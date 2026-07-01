पंढरपूरच्या विकास आराखड्याला वेग! निविदा प्रक्रिया राबवा; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसरासाठी वास्तुविशारद नेमा

राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या तब्बल ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल विकास आराखड्याला आता वेग मिळणार असून, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तातडीने वास्तुविशारद नियुक्त करण्याचे आदेश पालकमंत्री गोरे यांनी दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढील चार दिवसांत स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. नियोजन भवन येथे आयोजित श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखडा जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री गोरे बोलत होते. यावेळी आ. देवेंद्र कोठे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री गोरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वास्तुविशारद नियुक्तीची प्रक्रिया वारो तत्काळ सुरू करून स्पर्धात्मक निविदेद्वारे संबंधित वास्तुविशारदाची निवड करावी, असेही पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
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जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन यांनी या प्रकल्पासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देत, वास्तुविशारद नियुक्तीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित निमकर यांनी आराखड्याच्या कामासाठी वास्तुविशारद नियुक्ती आवश्यक असून, त्यासाठी शासकीय नियमानुसार शुल्क अदा करावे लागणार असल्याची माहिती दिली.
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जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी या विकास आराखड्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची माहिती दिली. यामध्ये वारकऱ्यांसाठी समग्र सुविधा विकास, मंदिर परिसर कॉरिडॉर, नदी घाटांचे सुशोभीकरण, वाहतूक व व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, पालखी तळांचा विकास, पुनर्वसन तसेच भूमिसंपादन यांसारख्या विविध घटकांचा समावेश आहे.