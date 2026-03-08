Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nashik News : विधवा महिलांच्या आयुष्यात नवी पहाट; जुनी बंधनं झुगारत केली रंगांची उधळण

पतीच्या निधनानंतर समाजाच्या चौकटीत अडकून, स्वतःच्या आयुष्यातील आनंदाचे सर्व रंग हरवून बसलेल्या विधवा महिलांच्या आयुष्यात पुन्हा एकदा चैतन्याचे रंग भरण्याचा एक अत्यंत क्रांतिकारी प्रयत्न नाशिक जिल्हा परिषदेने केला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 02:31 PM
( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • आयुष्यात आशेचा किरण पेरण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न
  • पुरुष अधिकाऱ्यांचाही सहभाग
  • जुन्या प्रथांचे जोखड झुगारली
Nashik News : पतीच्या निधनानंतर समाजाच्या चौकटीत अडकून, स्वतःच्या आयुष्यातील आनंदाचे सर्व रंग हरवून बसलेल्या विधवा महिलांच्या आयुष्यात पुन्हा एकदा चैतन्याचे रंग भरण्याचा एक अत्यंत संवेदनशील आणि क्रांतिकारी प्रयत्न नाशिक जिल्हा परिषदेने केला आहे. रंगपंचमीच्या पूर्वसंध्येला जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीत आयोजित करण्यात आलेल्या या विशेष सोहळ्याने केवळ या महिलांच्या आयुष्यातच नव्हे, तर सामाजिक मानसिकतेतही एक सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे.

हाय गर्मी! यंदा उन्हाळा म्हणजे जाळ अन् धूरच…; ‘या’ जिल्ह्यात पारा 37 अंशाच्या पुढे, मे महिन्यात तर…

आयुष्यात आशेचा किरण पेरण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न

ग्रामीण भागात पतीच्या निधनानंतर महिलांना आजही अनेक सामाजिक बंधने, अंधश्रद्धा आणि उपेक्षेच्या ओझ्याखाली जगावे लागते. या ‘एकल’ महिलांचे आयुष्य एकाकीपणाच्या कोंदणात अडकलेले असते. या महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण पेरण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने कंबर कसली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ‘एकल महिला’ मोहिमेद्वारे गावागावात अशा महिलांची माहिती गोळा करण्यात आली. यापूर्वी त्यांच्यासाठी पुनर्विवाहासारखे धाडसी सोहळे यशस्वीरित्या पार पाडल्यानंतर, आता रंगपंचमीच्या निमित्ताने त्यांना आनंदाच्या रंगांत न्हाऊ घालण्याचा हा अनोखा प्रयोग करण्यात आला.

पुरुष अधिकाऱ्यांचाही सहभाग

हा कार्यक्रम मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या पुढाकाराने आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा संगमनेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, यात कोणतीही कृत्रिम रंगबाजी नव्हती, तर पूर्णपणे नैसर्गिक रंगांचा वापर करण्यात आला होता. हिरवा, निळा, पिवळा, लाल आणि गुलाबी रंगांची उधळण करत असताना या महिलांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहण्यासारखा होता. विशेष म्हणजे, केवळ महिला अधिकारीच नव्हे, तर पुरुष अधिकाऱ्यांनीही आपला बडेजावपणा आणि पदाचा रुबाब बाजूला ठेवून या सोहळ्यात मुक्तपणे सहभाग नोंदवला.

जुन्या प्रथांचे जोखड झुगारली

तब्बल तीन तास चाललेल्या या रंगोत्सवात महिलांनी आपल्या मनातील दुःख, समाजाची भीती आणि जुन्या प्रथांचे जोखड पूर्णपणे झुगारून दिले होते. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ, शिक्षणाधिकारी सरोज जगताप आणि गट विकास अधिकारी सोनिया नाकाडे यांसारख्या वरिष्ठ महिला अधिकारीही उत्साहाने सहभागी झाल्या होत्या. या उपक्रमामुळे ‘जीवनात रंगाला वर्ज्य मानणाऱ्या’ महिलांना आपणही आनंदाने जगू शकतो, हा नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचा हा प्रयोग खऱ्या अर्थाने समाजासाठी एक दिशादर्शक ठरला असून, विधवा महिलांना सन्मानाने आणि उत्साहाने जगण्याची नवी उमेद देणारा ठरला आहे.

River Linking Project: सिन्नरच्या दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात! नदीजोड प्रकल्पासाठी १३,४९७ कोटींची ऐतिहासिक तरतूद

Web Title: Widow women celebrate rangpanchami nashik zp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News : हुल्लडबाजांची खैर नाही; चोख पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन
1

Nashik News : हुल्लडबाजांची खैर नाही; चोख पोलिस बंदोबस्ताचे नियोजन

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर
2

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर

Human Trafficking: पालकांनो सावधान! वर्षभरात २१३ अल्पवयीन मुलांच्या पळून जाण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ
3

Human Trafficking: पालकांनो सावधान! वर्षभरात २१३ अल्पवयीन मुलांच्या पळून जाण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ

Nashik News:अतिक्रमण काढूनही शहरातील वाहतूककोंडीने नागरिक त्रस्त
4

Nashik News:अतिक्रमण काढूनही शहरातील वाहतूककोंडीने नागरिक त्रस्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बँकिंग क्षेत्रात भरती अन् बेरोजगारीला करा हद्दपार! आताच करा अर्ज, ‘हे’ आहेत निकष

बँकिंग क्षेत्रात भरती अन् बेरोजगारीला करा हद्दपार! आताच करा अर्ज, ‘हे’ आहेत निकष

Mar 08, 2026 | 03:09 PM
छत्रपती संभाजीनगरसाठी दिलासादायक बातमी! १९ मार्चपासून नवीन योजनेतून पाणी उपसा सुरू होणार; खंडपीठात कंत्राटदाराची ग्वाही

छत्रपती संभाजीनगरसाठी दिलासादायक बातमी! १९ मार्चपासून नवीन योजनेतून पाणी उपसा सुरू होणार; खंडपीठात कंत्राटदाराची ग्वाही

Mar 08, 2026 | 03:00 PM
India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

India vs New Zealand Final: आता पुरे झाले… सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मावर संतापले! म्हणाले – “त्याला अंतिम सामन्यातून…”

Mar 08, 2026 | 02:59 PM
रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’ चित्रपटाचा ग्रँड लाँच कार्यक्रम ढकलला पुढे; ‘या’ कारणामुळे निर्मात्यांनी घेतला मोठा निर्णय

Mar 08, 2026 | 02:52 PM
Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

Oil Imports : ‘परवानगीची गरज नाही’ ; रशियन तेल खरेदीवरून भारतानं अमेरिकेला दिलं स्पष्ट उत्तर

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM