फॉर्च्यूनर गाडीमधून गांजाची तस्करी! पुणे पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

थेऊर भागात पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने फॉर्च्यूनरसारख्या महागड्या कारमधून होत असलेल्या गांजा तस्करीचा प्रकार उघडकीस आणला आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 03:25 PM
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील थेऊर भागात पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने फॉर्च्यूनरसारख्या महागड्या कारमधून होत असलेल्या गांजा तस्करीचा प्रकार उघडकीस आणला आहे. अंमली पदार्थांच्या विरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, एका व्यक्तीला पकडून त्याच्याकडून ५३ किलो गांजा पकडला आहे. या कारवाईत ४० लाख ७० हजार २८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

 

प्रीतम रविंद्र कुंजीर (वय ३२, रा. धुमाळ मळा, म्हसोबा मंदिराजवळ, थेऊर) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी एनडीपीएस अॅक्टनुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ही कारवाई गुन्हे शाखेचे उपायुक्त निखील पिंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक अनिल सुरवसे, पोलिस अंमलदार अमोल सरडे, निलेश जाधव, राहुल शिंदे, अक्षय शिर्के, आशा भिंगारे आणि लोणीकाळभोर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक योगेश पैठणे, अंमलदार आण्णा माने यांनी केली.

पुणे शहरातून ड्रग्ज (अंमली पदार्थ) मोडीत काढण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी विशेष मोहिम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गुन्हे शाखेचे अंमली पदार्थ विरोधी पथक गस्त घालत होते. यादरम्यान, बातमीदारामार्फत पोलिसांना माहिती मिळाली की, एक व्यक्ती पांढऱ्या रंगाच्या फॉर्च्यूनर गाडीतून गांजाचा मोठा साठा विक्रीसाठी थेऊर परिसरात आणणार आहे. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी थेऊर परिसरात विविध ठिकाणी सापळा रचला. येथील धुमाळ मळा भागात ११ मार्च रोजी पहाटे सुमारे पाचच्या सुमारास संशयित वाहन थांबवून तपासणी करण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा : सीमा शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; सणसवाडीत तब्बल 1.79 कोटींचे मेफेड्रॉन जप्त

फॉर्च्यूनर गाडीसह अंमली पदार्थांचा साठा केला जप्त

त्यावेळी आरोपी प्रीतम कुंजीर याच्या ताब्यातून ५३ किलो १४ ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला. गांजाची किंमत १० लाख ६० हजार २८० रुपये असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच, आरोपीकडील ३० लाख रुपये किमतीची फॉर्च्यूनर गाडी व १० हजार रुपये किमतीचा मोबाइल, असा एकूण ४० लाख ७० हजार २८० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.

Published On: Mar 13, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

