IND vs NZ : टीम इंडिया 2026 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध 12 सामने खेळणार! रोहित आणि विराटचा या मालिकेमध्ये दिसणार जलवा

२०२६ मध्ये दोघांमध्ये १२ सामने खेळले जातील. यापैकी किती सामने अनुभवी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली खेळतील ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

Updated On: Mar 13, 2026 | 03:14 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत विरूद्ध न्यूझीलंड मालिका : टीम इंडियाने नुकतेच T20 विश्वचषक फायनलमध्ये न्यूझीलंडला हरवून जेतेपद पटकावले. T20 विश्वचषकाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच टीम इंडियाने किवींना पराभूत केले. जेव्हा जेव्हा भारत आणि न्यूझीलंड संघ एकमेकांसमोर येतात तेव्हा चाहते या सामन्याचा खूप आनंद घेतात. टी20 विश्वचषक 2026 चा विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडू सध्या विश्रांती करत आहेत. त्यानंतर देशभरामधील सर्व खेळाडू हे आयपीएल खेळताना दिसणार आहेत. 

2027 चा विश्वचषक भारतासाठी महत्वाचा आहे, कारण 2023 मध्ये झालेल्या पराभवानंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या खेळाडूसाठी आगामी विश्वचषक महत्वाचा असणार आहे. आयपीएल 2026 नंतर भारताचा संघ एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी करणार आहे. त्यानंतर अफगाणिस्तानविरूद्ध मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. क्रिकबझच्या मते, २०२६ मध्ये दोघांमध्ये १२ सामने खेळले जातील. यापैकी किती सामने अनुभवी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली खेळतील ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

ही मालिका तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाईल

क्रिकबझच्या मते, २०२६ मध्ये टीम इंडिया आणि न्यूझीलंड पाच सामन्यांची एकदिवसीय मालिका, पाच सामन्यांची टी२० मालिका आणि दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळतील. टीम इंडिया १८ ऑक्टोबर रोजी या दौऱ्यावर येण्याची अपेक्षा आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की बीसीसीआय आणि न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने एकदिवसीय सामन्यांची संख्या तीनवरून पाच करण्यास सहमती दर्शविली आहे. २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांसह हा दौरा संपेल आणि टीम इंडिया डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात भारतात परतेल.

टीम इंडियाने अहमदाबादमधील हॉटेल का बदलले? अंधश्रद्धेमुळे की इतर काही कारणामुळे? सूर्यकुमारने संपूर्ण सांगितली कहाणी

या टीम इंडिया दौऱ्यात चाहत्यांना रोहित शर्मा आणि विराट कोहली देखील पाहता येतील. दोन्ही खेळाडू पाच सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत फलंदाजीने आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न करतील. टीम इंडियाची ही दिग्गज जोडी टी-२० आंतरराष्ट्रीय आणि कसोटी सामन्यांमधून निवृत्त झाली आहे आणि फक्त एकदिवसीय स्वरूपात खेळते. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली त्यांच्या कारकिर्दीत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. न्यूझीलंडविरुद्धच्या अलिकडच्या मालिकेत विराट टीम इंडियासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही होता. चाहते नेहमीच या दोन्ही खेळाडूंना खेळताना पाहण्यास उत्सुक असतात.

Published On: Mar 13, 2026 | 03:14 PM

