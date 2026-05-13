Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

Attack on Iran : एका अहवालानुसार, सौदी अरेबियाने इराणच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून सीक्रेट अटॅक केला आहे. यामुळे पश्चिम आशियातील युद्धाला नवे वळण मिळाले आहे. यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 04:39 PM
Saudi Secret Attack on Iran

Secret Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, 'या' देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईल; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण हादरलं
  • सौदी अरेबियान गुपचूप केला इराणवर हल्ला
  • जगभरात खळबळ
Saudi Secret Attack on Iran news Marathi : रियाध/तेहरान : पश्चिम आशियात युद्धाचे ढग पुन्हा गडद झाले आहे. इराण आणि अमेरिका संघर्षाने (US Iran Conflict) आधीच जगाची चिंता वाढलेली असताना एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. एका अहवालानुसार, या युद्धात आता सौदी अरेबियाची एन्ट्री झाली आहे. सौदी अरेबियाने इराणवर गुप्त हवाई हल्ले केले आहेत. रॉयटर्सच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा

काय आहे नेमकं प्रकरण?

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, आतापर्यंत इराणवरील हल्ल्यासाठी केवळ अमेरिका-इस्रायलला जबाबदार धरले जात होते. मात्र, इराणकडून वारंवार होणाऱ्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून आता सौदी अरेबिया(Saudi Arabia) नेही युद्धात एन्ट्री मारली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणवर लक्ष्यित हल्ला करण्यात आला होता.

परंतु अद्याप दोन्ही देशांकडून यावर कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही. परंतु काही पाश्चात्य सुत्रांनी याची पुष्टी केली आहे. सौदी अरेबियाने इराण(Iran) च्या नेमक्या कोणत्या ठिकाणांवर हल्ला केला हेही अस्पष्ट आहे.

सौदी अरेबियाची भूमिका

सौदी अरेबियाने या हल्ल्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. शिवाय थेट युद्धात सहभाग टाळला आहे. परंतु आम्ही प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी वचनबद्ध आहोत हे स्पष्ट केले आहे. यामुळे हल्ला सौदीने केला असल्याचे शक्यता व्यक्त केली आहे.

वाढता संघर्ष

गेल्या काही दिवसांत अमेरिका (America) इराण तणावही लक्षणीयरित्या वाढला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणचा शांततेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही काळात इस्रायलसह आखाती देशांमध्ये तेल साठे आणि नागरि वस्त्यांवरील हल्लेही इराणने वाढवले आहे. सौदी अरेबियाच्या या कथित हल्ल्यामुळे संघर्ष आणखी पेटू शकतो अशा भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स आणि ट्रम्प यांच्यातीलजवळीक पाहता या कारवाईला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा दावा खरा ठरल्यास येत्या काही दिवसांत आखाती देशांमध्ये युद्ध पेटू शकते. ज्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विशेष करुन कच्चा तेलाच्या किमतींवर मोठी परिणाम होऊ शकतो.

Iran Missile Power : इराणचे शक्तीप्रदर्शन! अमेरिकेचे दावे फोल? ३० मिसाइल साइट्स अजूनही ‘ॲक्टिव्ह’

Web Title: Saudi secret attack on iran news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 04:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा
1

WarThreat: ‘आता मुंबई लक्ष्य, युद्ध सीमेवर नाही, तर भारताच्या…!’ असीम मुनीर पुन्हा भारताविरुद्ध भुंकला, योजनेचा अजब उलगडा

El Nino 2026: पृथ्वीवर ‘हिट अलर्ट’! ‘एल निनो’च्या पुनरागमनाने जगासमोर महासंकट; समुद्राचे वाढते तापमान जगाला विनाशाकडे नेणार
2

El Nino 2026: पृथ्वीवर ‘हिट अलर्ट’! ‘एल निनो’च्या पुनरागमनाने जगासमोर महासंकट; समुद्राचे वाढते तापमान जगाला विनाशाकडे नेणार

Iran Missile Power : इराणचे शक्तीप्रदर्शन! अमेरिकेचे दावे फोल? ३० मिसाइल साइट्स अजूनही ‘ॲक्टिव्ह’
3

Iran Missile Power : इराणचे शक्तीप्रदर्शन! अमेरिकेचे दावे फोल? ३० मिसाइल साइट्स अजूनही ‘ॲक्टिव्ह’

Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा
4

Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

May 13, 2026 | 04:38 PM
CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 13, 2026 | 04:33 PM
Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

Health Tips: ऑफिस ब्रेकमध्ये ‘चाय-सुट्टा’ पिण्याची सवय आहे? आताच थांबा, आरोग्यावर होईल गंभीर परिणाम

May 13, 2026 | 04:31 PM
Nagpur Airport: मोठी बातमी! नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

Nagpur Airport: मोठी बातमी! नागपूर विमानतळाला मिळणार आंतरराष्ट्रीय दर्जा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी

May 13, 2026 | 04:23 PM
The Maharashtra Files सिनेमाचा Music Launch सोहळा! ‘तेरी आंख्या का काजल’ गर्लचं मराठमोळं गाणं

The Maharashtra Files सिनेमाचा Music Launch सोहळा! ‘तेरी आंख्या का काजल’ गर्लचं मराठमोळं गाणं

May 13, 2026 | 04:21 PM
Bayer चे शेतकऱ्यांशी संबंध मजबूत! ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले ‘Farm Rise’ एप्लिकेशन

Bayer चे शेतकऱ्यांशी संबंध मजबूत! ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले ‘Farm Rise’ एप्लिकेशन

May 13, 2026 | 04:08 PM
जिल्हा रुग्णालयाला ‘फ्लेक्सबाजी’चा वेढा! रुग्णसेवेपेक्षा चमकोगिरीच जास्त; विद्रुपीकरणामुळे रुग्ण आणि नातेवाईक त्रस्त

जिल्हा रुग्णालयाला ‘फ्लेक्सबाजी’चा वेढा! रुग्णसेवेपेक्षा चमकोगिरीच जास्त; विद्रुपीकरणामुळे रुग्ण आणि नातेवाईक त्रस्त

May 13, 2026 | 04:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM