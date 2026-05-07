पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर; एकूण 10 शाळांची नावे समोर

पिंपरी : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरातील अनधिकृत शाळांविरुद्ध कडक पाऊल उचलले आहे. शासनाचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या आणि आवश्यक मान्यता नसलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या १० शाळांची यादी प्रशासनाने जाहीर केली आहे. या शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन महापालिकेच्या शिक्षणाधिकारी संगीता बांगर यांनी केले आहे.
महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना वारंवार नोटिसा बजावून तांत्रिक कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या शाळांनी निकषांचे उल्लंघन कायम ठेवल्याने प्रशासनाने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची फसवणूक टाळण्यासाठी १ जूनपासून या सर्व अनधिकृत शाळांच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर “ही शाळा अनधिकृत असून येथे प्रवेश घेऊ नये” असे स्पष्ट फलक महापालिकेतर्फे लावले जाणार आहेत.
पालकांनो, सावधान!
अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यास विद्यार्थ्यांना भविष्यात अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. यामध्ये प्रामुख्याने: शाळा सोडल्याचा दाखला (एलसी) मिळण्यात अडचण, बोर्डाच्या परीक्षेसाठी अपात्र ठरणे, पुढील उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश नाकारला जाणे, या धोक्यांमुळे पालकांनी केवळ अधिकृत शाळांची खातरजमा करूनच प्रवेश निश्चित करावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
‘या’ आहेत ‘त्या’ १० अनधिकृत शाळा
महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या यादीनुसार खालील शाळा अनधिकृत ठरवण्यात आल्या आहेत.
१. ब्लोमिंग बर्ड्स (ताथवडे)
२. लिटील स्टार इंग्लिश स्कूल (चिंचवडेनगर)
३. माऊंट एव्हरेस्ट (कासारवाडी)
४. डी.एम.के. इंटरनॅशनल (कासारवाडी)
५. माने इंग्लिश स्कूल (काळेवाडी)
६. नर्चर इंटरनॅशनल (चऱ्होली)
७. माईंडवर्ल्ड इंटरनॅशनल (चऱ्होली)
८. हेम्स इंटरनॅशनल (वाकड)
९. कॅटलिस्ट इंटरनॅशनल (चऱ्होली फाटा)
१०. गॅलेक्सी इंटरनॅशनल (मोशी)
“या शाळांकडे शासनाची आवश्यक मान्यता नाही. त्यामुळे येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पालकांनी कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता शाळा अधिकृत असल्याची खात्री करावी आणि मगच प्रवेशाचा निर्णय घ्यावा.” — संगीता बांगर, शिक्षणाधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका.
