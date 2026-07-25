रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nagpur Crime : एकाच फ्लॅटची दोघांना विक्री ,सव्वा कोटींचा गंडा

Updated On: Jul 25, 2026 | 02:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

नागपुरात चाललेल्या अनेक फसवणूक प्रकारात अजून एका फसणूकीची भर पडली आहे . एका बिल्डरने चक्क एकच फ्लॅट दोघांना विकून फसवले आहे . त्याच्यावर पोलीस कारवाई सुद्धा करण्यात आली आहे .

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नागपूर, क्राईम रिपोर्टर :  एकाच फ्लॅटचा दोन वेगवेगळ्या व्यक्तींशी विक्री करार करून सुमारे १ कोटी २५ लाखाची फसवणूक केल्याचा प्रकार बजाजनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी निवृत्त सहायक कार्यकारी अभियंता प्रवीण उपलंचीवार (७०, रा. आरपीटीएस रोड, अजनी) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी बिल्डर संतोषकुमार गंदेवार (४५, रा. श्रीनगर एम्प्रेस मिल हाऊसिंग सोसायटी) याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

FIFA : फिफा चषकात गुंजले अमनचे संगीत , नागपूरच्या सुपुत्राची दमदार छाप

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवीण उपलंचीवार हे सीडकोमधून सहायक कार्यकारी अभियंता पदावरून निवृत्त झाले आहे. मुलगा अमेरिकेत तर विवाहित मुलगी नागपुरात राहत असल्याने वृद्धापकाळात मुलीच्या घराजवळ राहण्यासाठी ते फ्लॅटच्या शोधात होते. दरम्यान, संतोषकुमार गंदेवार यांच्या जी. बी. रियल्टर्स या संस्थेने लक्ष्मीनगर परिसरात निवासी प्रकल्प उभारला होता. उपलंचीवार यांनी प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर सहाव्या मजल्यावरील ६०२ क्रमांकाचा फ्लॅट पसंत केला. दोघांमध्ये १ कोटीचा व्यवहार निश्चित झाला. त्यानंतर त्यांनी १ लाख ५१ हजार रुपये अनामत रक्कम भरून फ्लॅट आरक्षित केला. पुढील कालावधीत टप्प्याटप्प्याने ९४ लाख ५१ हजार रुपये अदा केले आणि विक्री करारही केला, करारानुसार तीन वर्षांत फ्लॅटचा ताबा देणे अपेक्षित होते.

StudentSafety: शाळेची बस आता पालकांच्या मोबाईलवर , राज्य सरकारचा निर्णय !

त्याच फ्लॅटचा दुसऱ्याशीही करार
तपासात बिल्डरने याच ६०२ क्रमांकाच्या फ्लॅटचा कविता वर्मा यांच्याशीही स्वतंत्र विक्री करार करून त्यांच्याकडून ३१ लाख रुपये स्वीकारल्याचे समोर आले. याच फ्लॅटची विक्री दर्शविणारी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उपलचीवार यांना फसवणुकीची बाब लक्षात आली. याबाबत त्यांनी बिल्डरकडे वारंवार विचारणा केली. मात्र, फ्लॅटचा ताबा किंवा भरलेली रक्कम परत न मिळाल्याने त्यांनी बजाजनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चेनसिंग चव्हाण यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार संतोषकुमार गंदेवार याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला.

Web Title: Nagpur crime same flat sold to two people 125 crore fraud

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

Jul 26, 2026 | 08:00 AM
देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

Jul 26, 2026 | 07:46 AM
Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jul 26, 2026 | 07:05 AM
Hair Care Tips: झाडूसारखे रुक्ष केस होतील मुलायम आणि चमकदार! स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ केसांसाठी ठरतील वरदान

Hair Care Tips: झाडूसारखे रुक्ष केस होतील मुलायम आणि चमकदार! स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ केसांसाठी ठरतील वरदान

Jul 26, 2026 | 05:30 AM
‘ज्याचा पास मिळवायला भांडलो, तिथंच…’! कृष्णकुमार गोयल यांचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

‘ज्याचा पास मिळवायला भांडलो, तिथंच…’! कृष्णकुमार गोयल यांचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

Jul 26, 2026 | 02:35 AM
कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

Jul 26, 2026 | 12:30 AM
‘देर आए दुरुस्त आए’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याचा घरचा आहेर,

‘देर आए दुरुस्त आए’; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्याचा घरचा आहेर,

Jul 25, 2026 | 10:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा