Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मार्च महिन्यातच परिस्थिती गंभीर? ‘या’ जिल्ह्यात केवळ 48.28 टक्केच पाणीसाठा

मोठ्या प्रकल्पामध्ये असलेल्या उर्ध्व वर्धा धरणाची साठवण क्षमता ५६४.०५ दलघमी असून सध्या त्यात ३२२.७१ दलघमी महणजे ५७.२१ टक्के पाणी उपलब्ध आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 03:36 PM
मार्च महिन्यातच परिस्थिती गंभीर? ‘या’ जिल्ह्यात केवळ 48.28 टक्केच पाणीसाठा

अमरावतीमध्ये पाणी टंचाई (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

अमरावती जिल्ह्यात पाणी पातळी घसरली
प्रकल्पात केवळ ४८.२८ टक्के जलसाठा
जिल्ह्यातील धरणांमध्ये अध्यपिक्षा कमी साठा

अमरावती: उन्हाळ्याची चाहूल लागताच अमरावती जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पातील पाणीपातळी झपाट्याने घटू लागली आहे. जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु अशा एकूण ५६ सिंचन प्रकल्पांमध्ये सध्या सुमारे ९८५.९० दलघमी इतकाच पाणीसाठा उपलब्ध असून तो एकूण क्षमतेच्या केवळ ४८.२८ टक्के आहे. त्यामुळे उन्हाळी पिकांचे नियोजन, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि नदीपात्रातील पाण्याबाबत प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात एक मोठा, सात मध्यम व ४८ लघुप्रकल्प असून त्यांची एकूण साठवण क्षमता २०४७.३० दलघमी आहे. त्यापैकी सध्या ९८५.९० दलघमी पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

मोठ्या प्रकल्पामध्ये असलेल्या उर्ध्व वर्धा धरणाची साठवण क्षमता ५६४.०५ दलघमी असून सध्या त्यात ३२२.७१ दलघमी महणजे ५७.२१ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. मध्यम प्रकल्पांची एकूण साठवण क्षमता २५६.२४ दलघमी असून सध्या १२७.१३ दलघमी म्हणजे सुमारे ४९.६२ टक्के पाणी आहे.

Ashti Nagar Panchayat: नगरपंचायतींमध्ये पावसाळ्यापूर्वी पाणीपुरवठा कामे पूर्ण करा; आ. सुरेश धस यांचे आदेश

तर जिल्ह्यातील ४८ लघु प्रकल्पाची क्षमता २२७.०१ – दलघमी असून त्यात १२८.८६ दलघमी – म्हणजे ५६.७६ टक्के साठा उपलब्ध आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच – जलसाठा निम्म्याच्या आसपास राहिल्याने एप्रिल-मे महिन्यात परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात – आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील वर्धा, पूर्णा – आणि इतर उपनद्यांच्या प्रवाहातही पाणी कमी होत चालले आहे.

अप्पर वर्धात ५७ टक्क्यावर जलसाठा
उन्हाळा वाढल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व धरणांची पातळीत घटली आहे. परंतु  अमरावती शहराला पाणी पुरवठा करणार्या अप्पर वर्धात अजूनही ५७ टक्क्यावर पाणी साठा आहे. परंतू जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात शेतकरी व ग्रामस्थ पाण्यासाठी ताणतणावाचा सामना करत आहेत, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, मात्र सतत वाढणाऱ्या तापमानामुळे पाण्याची समस्या दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

समुद्राच्या एक लिटर पाण्यापासून किती मीठ तयार केले जाते? वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल आश्चर्यचकित

आ. सुरेश धस यांचे आदेश

आष्टी नगरपंचायत, पाटोदा आणि नगरपंचायत शिरूर कासार या तीन नगरपंचायतींमध्ये राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या नगरोत्थान असलेल्या योजनेंतर्गत सुरू पाणीपुरवठा योजना व नळजोडणी कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीत आ. सुरेश धस यांनी पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्याचे महत्त्व सांगितले. बैठकीत तीनही नग्रपंचायतींमधील सध्या सुरू असलेल्या कामांची सद्यस्थिती तपासली. यामध्ये पाणीपुरवठा, नळजोडणी, पाणी टाक्या, फिल्टर युनिट, उपलब्ध पाणीसाठा आणि शहरांमध्ये सध्या मिळणारा पाणीपुरवठा यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

Web Title: Only 48 28 percentage water availiable in amrvati district in march 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॅनच्या पाण्याची गुणवत्ता कितपत योग्य? शुद्धतेचे काय? यवतमाळात रोज हजारो लिटर पाण्याची विक्री
1

कॅनच्या पाण्याची गुणवत्ता कितपत योग्य? शुद्धतेचे काय? यवतमाळात रोज हजारो लिटर पाण्याची विक्री

Amravati News : कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप
2

Amravati News : कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप
3

आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

खेडमधील ३३ गावे, ५० वाड्यांमध्ये टंचाईचा दाह; पाणीसाठा झपाट्याने कमी
4

खेडमधील ३३ गावे, ५० वाड्यांमध्ये टंचाईचा दाह; पाणीसाठा झपाट्याने कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
८ तासांच्या शिफ्ट वादात Kunal Khemu यांचं प्रेग्नन्सीवर विधान; सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा संताप

८ तासांच्या शिफ्ट वादात Kunal Khemu यांचं प्रेग्नन्सीवर विधान; सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा संताप

Mar 13, 2026 | 03:48 PM
Karjat News : कर्जत तालुक्यात 25 वर्षांची परंपरा; रोटरी क्लब आयोजित कबड्डी स्पर्धेचा उत्साह शिगेला

Karjat News : कर्जत तालुक्यात 25 वर्षांची परंपरा; रोटरी क्लब आयोजित कबड्डी स्पर्धेचा उत्साह शिगेला

Mar 13, 2026 | 03:43 PM
वाळूमाफियांना महादणका! २ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

वाळूमाफियांना महादणका! २ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई

Mar 13, 2026 | 03:43 PM
Papamochani Ekadashi: पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी या राशींच्या लोकांना नोकरी आणि करिअरमध्ये मिळेल नवीन संधी

Papamochani Ekadashi: पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी या राशींच्या लोकांना नोकरी आणि करिअरमध्ये मिळेल नवीन संधी

Mar 13, 2026 | 03:40 PM
Motorola च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप… आकर्षक रंग आणि फीचर्स आहेत दमदार, किंमत वाचून थक्क व्हाल

Motorola च्या नव्या स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप… आकर्षक रंग आणि फीचर्स आहेत दमदार, किंमत वाचून थक्क व्हाल

Mar 13, 2026 | 03:36 PM
फॉर्च्यूनर गाडीमधून गांजाची तस्करी! पुणे पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

फॉर्च्यूनर गाडीमधून गांजाची तस्करी! पुणे पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

Mar 13, 2026 | 03:25 PM
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा

Mar 13, 2026 | 03:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM