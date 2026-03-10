Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
DCM Sunetra Pawar Live : सुनेत्रा पवार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; महिलांसाठी केली ‘या’ योजनेची घोषणा

Sunetra Pawar Live : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधान परिषदेमध्ये महिलांसाठी खास योजना जाहीर केली आहे. 'लवकर या लवकर जा' ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:26 PM
DCM Sunetra pawar vidhan parishad live lavkar ya lavkar ja yojana

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पहिल्यांदा विधान परिषदेमध्ये भाषण करत महिलांसाठी खास योजना जाहीर केली (फोटो - एक्स)

Sunetra Pawar : मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री आणि अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या पहिल्यांदाच सभागृहामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधान परिषदेमध्ये महिलांसाठी खास योजना जाहीर केली आहे. सुनेत्रा पवार यांच्याकडून महिलांसाठी खास ‘लवकर या लवकर जा’ योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे वर्किंग वुमन असलेल्या महिलांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर लाडकी बहीण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे देखील उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

काय आहे ‘लवकर या लवकर जा’ योजना? 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांसाठी खास योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या म्हणाल्या की, “महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी 9.15 ते 9.45 दरम्यान कार्यालयामध्ये लवकर येऊन जेवढा वेळ आधी कामकाज करतील तेवढा वेळ संध्याकाळी कार्यालयातून लवकर निघण्याची म्हणजे 30 मिनिटांची सवलत देण्यात आली आहे, अशी घोषणा सुनेत्रा पवार यांनी केली आहे. लवकर या लवकर जा योजनेचे फायदे देखील सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्या म्हणाल्या की, “या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळी होणारी महिलांची गैरसोय ही कमी होण्यासाठी मदत होणार आहे,” असे सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केले आहे.

हे देखील वाचा : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मिळाली ‘ही’ मोठी जबाबदारी; आता ओडिशात…

त्याचबरोबर महाराष्ट्रातून अनेक महिला या गायब होत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून याबाबत सभागृहामध्ये मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. महिलांच्या मिसिंग केसबाबत सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, “हरवलेले मुलं आणि मुली यांचा शोध घेण्याकरिता एकूण 14 ऑपरेशन मुस्कान राबवण्यात आली आहेत. त्या अंतर्गत एकूण 42 हजार 594 बालके शोधण्यात आली आहेत. तसेच हरवलेल्या महिलांकरिता राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिसिंग सेल कार्यरत आहे. या अंतर्गत शोध ही विशेष मोहिम राबवण्यात येते. यामध्ये 5हजार 66 महिला आणि 2 हजार 771 बालकांचा शोध घेण्यात आला आहे. यापुढे देखील या मोहिमा प्रभावीपणे चालतील याची श्वाश्वती देते,” अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली आहे.

पुढे सुनेत्रा पवार यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी राबवण्यात येणाऱ्या इतर मोहिमांची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, “CSMT, चर्टगेट, बोरिवली या स्टेशनवर रेल्वे पोलिसांमार्फत सायबर क्राईम रोखण्यासाठी यंत्रणा सुरु आहे. तसेच महिलांच्या प्रश्नासाठी राज्य सरकारने भरोसा सेल कार्यरत केले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी बसस्थानकांवर देखील सीसीटीव्ही प्रणाली कार्यरत असून याचे फुटेज पोलिसांना दिले जात आहे. ”

बातमी अपडेट होत आहे.

Published On: Mar 10, 2026 | 02:09 PM

