sandip Kshirsagar, Vijaysingh Pandit, NCP, Ajit Pawar,

  • विजयसिंह पंडित आणि संदीप क्षीरसागर यांच्यात वाद
  • मतदारसंघातील कामासंदर्भात होत असलेल्या बैठकीचे आमंत्रण न दिल्याने हक्कभंग दाखल करणार
  • विलीनीकरणाबाबत योग्य तो निर्णय मोठे साहेब आणि त्यांचे कुटुंबीय करतील
Beed: राज्यातील राजकीय वातावरणात सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप, टीका टिपण्या करतच असतात. परंतु, आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन आमदारांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. राष्ट्रवादीचे बीड जिल्ह्यातील बडे नेते आणि आमदार अशी ओळख असलेले विजयसिंह पंडित आणि संदीप क्षीरसागर यांच्यात वाद उफाळून आला आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटात कलह होत असल्याचे वारंवार दिसत आले आहे. अश्यातच आता बीड मधील राष्ट्रवादीच्या दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये आता वाद उफाळून आला आहे.

आमदार विजयसिंह पंडित यांनी बीडमध्ये घेतलेल्या बैठकीनंतर हा वाद उफाळून आला. आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहीत आपल्या मतदारसंघातील कामासंदर्भात होत असलेल्या बैठकीचे आमंत्रण न दिल्याने हक्कभंग दाखल करण्याचे नमूद केले आहे. यावेळी पंडित यांच्यावर आरॊप करत क्षीरसागर म्हणाले, “आमदार विजयसिंह पंडित यांचं बिडवरती खूप प्रेम उतू चाललं आहे, असं दाखवतात. मात्र बीड मधले उद्योग गेवराईला नेट आहेत. बीड MIDC, रेशीम उद्योग यांसारखे उद्योग गेवराईला नेत आहेत,” असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले, “अजितदादा हयात असताना मांजरसुभ्याचा पण सर्वे करा असं मी म्हंटल होत. बॅकवॉटर योजनेसाठी सर्वच स्तरावर आम्ही पाठपुरावा केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अजितदादांना दोनदा सभा घ्याव्या लागल्या. नगरपालिका निवडणुकीत जे काही केलं आहे ते अजितदादांनी केलं आजही. विकास काम असो कि भावनेचा विषय आम्ही अर्ध्या रस्त्यातून, चौकातून पळून जात नाही,” अश्या शब्दात त्यांनी विजयसिंह पंडित यांच्यावर आगपाखड केली.

“हे बिडवरती प्रेम दाखवतात आणि सगळं गेवराईला घेऊन जातात. आम्ही काय करायचं आणि काय नाही हे तुम्ही आम्हाला शिकवू नका. या मतदारसंघाने आम्हाला दोनदा आमदार केले आहे. त्यामुळे आम्हाला शहाणपणा शिकवू नका. आम्ही रोज रस्त्यावर फिरून काम करत आहोंत,” असं क्षीरसागर म्हणाले.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र अजित पवारांच्या दुर्दवी मृत्यूनंतर याबाबत काही निष्पन्न झाले नाही. अश्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची नुकतीच भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ‘शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी भेट घेतली असल्याचे सांगितले. याबाबत संदीप क्षीरसागर यांना विचारले असता ते म्हणाले. “याबाबत मला काही माहिती नाही. मात्र अजितदादा हयात असताना त्यांच्यासोबत शेवटची भेट झाली असता ते म्हणाले होते कि आपण एकत्र येणार आहोत. पण त्यावर एवढं काही राजकारण सुरु आहे त्यामुळॆ त्यावर मी काही बोलणार नाही. योग्य तो निर्णय मोठे साहेब आणि त्यांचे कुटुंबीय करतील,” असे ते म्हणाले.

Published On: May 13, 2026 | 03:37 PM

International Family Day: 'घर असावे घरासारखे…' आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर 'इतक्या' रुपयांची झाली वाढ

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

'व्हीआयपीं'च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी 'तिलक'; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

