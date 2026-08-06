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Nashik News: जून-जुलैला दिवसाला २००, ऑगस्टमध्ये थेट ६४२ खड्डे! महापालिकेच्या खड्डे बुजविण्यावर शंकेचे ढग

Updated On: Aug 06, 2026 | 11:38 AM IST
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सारांश

Nashik News: नाशिक शहरातील वाढत्या खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त असतानाच महापालिकेने जूनपासून आतापर्यंत ११,६०९ खड्डे बुजविल्याचा दावा केला आहे. मात्र जून-जुलैमध्ये दिवसाला सुमारे २०० खड्डे आणि ऑगस्टच्या पहिल्या चार दिवसांत तब्बल ६४२ खड्डे प्रतिदिन बुजविल्याच्या आकडेवारीवर नागरिक आणि विरोधकांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे.

जून-जुलैला दिवसाला २००, ऑगस्टमध्ये थेट ६४२ खड्डे! महापालिकेच्या खड्डे बुजविण्यावर शंकेचे ढग

जून-जुलैला दिवसाला २००, ऑगस्टमध्ये थेट ६४२ खड्डे! महापालिकेच्या खड्डे बुजविण्यावर शंकेचे ढग

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विस्तार
  • महापालिकेच्या खड्डे बुजविण्यावर शंकेचे ढग
  • ४५ दिवसात 9000 तर चार दिवसात ६४२ खड्डे बुजविले
  • खड्डे बुजविण्याचा मनपाचा वेग अचानक वाढल्याने नागरिक साशंक
श्याम बागुल, नाशिक: शहरातील खड्ड्यांनी त्रस्त झालेली जनता, दररोज खड्डूयांमुळे होणारे अपघात पाहता, महापालिकेने जून व जुलैच्या (सुटीचे दिवस वगळून) ४५ दिवसात दररोज २०० खड्डे बुजविल्याचा तर ऑगष्टच्या अवघ्या चार दिवसात प्रती दिन ६४२ खड्डे बुजविण्याचा केलेला दावा संशयास्पद वाटू लागला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेची आकडेवारी व कामाचे दिवस मोजता पावसातही मनपाने खड्डे बुजविल्याची कार्यतत्परता आणखीनच संशय वाढविण्यास कारणीभूत मानली जात आहे. (Nashik News)

शहरातील खड्डे दरवर्षाचा विषय असून, यंदाही त्यातून ऑगष्ट उजाडला तरी दिलासा मिळू शकलेला नाही. त्यामागे अनेक कारणे दिली जात आहेत. पावसाची संततधार, ठेकेदारांची काम करण्याची खड्डे बुजविण्यासाठी लागणारे साहित्याची व सामानाची वाणवा व मनुष्यबळाचे नेहमीचे विषय कायम आहेत. बांधकाम विभागाकडे पुरेसे अभियंते नाहीत, जे आहेत त्यांच्या हाताखाली काम करण्यासाठी बिगारी नसल्याच्या तक्रारी पुढे करून वेळ मारून नेली जात आहे. अशातच खड्यांमुळे सर्वसामान्यांचा व्यक्त होणारा रोष व राजकीय पक्षांकडून केली जात असलेली आंदोलने पाहता महापालिकेने जून महिन्यापासून आत्तापर्यंत सुमारे ११,६०९, खड्डे बुजविल्याचा दावा केला आहे. ऑगष्ट महिन्याच्या पहिल्या चार दिवसात २,५६८ खड्डे बुजविल्याचे म्हटले आहे.

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जनआंदोलनानंतर वेग वाढीचा दावा

गेल्या चार दिवसापासून शहरातील सर्वच राजकीय पक्ष व संघटनांनी महापालिकेसमोर रस्त्यांवरील खङ्ख्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने केली आहेत. त्यातच आजपावेती खड्डयात पडून पाच बळी गेले असून, दररोज अपघातांची मालिका सुरू आहे. अशात ऑगष्टच्या चार दिवसात २५६८ खड्डे बुजविल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ दररोज ६४२ खड्डचाचा निपटारा करण्यात आला आहे. जनआंदोलनाव्या रेट्यामुळे मनपाचा वेग वाढला की काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हाच वेग कामाचा होता तर जून महिन्यात दररोज फक्त २०० दोनशेच खड्डे का बुजविण्यात आले असेही विचारले जात आहे.

दिवसाला २५२ खड्डे बुजविल्याचे म्हणणे कितपत खरे

मनपासमोरील अडचणी पाहता त्यावर मात करण्याची त्यांची कसोटी व कसरत वाखाणण्याजोगीच म्हणण्यासारखी वाटू लागली आहे. मात्र वास्तवतेचा विचार करता, जून व जुलै महिन्यातील ६१ दिवसांचा हिशेब पाहता त्यातील १६ दिवस शनिवार, रविवारच्या सुट्टया लक्षात घेता जेमतेम खड्डे बुजविण्यासाठी ४५ दिवस शिल्लक राहतात. त्यातील पावसातही मनपाने खड्डे बुजविले तरी त्याचे प्रमाण दिवसाला २५२ खड्डे बुजविल्याचे त्यांचे म्हणणे कितपत खरे मानावे असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

शहरात नेमके खड्डे किती?

शहरात नेमके खड्डे आहेत, याची अधिकृत आकडेवारी महापालिकेने स्पष्ट केलेली नाही, गेल्या दोन महिन्यात जर ११,६०९ खड्डे बुजविले असतील तर शहरात नेमके किती खड्डे आहेत याचा अंदाज बांधता येतो. अजूनही प्रत्येक रस्त्यांवर खड्डुच्चांची साखळी आहे. दररोज होणारे आंदोलने व निवेदनांचा भाडीमार तसेच अपघातांची संख्या लक्षात घेता अजुनही खड्डे असल्याचे स्पष्ट होत असतांना अजून किती खड्डे आहेत आणि किती दिवस खड्डे बुजविण्णार हे मात्र सांगितलेले नाही.

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Web Title: Nashik news municipal corporation pothole repair claims under scanner after sudden rise in august

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Published On: Aug 06, 2026 | 11:38 AM

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