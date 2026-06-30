Dharashiv News : शासकीय दिनदर्शिकेला फाटा? धाराशिवमध्ये शाहू महाराज जयंती २५ जूनला साजरी केल्याने प्रश्नचिन्ह

समाजकल्याण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या खुलाशात, २६ जून रोजी मोहरमची शासकीय सुट्टी असल्याने जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सहभागासाठी समता दिंडी, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार, शाहू महाराजांच्या जीवनकार्यावरील व्याख्यान आणि अन्य उपक्रम २५ जून रोजी आयोजित करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच २६ जून रोजी कार्यालयात प्रतिमापूजन आणि शाहू महाराज चौकातील स्मारकस्थळी अभिवादन करण्यात आल्याचाही दावा विभागाने केला आहे.
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मात्र, शासनाने निश्चित केलेली जयंतीची तारीख बदलण्याचा अधिकार स्थानिक स्तरावरील कोणत्याही कार्यालयाला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासन दिनदर्शिकेतील अधिकृत जयंतीच्या दिवशी मुख्य कार्यक्रम न घेता तो एक दिवस आधी आयोजित करण्यामागे कोणती प्रशासकीय परवानगी होती, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
संबंधित अधिकाऱ्याने सलग तीन दिवस सुट्ट्यांचा लाभ मिळावा, या उद्देशानेच जयंतीचे मुख्य कार्यक्रम २५ जूनला घेतल्याचा आरोप काही नागरिकांकडून केला जात आहे. या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी वाढत आहे.
समाजकल्याण विभागाचा “शाळांना सुट्टी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सहभागासाठी कार्यक्रम पुढे घेतले” हा खुलासाही अनेकांच्या मते समाधानकारक नाही. कारण २६ जून रोजी जिल्ह्यातील अनेक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीतच राजर्षी शाहू महाराजांची जयंती साजरी करण्यात आल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे विभागाने दिलेले कारण सर्वत्र लागू पडत नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
प्रशासकीय नियमांनुसार शासन निर्णय, शासन परिपत्रके आणि अधिकृत दिनदर्शिकेतील निर्देशांचे पालन करणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक मानले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाच्या निर्देशांचे पालन झाले की नाही, तसेच जयंतीचा मुख्य कार्यक्रम २५ जून रोजी घेण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी होती का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी आता नागरिकांसह विविध सामाजिक स्तरांतून पुढे येत आहे.
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