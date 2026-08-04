मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nashik Politics: पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम; मध्यरात्री झळकले भुजबळ समर्थकांचे फलक, दुपारपर्यंत हटविण्याचे आदेश

Updated On: Aug 04, 2026 | 11:28 AM IST
जाहिरात
सारांश

Nashik Politics: नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेला तिढा अद्याप कायम असताना, शहरातील खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने 'भुजबळ साहेबांना पालकमंत्री करा' अशी मुख्यमंत्र्यांना साद घालणारे फलक शहरभर लावले. मध्यरात्री लावलेल्या या फलकांनी राजकीय चर्चेला उधाण आले.

पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम; मध्यरात्री झळकले भुजबळ समर्थकांचे फलक, दुपारपर्यंत हटविण्याचे आदेश (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

पालकमंत्रीपदाचा तिढा कायम; मध्यरात्री झळकले भुजबळ समर्थकांचे फलक, दुपारपर्यंत हटविण्याचे आदेश (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘पालकमंत्री’ फलक बारा तासात काढले
  • राजकीय वर्तुळात रंगली चर्चा
  • राज्यस्तरीय नेत्यांनीही घेतली वादात उडी
 

Nashik Politics News Marathi : गेल्या दोन वर्षापासून अडकलेला नाशिकचा (Nashik Politics) पालकमंत्रीपदाचा तिढा अजुनही सुटत नसतांना राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसने सध्या गाजत असलेल्या शहरातील खड्यांच्या आड ‘भुजबळ साहेबांना पालकमंत्री करा’ अशा आशयाचे मुख्यमंत्र्यांना आर्जव करणारे फलक शहरात लावल्याने राजकीय चर्चेला उधाण आले. मध्यरात्री लावलेल्या या फलकांनी शहरवासियांचे लक्ष वेधून घेतलेले असतांनाच मंत्री भुजबळ यांच्या आदेशान्वये दुपारी सदरचे फलक पुन्हा जमीनीवर आले आहेत.

दरम्यान, नाशिकचा पालकमंत्रीपदाचा वाद पुन्हा उफाळून आला असून, या पदावर महायुतीच्या तिन्हीही पक्षांनी दावा सांगितल्यामुळे पालकमंत्री अभावी जिल्ह्याचा कारभार हाकला जात आहे. तर नाशिकच्या या वादाचे थेट राज्यस्तरावर पडसाद उमटून खासदार संजय राऊत (Sanjay raut) यांनी, ‘मुख्यमंत्र्यांनी नाशिककरांच्या भावनेचा आदर करावा’ असे आवाहन केले तर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, ‘नाशिकचे खड्डे हे राज्य सरकारची सामुहिक जबाबदारी’ असे म्हणत मंत्री गिरीष महाजन यांची पाठराखण केली आहे.

भुजबळ – महाजनांमध्ये अबोला? गिरीश महाजनांबाबतच्या चर्चांवर छगन भुजबळांचे स्पष्टीकरण, नाशिकच्या रस्त्यांच्या अवस्थेवरून मोठे विधान

सर्वसामान्य नाशिककरांच्या भावना…!

शहरात सर्वत्र पडलेले खड्डे व त्यातून पाच जणांचे बळी गेल्याने संपूर्ण शहरवासिय संतप्त झाले आहेत. या खड्ड्यांना नाशिक महापालिकाच जबाबदार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दोनच दिवसांपूर्वी व्यक्त केली होती व कुंभमेळामंत्री गिरीष महाजन, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी रस्त्यावर उतरून खड्यांकडे लक्ष द्यावे अशी सूचना केली होती.

त्याला अनुषंगाने राष्ट्रवादीने शहरातील खड्यांच्या प्रश्नावर आंदोलनही सुरू केले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसने शहरभर फलक लावून नवीन वादाला तोड फोडले. ‘दत्तक नाशिकचे पालक, मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, भुजबळ साहेबांना पालकमंत्री करून नाशिकला खड्डुचापासून बाहेर काढा, सर्वसामान्य नाशिककरांच्या भावना’ असा मजकूर असलेले फलक लावल्याने सोमवारी सकाळी चर्चेचा विषय बनला. अनेकांनी या मागणीचे समर्थन केले असले तरी, त्यावरून राजकीय वाद सुरू होत असल्याचे पाहून मंत्री भुजबळ यांच्या सुचनेवरून दुपारी हे सर्व फलक हटविण्यात आले आहेत.

काय आहे राजकीय वाद?

गेल्या दोन वर्षांपासून महायुतीतील रस्सीखेचमुळे नाशिक व रायगड या दोन जिल्ह्यांचा पालकमंत्रीपदाचा तिढा सुटलेला नाही. भाजपाचे गिरीष महाजन यांना पालकमंत्री करा असा भाजपाचा आग्रह आहे तर शिंदे सेनेचे मंत्री दादा भुसे यांच्यासाठी आग्रही आहे. अशातच महायुतीत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीने ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांचे नाव लावून धरले आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींसमोर पेच निर्माण झाल्याने पालकमंत्रीपद रिक्त ठेवण्यात आले. त्या बदल्यात महाजन यांना कुंभमेळामंत्रीपद देवून नाशिकची जबाबदारी देण्यात आली. ध्वजारोहणाचा मानही त्यांनाच मिळतो. अशावेळी राष्ट्रवादीने पुन्हा भुजबळांसाठी सूर आळवल्याने वादाची ठिणगी पडली आहे.

