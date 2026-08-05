Nashik Kumbh Mela: पंचवटीतील पेठ रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा; सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग

पेठ रोड, पंचवटी, म्हसरूळ आणि दिंडोरी नाका परिसरातील बहुप्रतिक्षित रस्ता रुंदीकरणासाठी उच्चदाब वीजवाहिन्यांचे आधुनिकीकरण वेगाने सुरू आहे. नाशिक महानगरपालिका आणि महापारेषण यांच्या समन्वयातून जुन्या जाळीदार लोखंडी टॉवरऐवजी अत्याधुनिक स्टील मोनोपोल उभारले जात आहेत. कमी जागा व्यापणारे हे मोनोपोल रस्त्याच्या दुभाजकात बसविल्याने वाहतुकीसाठी अधिक जागा उपलब्ध होणार असून रस्ता रुंदीकरण आणि सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या कामांना गती मिळणार आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा विकासातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
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पेठ रोड हा नाशिक शहराला दिंडोरी, साक्री आणि गुजरातकडे जोडणारा महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग आहे. अनेक वर्षांपासून खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी, धुळीचे साम्राज्य आणि विजेच्या टॉवरमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींना नागरिकांना सामोरे जावे लागत होते. आता उच्चदाब वीजवाहिन्यांचे मोनोपोलवर यशस्वी स्थलांतर झाल्यानंतर रस्त्याचे रुंदीकरण, डांबरीकरण व सिमेंट काँक्रीटीकरणाची प्रलंबित कामे अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पेठ रोड हा पंचवटी, तपोवन, दिंडोरी मार्ग आणि उत्तर महाराष्ट्राला जोडणारा प्रमुख मार्ग असून, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात याच मार्गावरून लाखो भाविक, साधू-महंत आणि वाहने ये-जा करतात. त्यामुळे रस्त्याचे रुंदीकरण, उच्चदाब वीजवाहिन्यांचे सुरक्षित स्थलांतर आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणी ही सिंहस्थपूर्व नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. सुरक्षितता आणि आधुनिकतेच्या दृष्टीने हे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शहरातील वीज पारेषण व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक करण्यासाठी हे काम केले जात आहे. आगामी सिंहस्थ काळात अखंड आणि सुरक्षित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे, अशी माहिती नाशिक महापारेषण मुख्य अभियंता महेंद्र वाळके यांनी दिली.
पेठ रोडच्या कामातील सर्वांत मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. विजेचे जुने टॉवर हटवून नवीन मोनोपोल उभारणीसाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला होता. हे काम पूर्ण होताच रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. पुढील काही दिवसांत पंचवटीकरांना रुंद, दर्जेदार आणि खड्डेमुक्त रस्ता पाहायला मिळेल, अशी माहिती आमदार अॅड. राहुल ढिकले यांनी दिली.