Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Has Announced A List Of Unauthorized Schools

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर; एकूण 10 शाळांची नावे समोर

शासनाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या आणि आवश्यक मान्यता नसलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या १० शाळांची यादी पिंपरी- चिंचवड महापालिका प्रशासनाने जाहीर केली आहे

Updated On: May 07, 2026 | 03:18 PM
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर; एकूण 10 शाळांची नावे समोर

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पिंपरी : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत शाळांविरुद्ध कडक पाऊल उचलले आहे. शासनाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या आणि आवश्यक मान्यता नसलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या १० शाळांची यादी प्रशासनाने जाहीर केली आहे. या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी संगीता बांगर यांनी केले आहे.

 

महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना वारंवार नोटिसा बजावून तांत्रिक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या शाळांनी निकषांचे उल्लंघन कायम ठेवल्याने प्रशासनाने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची फसवणूक टाळण्यासाठी १ जूनपासून या सर्व अनधिकृत शाळांच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर “ही शाळा अनधिकृत असून येथे प्रवेश घेऊ नये” असे स्पष्ट फलक महापालिकेतर्फे लावले जाणार आहेत.

पालकांनो, सावधान!

अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यास विद्यार्थ्यांना भविष्यात अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. यामध्ये प्रामुख्याने: शाळा सोडल्याचा दाखला (एलसी) मिळण्यात अडचण, बोर्डाच्या परीक्षेसाठी अपात्र ठरणे, पुढील उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश नाकारला जाणे, या धोक्यांमुळे पालकांनी केवळ अधिकृत शाळांची खातरजमा करूनच प्रवेश निश्चित करावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

‘या’ आहेत ‘त्या’ १० अनधिकृत शाळा

महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या यादीनुसार खालील शाळा अनधिकृत ठरवण्यात आल्या आहेत.

१. ब्लोमिंग बर्ड्स (ताथवडे)

२. लिटील स्टार इंग्लिश स्कूल (चिंचवडेनगर)

३. माऊंट एव्हरेस्ट (कासारवाडी)

४. डी.एम.के. इंटरनॅशनल (कासारवाडी)

५. माने इंग्लिश स्कूल (काळेवाडी)

६. नर्चर इंटरनॅशनल (चऱ्होली)

७. माईंडवर्ल्ड इंटरनॅशनल (चऱ्होली)

८. हेम्स इंटरनॅशनल (वाकड)

९. कॅटलिस्ट इंटरनॅशनल (चऱ्होली फाटा)

१०. गॅलेक्सी इंटरनॅशनल (मोशी)

“या शाळांकडे शासनाची आवश्यक मान्यता नाही. त्यामुळे येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पालकांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता शाळा अधिकृत असल्याची खात्री करावी आणि मगच प्रवेशाचा निर्णय घ्यावा.” — संगीता बांगर, शिक्षणाधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.

हे सुद्धा वाचा : पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा; महापौरांच्या फोटोमुळे सोशल मीडियावर संताप

Web Title: Pimpri chinchwad municipal corporation has announced a list of unauthorized schools

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिक्षण विभाग ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर; पुणे विभागातील अनधिकृत शाळांना लागणार कुलूप
1

शिक्षण विभाग ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर; पुणे विभागातील अनधिकृत शाळांना लागणार कुलूप

Pune Illegal Schools : पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांचा आकडा समोर; पालकांना प्रवेशाबाबत सावधगिरीचे आवाहन
2

Pune Illegal Schools : पुणे जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांचा आकडा समोर; पालकांना प्रवेशाबाबत सावधगिरीचे आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

May 14, 2026 | 07:05 AM
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

May 14, 2026 | 12:30 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM