Nagpur Minicipal Election: नागपूर महापालिकेसाठी १५१ जागांसाठी भाजपकडे १,६५२ इच्छुक; बंडखोरी रोखण्यासाठी गडकरी आणि फडणवीस मैदानात

नागपूर महानगरपालिकेच्या १५१ जागांसाठी भाजपकडे विक्रमी १,६५२ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या आहेत. आकडेवारीनुसार, एका जागेसाठी सरासरी ११ दावेदार निवडणूक लढवत आहेत.

Updated On: Dec 24, 2025 | 05:50 PM
  • नागपूर महापालिका निवडणुकासाठी १५१ जागांसाठी भाजपकडे १,६५२ इच्छुक
  • भाजपपुढे बंडखोरीचे आव्हान
  • गडकरी आणि फडणवीस यांच्या चिंता वाढल्या
Nagpur Minicipal Election: राज्यातील महापालिका निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. राज्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. नागपूर महानगरपालिका (एनएमसी) निवडणुकीचीही तयारी सुरू झाली असून नागपुरात राजकीय हालचाली शिगेला पोहोचल्या आहेत. मंगळवारपासून नामांकन प्रक्रिया सुरू झाल्याने, भाजपने निवडणूक प्रचाराची तयारी तीव्र केली आहे. यावेळी पक्षासमोरील सर्वात मोठे आव्हान बाह्य विरोध नाही तर अंतर्गत बंड आहे. म्हणूनच भाजपने उमेदवार निवडण्यासाठी फिल्टरिंग प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे.

मुलाखतींमध्ये ‘शिस्तीची’ चाचणी

गेल्या १५ दिवसांपासून, भाजप शहरातील सहा विधानसभा मतदारसंघांमधील इच्छुकांच्या मुलाखती घेत आहे. गणेशपेठ येथील पक्ष कार्यालयात १९ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीसमोर उमेदवार उपस्थित असताना, त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात आला ज्यामुळे अनेक दिग्गजांना घाम फुटला. “जर पक्षाने तुम्हाला तिकीट दिले नाही तर तुम्ही बंड कराल का?”असा थेट प्रश्न पॅनलकडून विचारण्यात आला.

Congress on Thackeray Alliance: राज-उद्धव युतीवर काँग्रेसची पहिली प्रतिक्रीया; आम्ही कधीही मनसेशी…

भाजपच्या (BJP) अंतर्गत सूत्रांनुसार, अनेक दावेदार या प्रश्नावर मौन राहिले, तर काहींनी “पक्षीय हितसंबंधांना सर्वोपरि” असल्याचे सांगत शिस्त दाखवली. यावेळी कोणताही धोका पत्करण्यास तयार नसलेला भाजप उमेदवारांना तोंडी आणि लेखी दोन्ही प्रकारे आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी सांगत आहे.

एका जागेसाठी ११ दावेदार: गडकरी आणि फडणवीस यांच्या चिंता वाढल्या

नागपूर महानगरपालिकेच्या १५१ जागांसाठी भाजपकडे विक्रमी १,६५२ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या आहेत. आकडेवारीनुसार, एका जागेसाठी सरासरी ११ दावेदार निवडणूक लढवत आहेत. यावर थेट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर इच्छुकांची वाढती संख्या पाहून, परिस्थिती कपडे फाडण्यापर्यंत पोहचली आहे.’ असं म्हणती खिल्ली उडवली आहे.

या भयानक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी (Nitin gadkari) यांनी रामगिरीमध्ये शहरातील आमदार आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत मॅरेथॉन बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांचा एकमेव अजेंडा म्हणजे तिकीट वाटपानंतर उद्भवणाऱ्या कोणत्याही असंतोषावर नियंत्रण ठेवणे.

“काँग्रेसमुक्त नगरपालिका तयार…”; भाजपच्या अभूतपूर्व यशावर Devendra Fadnavis यांनी विरोधकांना डिवचलं

महायुतीबद्दलचा सस्पेन्स आणि कार्यकर्त्यांचा दबाव

भाजपमध्ये एक मोठा गट आहे जो यावेळी “महायुती” (युती) स्थापन करण्याऐवजी एकट्याने निवडणूक लढवण्यास अनुकूल आहे. नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. जर युती झाली तर भाजपचे समर्पित कार्यकर्ते जागा गमावतील, ज्यामुळे बंडखोरी आणखी वाढू शकते, असं काहींचे म्हणणे आहे. पण सध्या सर्वोच्च नेतृत्व या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहे, परंतु नामांकनाची अंतिम तारीख जवळ येताच परिस्थिती स्पष्ट होईल, असेही बोलले जात आहे.

संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांचा आढावा

मुलाखती दरम्यान, केवळ बंडखोरीच नाही तर उमेदवारांच्या मागील ट्रॅक रेकॉर्डची देखील तपासणी केली जात आहे. लोकसभा आणि अलिकडच्या विधानसभा निवडणुकांमधील उमेदवारांची सक्रियता, संघटनेतील त्यांची भूमिका आणि त्यांच्या प्रभागातील त्यांची मजबूत पकड या सर्वांचा बारकाईने विचार केला जात आहे. मंगळवारपासून झोन कार्यालयांमध्ये नामांकन फॉर्म उपलब्ध झाले आहेत आणि अधिकृत यादी जाहीर होण्यापूर्वी भाजप आता कोणते ‘निष्ठावान’ फॉर्म खरेदी करत आहेत यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

 

Published On: Dec 24, 2025 | 05:31 PM

