Nagpur Minicipal Election: नागपूर महापालिकेसाठी १५१ जागांसाठी भाजपकडे १,६५२ इच्छुक; बंडखोरी रोखण्यासाठी गडकरी आणि फडणवीस मैदानात

गेल्या १५ दिवसांपासून, भाजप शहरातील सहा विधानसभा मतदारसंघांमधील इच्छुकांच्या मुलाखती घेत आहे. गणेशपेठ येथील पक्ष कार्यालयात १९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीसमोर उमेदवार उपस्थित असताना, त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला ज्यामुळे अनेक दिग्गजांना घाम फुटला. “जर पक्षाने तुम्हाला तिकीट दिले नाही तर तुम्ही बंड कराल का?”असा थेट प्रश्न पॅनलकडून विचारण्यात आला.
भाजपच्या (BJP) अंतर्गत सूत्रांनुसार, अनेक दावेदार या प्रश्नावर मौन राहिले, तर काहींनी “पक्षीय हितसंबंधांना सर्वोपरि” असल्याचे सांगत शिस्त दाखवली. यावेळी कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नसलेला भाजप उमेदवारांना तोंडी आणि लेखी दोन्ही प्रकारे आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी सांगत आहे.
नागपूर महानगरपालिकेच्या १५१ जागांसाठी भाजपकडे विक्रमी १,६५२ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या आहेत. आकडेवारीनुसार, एका जागेसाठी सरासरी ११ दावेदार निवडणूक लढवत आहेत. यावर थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर इच्छुकांची वाढती संख्या पाहून, परिस्थिती कपडे फाडण्यापर्यंत पोहचली आहे.’ असं म्हणती खिल्ली उडवली आहे.
या भयानक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी (Nitin gadkari) यांनी रामगिरीमध्ये शहरातील आमदार आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत मॅरेथॉन बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांचा एकमेव अजेंडा म्हणजे तिकीट वाटपानंतर उद्भवणाऱ्या कोणत्याही असंतोषावर नियंत्रण ठेवणे.
भाजपमध्ये एक मोठा गट आहे जो यावेळी “महायुती” (युती) स्थापन करण्याऐवजी एकट्याने निवडणूक लढवण्यास अनुकूल आहे. नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. जर युती झाली तर भाजपचे समर्पित कार्यकर्ते जागा गमावतील, ज्यामुळे बंडखोरी आणखी वाढू शकते, असं काहींचे म्हणणे आहे. पण सध्या सर्वोच्च नेतृत्व या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहे, परंतु नामांकनाची अंतिम तारीख जवळ येताच परिस्थिती स्पष्ट होईल, असेही बोलले जात आहे.
मुलाखती दरम्यान, केवळ बंडखोरीच नाही तर उमेदवारांच्या मागील ट्रॅक रेकॉर्डची देखील तपासणी केली जात आहे. लोकसभा आणि अलिकडच्या विधानसभा निवडणुकांमधील उमेदवारांची सक्रियता, संघटनेतील त्यांची भूमिका आणि त्यांच्या प्रभागातील त्यांची मजबूत पकड या सर्वांचा बारकाईने विचार केला जात आहे. मंगळवारपासून झोन कार्यालयांमध्ये नामांकन फॉर्म उपलब्ध झाले आहेत आणि अधिकृत यादी जाहीर होण्यापूर्वी भाजप आता कोणते ‘निष्ठावान’ फॉर्म खरेदी करत आहेत यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.