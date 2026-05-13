Attack on Iran : अमेरिका-इस्रायल नव्हे, ‘या’ देशाने केला इराणवर सर्जिकल स्ट्राईक; गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ 

Trump China Visit : इराणशी संघर्षाच्या सावटात ट्रम्प चीन दौऱ्यावर रवाना; जिनपिंग यांच्याशी ‘या’ जागतिक मुद्द्यांवर करणार चर्चा
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, आतापर्यंत इराणवरील हल्ल्यासाठी केवळ अमेरिका-इस्रायलला जबाबदार धरले जात होते. मात्र, इराणकडून वारंवार होणाऱ्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून आता सौदी अरेबिया(Saudi Arabia) नेही युद्धात एन्ट्री मारली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणवर लक्ष्यित हल्ला करण्यात आला होता.
परंतु अद्याप दोन्ही देशांकडून यावर कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही. परंतु काही पाश्चात्य सुत्रांनी याची पुष्टी केली आहे. सौदी अरेबियाने इराण(Iran) च्या नेमक्या कोणत्या ठिकाणांवर हल्ला केला हेही अस्पष्ट आहे.
सौदी अरेबियाने या हल्ल्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. शिवाय थेट युद्धात सहभाग टाळला आहे. परंतु आम्ही प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेसाठी वचनबद्ध आहोत हे स्पष्ट केले आहे. यामुळे हल्ला सौदीने केला असल्याचे शक्यता व्यक्त केली आहे.
गेल्या काही दिवसांत अमेरिका (America) इराण तणावही लक्षणीयरित्या वाढला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणचा शांततेचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही काळात इस्रायलसह आखाती देशांमध्ये तेल साठे आणि नागरि वस्त्यांवरील हल्लेही इराणने वाढवले आहे. सौदी अरेबियाच्या या कथित हल्ल्यामुळे संघर्ष आणखी पेटू शकतो अशा भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स आणि ट्रम्प यांच्यातीलजवळीक पाहता या कारवाईला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा दावा खरा ठरल्यास येत्या काही दिवसांत आखाती देशांमध्ये युद्ध पेटू शकते. ज्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विशेष करुन कच्चा तेलाच्या किमतींवर मोठी परिणाम होऊ शकतो.