शहरातील प्रश्नावर राष्ट्रवादीने आंदोलन करून लक्ष वेधले आहे. अनेक संस्था, संघटनांनी भुजबळ यांना पालकमंत्री करावे अशी उघड मागणी जाहीरपणे केली आहे. जनभावनेचा भाग म्हणून फलक लावण्यात आले होते. त्यात राजकारण नव्हते. परंतु त्यातून राजकीय अर्थ काढला गेल्याने हे फलक काढण्यात आले,अशी प्रतिक्रिया युकों शहराध्यक्ष अंबादास खैरे यांनी दिली.

Chhagan Bhujbal: ‘राजीनामा १५ दिवस आधी झाला असता तर…’, दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर छगन भुजबळांचे मोठे वक्तव्य

Web Title: Nashik guardian minister row banners demanding chhagan bhujbal amid pothole crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 11:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नाशिकमध्ये आई-वडिलांनी टाकून दिली चिमुकली; चेहऱ्यावरील निरागस स्मितहास्याने सोशल मीडिया यूजर्स झाले भावूक; Video Viral
1

नाशिकमध्ये आई-वडिलांनी टाकून दिली चिमुकली; चेहऱ्यावरील निरागस स्मितहास्याने सोशल मीडिया यूजर्स झाले भावूक; Video Viral

Nashik Crime: कर्ज फेडलं… तरी कोट्यवधींची जमीन विकली? शेतकऱ्याचा गंभीर आरोप; ताबा घेताना पोलिसांशी झटापट
2

Nashik Crime: कर्ज फेडलं… तरी कोट्यवधींची जमीन विकली? शेतकऱ्याचा गंभीर आरोप; ताबा घेताना पोलिसांशी झटापट

Maharashtra Breaking News Live Updates Today: लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा छळ कायदा लागू
3

Maharashtra Breaking News Live Updates Today: लिव्ह-इन पार्टनरलाही हुंडा छळ कायदा लागू

Rohit Pawar Health Update: प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रोहित पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल, गेल्या दोन दिवसांपासून प्रकृती अस्वस्थ
4

Rohit Pawar Health Update: प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे रोहित पवार ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल, गेल्या दोन दिवसांपासून प्रकृती अस्वस्थ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Orry Hermes Bag: ओरीच्या बॅगची किंमत ऐकून रोहित शेट्टी थक्क; विजेत्याच्या प्राईज मनीपेक्षाही महाग आहे पर्स!

Orry Hermes Bag: ओरीच्या बॅगची किंमत ऐकून रोहित शेट्टी थक्क; विजेत्याच्या प्राईज मनीपेक्षाही महाग आहे पर्स!

Aug 04, 2026 | 12:23 PM
विरार स्थानक होणार हायटेक! चौपदरीकरण प्रकल्पाला वेग, पुनर्विकास अंतिम टप्प्यात; प्रवाशांना मिळणार ‘या’ सुविधा

विरार स्थानक होणार हायटेक! चौपदरीकरण प्रकल्पाला वेग, पुनर्विकास अंतिम टप्प्यात; प्रवाशांना मिळणार ‘या’ सुविधा

Aug 04, 2026 | 12:15 PM
Nagpur Crime: वेळेत डिलिव्हरी करणं पडलं महाग! डिलिव्हरी बॉयवर सहकाऱ्यांचा चाकूने सपासप वार

Nagpur Crime: वेळेत डिलिव्हरी करणं पडलं महाग! डिलिव्हरी बॉयवर सहकाऱ्यांचा चाकूने सपासप वार

Aug 04, 2026 | 12:13 PM
Raigad News: धरणासाठी जमीन दिली, पण हक्क नाहीत; पाली-भूतीवली धरणग्रस्तांचा न्यायासाठी लढा, महसूल मंत्र्यांकडे निवेदन

Raigad News: धरणासाठी जमीन दिली, पण हक्क नाहीत; पाली-भूतीवली धरणग्रस्तांचा न्यायासाठी लढा, महसूल मंत्र्यांकडे निवेदन

Aug 04, 2026 | 12:06 PM
अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात रॅम्प नसल्याची तक्रार; साताऱ्यात दिव्यांग बांधव आक्रमक

अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात रॅम्प नसल्याची तक्रार; साताऱ्यात दिव्यांग बांधव आक्रमक

Aug 04, 2026 | 12:00 PM
Benefits Eating Cherries: चेरी ठरेल सुपरफूड! रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासोबतच त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

Benefits Eating Cherries: चेरी ठरेल सुपरफूड! रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासोबतच त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

Aug 04, 2026 | 12:00 PM
Guru Uday 2026: 14ऑगस्टपासून ‘या’ 3राशींचा सुवर्णकाळ सुरू, धन, यश आणि समृद्धीचा योग!

Guru Uday 2026: 14ऑगस्टपासून ‘या’ 3राशींचा सुवर्णकाळ सुरू, धन, यश आणि समृद्धीचा योग!

Aug 04, 2026 | 11:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा