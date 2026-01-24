Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Obc Liberation Front Makes Serious Allegations Against The Government Regarding The Reservation Lottery

Mayor Post Reservation: आरक्षण सोडतीत ‘गौडबंगाल’? ओबीसी मुक्ती मोर्चाचा राज्य सरकारवर गंभीर आरोप

OBC Reservation Dispute-ओबीसीस मात्र २७ टक्के (८ पद) राखीव पदे दिली. मागासवर्गीय राखीव पदांची संख्या या आधारे १४ किंवा अधिक १५ राहिली असती. शिवाय, मागासवर्गीय घटकाच्या राखीव जागेंच्या ५० टक्के मर्यादेच्या प्रमाणातच राहिल

Updated On: Jan 24, 2026 | 04:27 PM
Mayor Post Reservation, OBC Reservation Dispute, Banthia Commission Report,

Mayor Post Reservation: आरक्षण सोडतीत 'गौडबंगाल'? ओबीसी मुक्ती मोर्चाचा राज्य सरकारवर गंभीर आरोप

Follow Us:
Follow Us:
  • महापौरपदांची केलेली सोडत अन्यायपूर्वक व नियमबाह्य
  • अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागासवर्ग ओबीसीवर सोडतीत अन्याय केल्याचा आरोप
  • सरासरी लोकसंख्येचा आधारही चुकला
Mayor Post Reservation: राज्यातील महापौर महापालिकांच्या महापौरपदांची केलेली सोडत अन्यायपूर्वक व नियमबाह्य असल्याकडे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोचनि लक्ष वेधले. सोडतीत बांठीया समितीच्या लोकसंख्येचा अहवाल डावलला गेला. सोबतच राज्यातील मागासवर्ग आरक्षण कायद्याकडेही दुर्लक्ष केले. परिणामी २९ महापालिकांमध्ये ओबीसीला लोकसंख्येच्या आधारे १० व अनुसूचित जातीला ४ महापौर पदे मिळणे अपेक्षित होते.  नियमाला डावल्यानेच ओबीसी वर्गाला ८ व अनु. जातीला केवळ ३ महापौर पदे मिळाली. तर ४१ टक्के पद म्हणजेच १२ पदे ही राखीव मागासवर्गीय घटकाला मिळाली.

राज्य सरकारच्या या सोडतीचा मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी निषेध नोंदविला आहे. महापौरपदाच्या मागासवर्गीयांच्या राखीव पदाच्या व एकूणच महापौरपदाच्या सोडतीत गौडबंगाल दिसून येत आहे. या सर्वांत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागासवर्ग ओबीसीवर सोडतीत अन्याय केल्याचा आरोप चौधरींनी केला. ही सोडत महाराष्ट्रातील मागासवर्गाच्या आरक्षण कायद्यानुसार केली असती तर अनुसूचित जातीस १३ टक्के (किमान ४ व अधिक ५ पद) प्रमाणे व अनुसूचित जमातीस ७ टक्के (किमान २ व अधिक ३ पद) प्रमाणे राखीव पदे मिळाली असती.

Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या;

परंतु, ओबीसीस मात्र २७ टक्के (८ पद) राखीव पदे दिली. मागासवर्गीय राखीव पदांची संख्या या आधारे १४ किंवा अधिक १५ राहिली असती. शिवाय, मागासवर्गीय घटकाच्या राखीव जागेंच्या ५० टक्के मर्यादेच्या प्रमाणातच राहिले असते. परंतु, आज एकूण १२ पदेच मागासवर्गीय घटकासाठी राखीव केली आहे. हे प्रमाण केवळ ४१ टक्के इतकेच आहे. ओबीसीचा हा आकडा घेतला कुठून, असा सवाल चौधरी यांनी केला. २७ टक्के ओबीसी राखीव जागांमुळे नागपूर व चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच काही नगर पंचायत, नगर परिषदमधील मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. परंतु, महापौरपदातील ओबीसी कोटा ठरवितांना ओबीसीसाठी २७ टक्के कोटा गृहित केला, याकडेही चौधरींनी लक्ष वेधले.

सरासरी लोकसंख्येचा आधारही चुकला

सोडतीसाठी संबंधित महानगरपालिकेतील अनुसूवित जाती व जमातीच्या सरासरी लोकसख्येचा आधार पुढे केल्याचे दिसत आहे. त्यानुसार महानगरपालिकामधील सरासरी अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ११.८ टक्के व अनुसूचित जमातीची २.५ टक्के तर ओबीसीची २९.६ टक्के लोकसंख्या दिसते. परंतु, ओबीसीसाठी त्याऐवजी सरसकट २७ टक्के या आधारे ही पदे ठरविली.

ZP Election : बेंबळी गटातील इंगळेंची उमेदवारी बाद तर येडशीतून मोरेंची उमेदवारी कायम ,

दावा असतानाही नाकारले पद

सोडतीत अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या चंद्रपूर ८.१ टक्के, घुळे ६.२ टक्के, नागपूर ७.७ टक्के, नाशिका ७.२ टक्के, जळगाय ५.३ टक्के या महानगरपालिकांऐवजी केवळ २.८ टक्के लोकसंख्या असलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे महापौर राखीव केले. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १२.०६ टक्के असलेली जालना, १७.६ टक्के असलेली लातूर व ६.८ टक्के लोकसंख्या असलेली ठाणे महापालिकेचे महापौरपद राखीव झाले आहे. उलटपक्षी, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १९.१ टक्के असलेली चंद्रपूर, १९.६ टक्के लोकसंख्या असलेले नागपूर, १८.७ टक्के लोकसंख्या असलेली नांदेड महानगरपालिकाचे महापौरपद राखीव झाले नाही.

 

 

Web Title: Obc liberation front makes serious allegations against the government regarding the reservation lottery

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 04:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PMC Mayoral Election: महापौर-उपमहापौर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; पुण्याला कधी मिळणार नवा महापौर?
1

PMC Mayoral Election: महापौर-उपमहापौर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर; पुण्याला कधी मिळणार नवा महापौर?

BMC Mayoral Election: मुंबईच्या महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर; महायुतीमधील ‘हॉटेल डिप्लोमसी’
2

BMC Mayoral Election: मुंबईच्या महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर; महायुतीमधील ‘हॉटेल डिप्लोमसी’

Maharashtra Breaking News Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर
3

Maharashtra Breaking News Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

चंद्रपुरात काँग्रेसचाच महापौर होणार; गटनेतेपदी सुरेंद्र अडबाले गट फायनल
4

चंद्रपुरात काँग्रेसचाच महापौर होणार; गटनेतेपदी सुरेंद्र अडबाले गट फायनल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावरील चरबी मेणासारखी जाईल वितळून! आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने प्या पाणी

पोटावरील चरबी मेणासारखी जाईल वितळून! आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने प्या पाणी

Jan 25, 2026 | 05:30 AM
National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

Jan 25, 2026 | 02:35 AM
कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

Jan 25, 2026 | 12:30 AM
अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

Jan 24, 2026 | 11:00 PM
आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

Jan 24, 2026 | 10:34 PM
Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Jan 24, 2026 | 10:00 PM
Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Jan 24, 2026 | 09:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM