Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

काय घडलं नेमकं?
आईला नगर जिल्ह्याच्या शिर्डी येथील रहिवासी असलेले गमाजी नामदेव ढोमसे हे आपल्या कुटुंबासह अक्कलकोट येथे स्वामी समर्थांच्या देवदर्शनासाठी कारणे जात होते. त्यावेळी जातेगाव जवळ त्यांच्या कारला हायवा ट्रकची धडक बसल्याने भीषण अपघात झाला. अपघात एवढा भीषण होता की कार चक्काचूर झाली.
या अपघातात गमाजी धुमसे यांची पाच महिन्यांची मुलगी अनन्या गमाजी धुमसे हिचा जागीच मृत्यू झाला. तर इतर पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जखमींना तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. जखमींवर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी करमाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू
पुण्यातून एक भीषण अपघाताची बातमी समोर आली आहे. रिक्षा आणि फॉर्च्यूनर गाडीची धडक झाली. ही धडक एवढी भीषण होती की रिक्षा चालकाचा जागीच दुर्देवी मृत्यू झाला. तर फॉर्च्युनर कार मध्ये असलेले तिघे जण गंभीर जखमी झाले. यात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख प्रकाश भेंगडे हे देखील होते. यांच्या देखील डोक्याला दुखापत झाली आहे.
विकास अर्जुन पारखे असं मृत्यू झालेल्या रिक्षा चालकाचे नाव आहे. पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील चंदू मुलखेड रस्त्यावर रिक्षा आणि फॉर्च्यूनर गाडीची भीषण धडक झाली. ही धडक एवढी जोरदार होती की रिक्षा चालकाचा घटनास्थळी दुर्देवी मृत्यू झाला. तर फॉर्च्यूनर मधील तिघेजण जखमी झाले. या अपघातात दोन्ही गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य करायला सुरुवात केली. जखमींना तातडीने उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर अपघातानंतर अभिमन्यू अर्जुन पारखी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून फॉर्च्यून चालकावर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी रिक्षा चालकाचा मृतदेह ताब्यात घेतले असून या प्रकरणाचा पौड पोलीस तपास करत आहेत.
Ans: ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील जातेगाव येथे घडली.
Ans: अपघातात मृत्यू झालेल्या चिमुरडीचे नाव अनन्या गमाजी ढोमसे होते.
Ans: हे कुटुंब अक्कलकोट येथे स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी जात होते.