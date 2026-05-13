Pune Police: स्वारगेट पोलिसांच्या हद्दीत ‘संधी’पर्वाचे ‘अवैध धंद्यांना बळ’? गुन्हे शाखेच्या कारवाईने पोलिस दलात खळबळ

Pune Police: स्वारगेट सारख्या परिसरात सातत्याने अवैध धंदे सुरू असल्याचे समोर येत आहे. कधी गुटखा, तर कधी अवैध धंदे आणि हुक्का पार्लरचे प्रकार यापुर्वी समोर आले आहेत.

Updated On: May 13, 2026 | 05:54 PM
Pune Crime Branch Raid Swargate, Illegal Gambling Pune,

स्वारगेट पोलिसांच्या हद्दीत 'संदीप' नावाचे 'आशिर्वाद' कोणाचे? गुन्हे शाखेच्या कारवाईने पोलिस दलात खळबळ

  • पोलिस आयुक्तांच्या कडक आदेशांनंतरही स्वारगेट पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जुगार आणि बेकायदेशीर दारूविक्री
  • गुन्हे शाखेकडून अवघ्या ३० मिनिटांत दोन स्वतंत्र धाडी टाकून कारवाई
  • गुन्हे शाखेने स्वारगेट बस स्थानकाजवळ सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर छापा
Pune Police :  पोलिस आयुक्तांकडून सातत्याने अवैध धंद्यावर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतरही सातत्याने स्वारगेट पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मात्र, डोळेझाककरून छुप्या पद्धतीने अवैध धंदे जोरात सुरू असल्याचे दिसत आहे. गुन्हे शाखेने एका दिवसात अवघ्या अर्ध्या तासात दोन अवैध धंद्यावर कारवाई केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, गुन्हे शाखेच्या धडाक्यानंतर स्वारगेट पोलिसांनीही कारवाईचा मलिमा लावण्यासाठी एक कारवाई केली. दरम्यान या बेकायदेशीर धंद्यांना स्वारगेट पोलिस ठाण्यातील ‘संधी’पर्वाच्या आशीर्वादाने सुरू असल्याचे समजते. धक्कादायक म्हणजे, एका तडीपाराला पकडल्यानंतर याप्रकरणात देखील मोठा हस्तक्षेप या ‘संधी’प पर्वाने केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

गुन्हे शाखेने स्वारगेट बस स्थानकाजवळील कॅनॉल शेजारी सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर धाड टाकली. कारवाईत नदिम शेख (वय ३८, रा. गुलटेकडी) आणि बाळासाहेब दगडू अवचटे (वय ६२, रा. मंगळवेढा, सध्या रा. डांगोचौक) यांना ताब्यात घेतले. आरोपींकडून रोख रक्कम, जुगाराच्या चिठ्ठ्या आणि साहित्य जप्त करण्यात आले. याप्रकरणी महाराष्ट्र जुगार अधिनियम कलम १२ (अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

दुसरा प्रकारात सातारा रोडवरील एसटी कॉलनीजवळील सार्वजनिक शौचालयाच्या खोलीतून विदेशी मद्यविक्री सुरू असल्याचा प्रकार उघडकीस आणला. येथून ४७ हजार ४६५ रुपये किमतीच्या विदेशी मद्याच्या बाटल्या जप्त केल्या. याप्रकरणी रजत दीपक गायकवाड (वय २६, रा. संतोषनगर, कात्रज) याला ताब्यात घेतले आहे. दोन्ही कारवाया मंगळवारी दुपारी झाल्या.

स्थानिक पोलिसांना माहिती नव्हती ?

स्वारगेट सारख्या परिसरात सातत्याने अवैध धंदे सुरू असल्याचे समोर येत आहे. कधी गुटखा, तर कधी अवैध धंदे आणि हुक्का पार्लरचे प्रकार यापुर्वी समोर आले आहेत. गुन्हे शाखेकडून व स्थानिक पोलिसांकडून या कारवाया सुरू आहेत. पण, सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयुक्तांच्या कडक भूमिकेत देखील स्थानिक पोलिस ठाण्यातील एका ‘संधी’प पर्वाच्या आर्शिवादाने सुरू असल्याचे समजते. वरिष्ठांकडून सातत्याने सूचना देण्यात येत असताना या अवैध धंद्यांची माहिती का मिळत नाही, की मुद्दाम डोळे झाक केले जाते असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Published On: May 13, 2026 | 05:00 PM

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

मावळ तालुक्यात खळबळ; झोपेत असलेल्या व्यक्तीवर धारदार शस्त्राने हल्ला

Indian Cricketers Education : भारतीय संघातील स्टार क्रिकेटपटू नक्की किती शिकलेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Pravin Tarde : 'या' दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Shashank Ketkar : "एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? "रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

