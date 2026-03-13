Motorola च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप... आकर्षक रंग आणि फीचर्स आहेत दमदार, किंमत वाचून थक्क व्हाल

फीचर्स असे की पाहून सर्वच होतील चकीत… लाँच होताच सुरु झाली iQOO च्या नव्या स्मार्टफोनची चर्चा, पावरफुल चिपसेटने सुसज्ज
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन ब्राझीलमध्ये 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोन व्हेरिअंटची किंमत BRL 2,969 म्हणजेच सुमारे 52,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा मोटोरोला फोन पँटोन ओरिएंट ब्लू आणि पँटोन ब्लू सर्फ रंग पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – Motorola)
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन प्लसमध्ये 6.8-इंच 1.5K (1,272×2,772 पिक्सेल) सुपर एचडी एमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनचा रिफ्रेश रेट 144Hz आहे आणि हे डिव्हाईस HDR10+ ला सपोर्ट करते. मोटोरोला एज 70 फ्यूजन प्लस क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4 चिपसेट, अॅड्रेनो 810 जीपीयू, 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेजने सुसज्ज आहे. हा फोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित कंपनीच्या कस्टम Hello UI सॉफ्टवेयरवर चालतो.
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन प्लसमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. याचा प्रायमरी कॅमेरा 50-मेगापिक्सेलचा आहे, ज्याचा प्रायमरी सेंसर Sony LYTIA 710 लेंसने सुसज्ज आहे. हे ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलिटी आणि अल्ट्रा पिक्सेल टेक्नोलॉजीला सपोर्ट करते. यामध्ये प्राइमरी लेंससह 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 10 मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो लेंस दिला आहे. हा स्मार्टफोन 3X ऑप्टिकल झूम आणि 10X डिजिटल झूमला सपोर्ट करते. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी यामध्ये 50 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन प्लसमध्ये 5,200mAh बॅटरी दिलाी आहे, जी 68W टर्बो पॉवर फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या स्मार्टफोनमध्ये 5G, 4G LTE, ब्लूटूथ 6.0, एनएफसी, वाई-फाई 6ई, जीपीएस आणि यूएसबी टाइप-C पोर्ट आहे. हा फोन ड्युअल सिम (नॅनो सिम आणि eSIM) ला सपोर्ट करतो. याला IP68 आणि IP69 रेटिंग देखील आहेत.