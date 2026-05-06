Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pcmc Rs 60 Crore Supplementary Bill Scandal High Voltage Drama Erupts In General Body Meeting

Pimpri-Chinchwad मध्ये ६० कोटींच्या उपसूचनांचा ‘महाघोटाळा’? पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अडीच तास हायव्होल्टेज ड्रामा

अपक्ष नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी या वादात वेगळी भूमिका मांडली. "भ्रष्टाचार आहे की अनियमितता, हे आधी तांत्रिकदृष्ट्या ठरवा. ५२ कोटींच्या या विषयावरून शहराची रोज बदनामी होत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

Updated On: May 06, 2026 | 09:51 AM
PCMC, Pimpri Chinchwad, Development News, Infrastructure, Water Supply,

Pimpri-Chinchwadमध्ये विकासकामांचा धडाका! पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर

Follow Us:
Follow Us:
  • पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली
  • ‘घोटाळा की अनियमितता’ वादाने सभागृह गाजले!
  • गेल्या ३ वर्षांतील उपसूचनांच्या चौकशीचे आदेश
PCMC News News: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ६० कोटीच्या उपसूचना आणि त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या बिलांचे प्रकरण एखाद्या क्राईम थ्रिलरप्रमाणे गाजले. लेखा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधकांनी याला ‘महाघोटाळा’ संबोधले, तर सत्ताधारी भाजपने हा प्रशासकीय दोष असल्याचे सांगत विरोधकांचा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ उधळून लावला. तब्बल अडीच तास चाललेल्या या वादळी चर्चेनंतर महापौर रवि लांडगे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असून, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गेल्या तीन वर्षांतील सर्व उपसूचनांची ‘कुंडली’ तपासण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

नेमका वाद काय आहे?

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ऐनवेळी सुचविल्या जाणाऱ्या कामांना ‘उपसूचना’ म्हटले जाते. लेखा विभागाने सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या उपसूचनांची बिले ज्या घाईघाईने आणि पद्धतीने अदा केली, त्यावरून वादाची ठिणगी पडली. नगरसेवक राजू बनसोडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, या प्रकरणाचा गुप्त चौकशी अहवाल तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. “जर काहीच लपवण्यासारखे नाही, तर अहवाल समोर का येत नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

Mumbai-Pune Missing Link : मिसिंग लिंकवर वाहनचालकांचा नियमभंग; तीन दिवसांत तब्बल

‘प्रशासनाची चूक, नेत्यांना बदनाम करू नका’

राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी या वादात प्रशासनाला धारेवर धरले. ते म्हणाले, “एखाद्या नगरसेवकाने पत्रावर सही केली म्हणून प्रशासन डोळे झाकून बिल काढणार असेल, तर ती सर्वस्वी अधिकाऱ्यांची चूक आहे. यात आमदार किंवा राजकीय नेत्यांचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे.” तर नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी थेट लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

भाजपची ‘वाघीण’ विरुद्ध विरोधकांचे ‘नॅरेटिव्ह’

सत्ताधारी भाजपच्या वतीने नगरसेविका योगिता नागरगोजे यांनी विरोधकांवर जोरदार प्रतिहल्ला चढवला. “हा विषय भाजपनेच उजेडात आणला आहे, त्यामुळे याला घोटाळा म्हणणे चुकीचे आहे,” असे त्या म्हणाल्या. शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनीही पक्षाची बाजू सावरताना, ‘सत्ताधारी म्हणून आम्ही पारदर्शक कारभारासाठी कटिबद्ध आहोत. दुटप्पी भूमिका घेऊ नका, सत्य समोर येऊ द्या,” असे आव्हान विरोधकांना दिले.

Raj Thackeray: “आरोपीला तडफडून मारलं पाहिजे!” नसरापूर घटनेवर राज ठाकरेंचे तळतळाट; समाजाच्या मानसिकतेवर ओढले ताशेरे

शहराच्या बदनामीवरून राहुल कलाटेंचे ताशेरे

अपक्ष नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी या वादात वेगळी भूमिका मांडली. “भ्रष्टाचार आहे की अनियमितता, हे आधी तांत्रिकदृष्ट्या ठरवा. ५२ कोटींच्या या विषयावरून शहराची रोज बदनामी होत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

महापौरांचा आदेश अन् आयुक्तांचा ॲक्शन

सभागृहातील वाढता तणाव पाहून महापौर रवि लांडगे यांनी, जनतेच्या पैशाचा हिशोब लागलाच पाहिजे. आयुक्तांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.

आयुक्तांची कडक भूमिका:

आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सभागृहाला आश्वस्त करताना सांगितले की: संबंधित ६० कोटींच्या कामांच्या दर्जाची तांत्रिक चौकशी केली जाईल. गेल्या ३ वर्षांत मंजूर झालेल्या सर्व उपसूचनांचीही चौकशी समितीमार्फत तपासणी होईल. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला पाठीशी घातले जाणार नाही.

 

Web Title: Pcmc rs 60 crore supplementary bill scandal high voltage drama erupts in general body meeting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 09:42 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM