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Karjat News: दीड महिन्यानंतर शिंगढोळ गावात उजेड; स्थानिकांच्या प्रयत्नांतून नवीन रोहित्र बसवून वीजपुरवठा सुरू

Updated On: Aug 05, 2026 | 06:11 PM IST
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सारांश

Karjat News: कर्जत तालुक्यातील शिंगढोळ गावात खराब झालेल्या रोहित्रामुळे दीड महिन्यांहून अधिक काळ वीजपुरवठा खंडित होता. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते रामदास घरत यांच्या पाठपुराव्यानंतर पनवेलहून नवीन रोहित्र आणून महावितरणने तातडीने बसवले आणि ७० घरांचा वीजपुरवठा पूर्ववत झाला.

दीड महिन्यानंतर शिंगढोळ गावात उजेड; स्थानिकांच्या प्रयत्नांतून नवीन रोहित्र बसवून वीजपुरवठा सुरू

दीड महिन्यानंतर शिंगढोळ गावात उजेड; स्थानिकांच्या प्रयत्नांतून नवीन रोहित्र बसवून वीजपुरवठा सुरू

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विस्तार
  • शिंगढोळ ग्रामस्थांना दिलासा!
  • रामदास घरत यांच्या पाठपुराव्याने पनवेलहून आणले नवीन रोहित्र
  • ७० घरांच्या शिंगढोळ गावातील वीजपुरवठा अखेर सुरळीत
कर्जत: पावसाळा किंवा वादळाच्या काळात वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण अधिक असते.  अशातच कर्जत तालुक्यातील रजपे ग्रुप ग्रामपंचायत मधील शिंगढोळ या गावातील विजेचे पुरवठा करणारे रोहित्र बंद पडले होते.त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर आपल्या गावातील रहिवाशी यांना जास्त दिवस अंधारात राहू नये यासाठी स्थानिक कार्यकर्ते शिवसेना ठाकरे पक्षाचे तालुका सचिव रामदास घरत यांनी धावपळ करून वीज रोहित पनवेल येथून आणले.

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70 घरांची वस्ती असलेल्या गेल्या दीड दोन महिन्यांपासून वीज पुरवठा खंडित होता.सतत सुरू असणारा पाऊस आणि नेहमी कमी जास्त होणारा विद्युत पुरवठा तसेच लाईटचा लपंडाव यामुळे शिंगढोळ गावातील विद्युत रोहित्र खराब झाला.त्याचा परिणाम शिंगढोळ गावातील पूर्ण गाव अंधारात ही बाब गावातील जागरूक स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते, तथा शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कर्जत तालुका सचिव रामदास घरत यांनी स्थानिक रहिवाशी यांना सोबत घेऊन धावपळ सुरू केली.त्यानंतर रामदास घरत यांनी तात्काळ महावितरण वरीष्ठ अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला आणि लागलीच दुसऱ्या दिवशी तात्काळ पनवेल येथे जाऊन दुसरा विद्युत रोहित्र आणले. शिंगढोळ गावात महावितरणचे वायरमन दिलीप लोभी यांनी कर्जत येथून शिंगढोळ येथे पोहचले.

त्यावेळी ग्रामस्थ योगेश घरत,समाधान कडू, भगवान घरत, दिलीप कडू,हणमंत घरत, प्रणित घरत,जगदीश फाळे, पराग घरत, कांतीलाल घरत,प्रमोद घरत,स्वप्निल घरत आणि अनेक ग्रामस्थ यांनी सहकार्य केले. त्यामुळे ताबडतोब शिंगढोळ गावचा विद्युत पुरवठा सुरळीत सुरू झाला आहे.महावितरण कंपनी चे उप अभियंता चंद्रकांत केंद्रे यांनी तत्काळ नवीन वीज रोहित्र यांनी कार्यवाही केल्याने त्यांचे देखील आभार मानले जात आहेत.अगदी दुसऱ्याचं दिवशी वीज पुन्हा आल्याने ग्रामस्थांनी आपल्या गावातील कार्यकर्त्यांना विशेष धन्यवाद दिले आहेत.

तर दुसरीकडे शॉर्टसर्किट झाल्याने अनेकांना पावसात धोका होवू शकतो. त्यामुळे खबरदारी व सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन वीज खंडित केली जाते. काही ठीकाणी तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याची दूरुस्ती होईपर्यंत वीज पुरवठा खंडित ठेवावा लागतो. त्यामुळे अशा नैसर्गिक आपत्तीत ग्राहकांना त्रास होतो.

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Web Title: Karjat shingdhol village power restored after transformer replaced by local efforts

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Published On: Aug 05, 2026 | 06:11 PM

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