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Sana Khan Viral Video: ‘कब्र की तैयारी करो’, सना खानच्या व्हिडिओने वेधलं सर्वांचं लक्ष; सोशल मीडियावर खळबळ

Updated On: Jul 01, 2026 | 02:49 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री सना खानचा 'कयामत' आणि मृत्यूनंतरच्या आयुष्याविषयीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तिच्या संदेशाने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

एकेकाळी बॉलिवूड आणि टीव्ही विश्वात सक्रिय असलेली सना खान आता धार्मिक विषयांवरील पोस्ट आणि व्हिडिओंमुळे सातत्याने चर्चेत असते. अभिनय क्षेत्राला अलविदा केल्यानंतर तिने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून इस्लामशी संबंधित संदेश देण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, तिचा एक नवा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

या व्हिडिओत सना लोकांना मृत्यूचे स्मरण ठेवण्याचा आणि आयुष्याचा योग्य उपयोग करण्याचा सल्ला देते. ती म्हणते की, माणूस जिवंत असताना नाती, संपत्ती आणि प्रसिद्धी यांना महत्त्व देतो; मात्र मृत्यूनंतर प्रत्येकजण आपापल्या आयुष्यात व्यस्त होतो. त्यामुळे इतरांकडून अपेक्षा ठेवण्याऐवजी स्वतःच्या कर्मांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

सना व्हिडिओमध्ये म्हणते, “तुमच्या मृत्यूनंतर तुमची मुलं, नातेवाईक किंवा जवळची माणसं कायम तुमच्यासाठी प्रार्थना करतील, अशी अपेक्षा ठेवू नका. आज जे लोक तुमच्या सांगण्यावरून धार्मिक कर्तव्ये पार पाडत नाहीत, ते उद्या तुमच्यासाठी काय करतील? म्हणून दुसऱ्यांवर अवलंबून न राहता स्वतःच आपल्या शेवटच्या प्रवासाची तयारी करा.”

 

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तिने पुढे प्रलयकाळाचा उल्लेख करत लोकांना आत्मपरीक्षण करण्याचे आवाहन केले. “जगात प्रामाणिकपणा कमी होत चालला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या कर्मांचा हिशोब ठेवावा आणि मृत्यूनंतरच्या आयुष्याची तयारी आतापासूनच सुरू करावी,” असेही ती म्हणाली.

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सनाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी तिचा संदेश धार्मिक श्रद्धेशी जोडत त्याचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी तो जीवनाकडे गांभीर्याने पाहण्याचा आणि आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला असल्याचे म्हटले आहे.

सना खानने २०२० मध्ये मनोरंजन क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर तिने इस्लामिक विद्वान मुफ्ती अनस सय्यद यांच्याशी विवाह केला. सध्या ती दोन मुलांची आई असून कुटुंबासोबत आनंदी आयुष्य जगत आहे. सोशल मीडियावर ती नियमितपणे धार्मिक आणि प्रेरणादायी विचार शेअर करत असते.

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Web Title: Sana khan viral video prepare for your grave says sana khan her video grabs attention

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Published On: Jul 01, 2026 | 02:49 PM

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