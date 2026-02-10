Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Chhatrapati Sambhajinagar Crime Dispute Over Physical Intercourse Wife Killed Herself At Midnight Court Sentences Her To Life Imprisonment

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्नीचा छळ करून हत्या केल्याप्रकरणी पती लईक जावेद अन्सारी याला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेप व 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. साक्षी, पुरावे आणि वैद्यकीय अहवालांवरून दोष सिद्ध झाला.

Updated On: Feb 10, 2026 | 02:33 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • घटना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यात.
  • मृत रेशमा वय 23; सहा महिन्यांपूर्वी दुसरे लग्न.
  • पतीकडून शारीरिक-मानसिक छळ सुरू असल्याची तक्रार.
  • गळ्यावर जखमा; रुग्णालयात मृत घोषित.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पत्नीचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत तिला पतीनेच संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी आता जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. एवढेच नाही तर त्याच्यावर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. लईक जावेद अन्सारी (३६ वर्षीय) असे आरोपीचे नाव आहे. तो कन्नड तालुक्यातील कुंजखेडाचा रहिवासी आहे.

Uttar Pradesh Crime: धक्कादायक! एकाच कुटुंबातील पाच मृतदेह सापडले; घरात लिहिलेली चिठ्ठी, बाजूला दुधाचे ग्लास…

काय नेमकं प्रकरण?

मृतकाचे नाव रेश्मा( वय २३) असे आहे. तिचे लग्न आरोपी लईक जावेद अन्सारी याच्याशी सुमारे सहा महिन्यापूर्वी दुसरे लग्न झाले होते. पहिल्या लग्नातून रेश्माला पाच वर्षांची एक मुलगी असून कौटुंबिक वादामुळे ती पहिल्या पतीपासून वेगळी झाली होती. त्यांनतर आरोपीने दुसरे लग्न केले. काही काळ शांततेत गेला आणि त्यानंतर पतीकडून शारीरिक संबंधाच्या कारणावरून शिवीगाळ व मारहाण सुरु झाली. याची माहिती रेश्माने वारंवार माहेरच्यांना सांगितले होते.

त्यानंतर मुदोन्ही कुटुंबीयांची बैठक घेऊन हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीही रेश्मावर होणार छळ थांबला नव्हता, असे तिने पुन्हा माहेरच्यांना कळवले. 24 ऑक्टोबर 2024 रोजी रात्री रेशमा माहेरी आली आणि पुन्हा त्रास होत असल्याची माहिती दिली. मात्र रात्री उशीर झाल्याने सकाळी पाहू, असे सांगून तिला परत पाठवण्यात आले.

फोन करून मित्राला सांगितले आणि…

मात्र दुसऱ्या दिवशी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास आरोपीने आपला मित्र तौसीफ शेख याला फोन करून पत्नीला मारल्याची माहिती दिली. त्यांनतर तौसिफ़ याने मृत रेशमाचे वडील ईद्रीस मुक्तार शेख (वय 41, रा. इंदिरानगर, कन्नड) यांनी फोन करून दोघांमध्ये भांडण झाल्याचे सांगितले. माहिती मिळताच माहेरचे लोक तातडीने रेश्माच्या घरी पोहोचेले. मात्र घराला बाहेरून कुलूप लावलेले असल्याचे दिसले. त्यांनी कुलूप तोडून आत प्रवेश केला तेव्हा त्यांना रेशमा घरात जमिनीवर निपचित अवस्थेत पडलेली आढळली.

तिच्या गळ्यावर काळसर जखमा दिसून येत होत्या, तर डोळे आणि ओठ सुजलेले होते. तिला तत्काळ शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तिला मृत घोषित केले. या प्रकरणी मृत रेशमाचे वडील इद्रीस मुक्तार शेख यांच्या तक्रारीवरून कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जन्मठेपेची शिक्षा

पोलीस या घटनेचा तपास सुरु केला आणि दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. सुनावणीदरम्यान सहायक लोकाभियोक्ता अरविंद बागुल यांनी एकूण 10 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. साक्षी, पुरावे आणि वैद्यकीय अहवालांच्या आधारे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.डी. खेडेकर यांनी आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.

Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: लईक जावेद अन्सारी, वय 36.

  • Que: मृत महिलेचे नाव व वय काय?

    Ans: रेशमा, वय 23.

  • Que: न्यायालयाने काय शिक्षा दिली?

    Ans: जन्मठेप आणि 50 हजार रुपयांचा दंड.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar crime dispute over physical intercourse wife killed herself at midnight court sentences her to life imprisonment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 02:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uttar Pradesh Crime: धक्कादायक! एकाच कुटुंबातील पाच मृतदेह सापडले; घरात लिहिलेली चिठ्ठी, बाजूला दुधाचे ग्लास…
1

Uttar Pradesh Crime: धक्कादायक! एकाच कुटुंबातील पाच मृतदेह सापडले; घरात लिहिलेली चिठ्ठी, बाजूला दुधाचे ग्लास…

Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?
2

Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार
3

Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार

Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण
4

Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: शरीरसंबंधावरून वाद, मध्यरात्री पत्नीचा घेतला जीव; न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा

Feb 10, 2026 | 02:33 PM
IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

Feb 10, 2026 | 02:33 PM
White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

White Discharge मुळे सतत पाठ- कंबर दुखत राहते? मग आहारात करा ‘या’ घरगुती पदार्थांचा समावेश, अशक्तपणा होईल कमी

Feb 10, 2026 | 02:30 PM
एक चूक पडेल महागात; ‘या’ राशीच्या मंडळींनी चांदी वापरु नये, अन्यथा… काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?

एक चूक पडेल महागात; ‘या’ राशीच्या मंडळींनी चांदी वापरु नये, अन्यथा… काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?

Feb 10, 2026 | 02:24 PM
Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार! घरांची जाळपोळ, ५ दिवसांसाठी इंटरनेट बंद, अंदाधुंद गोळीबारानंतर संचारबंदी लागू

Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार! घरांची जाळपोळ, ५ दिवसांसाठी इंटरनेट बंद, अंदाधुंद गोळीबारानंतर संचारबंदी लागू

Feb 10, 2026 | 02:05 PM
Chandrapur News: काँग्रेसच्या हातून जाणार मनपा? शहरात रंगला चर्चा, सत्तास्थापनेसाठी भाजपच्या हालचाली सुरु

Chandrapur News: काँग्रेसच्या हातून जाणार मनपा? शहरात रंगला चर्चा, सत्तास्थापनेसाठी भाजपच्या हालचाली सुरु

Feb 10, 2026 | 02:00 PM
बाहुबलीपासून ते सालारपर्यंत: प्रभासचे आकर्षित करणारे हे 7 ॲक्शन सीन, ज्यांनी प्रेक्षकांचे वेधले लक्ष

बाहुबलीपासून ते सालारपर्यंत: प्रभासचे आकर्षित करणारे हे 7 ॲक्शन सीन, ज्यांनी प्रेक्षकांचे वेधले लक्ष

Feb 10, 2026 | 01:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM