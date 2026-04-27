Ladki Bahin Yojna: खात्यात ३००० रुपये जमा होणार? पण ‘या’ त्रुटी असल्यास लाभापासून मुकणार; लाडक्या बहिणींनो, तातडीने करा ‘हे’ काम

नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक महिलांच्या खात्यात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे थकीत पैसे एकत्रितपणे ३००० रुपये जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:28 AM
  • राज्यातील सुमारे २६ लाख लाभार्थी महिलांनी अजूनही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही
  • अनेक महिलांच्या खात्यात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे थकीत पैसे एकत्रितपणे ३००० रुपये जमा होण्याची शक्यता
  • लाभार्थींनी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे एप्रिलनंतर लाखो महिला या योजनेतून अपात्र ठरण्याची शक्यता
Ladki Bahin Yojna: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थी महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. योजनेअंतर्गत 2 कोटी 47 लाखांहून अधिक महिला लाभार्थी असल्या तरी तब्बल 26 लाखांहून अधिक महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ज्या महिलांनी अद्याप ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केलेले नाही, त्यांच्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक उरले आहेत.

३० एप्रिल २०२६ ही शेवटची मुदत

राज्यातील सुमारे २६ लाख लाभार्थी महिलांनी अजूनही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. या महिलासांठी सरकारने ३० एप्रिल २०२६ ही अंतिम मुदत दिली आहे. जर या मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण झाले नाही, तर या महिलांना योजनेचे पुढील हफ्ते बंद होऊ शकतात किंवा त्या कायमच्या अपात्र ठरू शकतात.

३००० रुपये खात्यात जमा होणार?

नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अनेक महिलांच्या खात्यात फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे थकीत पैसे एकत्रितपणे ३००० रुपये जमा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र, या लाभासाठी ई-केवायसी आणि बँक खाते आधारशी लिंक असणे अनिवार्य आहे. ज्या महिलांच्या अर्जात काही तांत्रिक त्रुटी आहेत, त्यांनाही ही दुरुस्ती करण्याची ही शेवटची संधी आहे.

काय करावे लागेल?

महिलांनी अधिकृत पोर्टल किंवा ‘नारी शक्ती दूत’ ॲपवर जाऊन आपले ई-केवायसी स्टेटस तपासावे.

बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असल्याची खात्री करावी.

काही त्रुटी असल्यास जवळच्या सेतू केंद्रात किंवा अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने ३० एप्रिलपूर्वी दुरुस्ती करून घ्यावी.

वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाडक्या बहिणींच्या खात्यात येणारे १५०० रुपये कायमचे बंद होऊ शकतात, अशी शक्यता महिला व बालविकास विभागाने व्यक्त केली आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने यासाठी मुदत तीन वेळा वाढवली होती. मात्र, आता 30 एप्रिल 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, त्यानंतर ई-केवायसी पूर्ण न केलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सध्या (27 एप्रिलपर्यंत) अंतिम मुदतीसाठी अवघे चार दिवस शिल्लक असूनही मोठ्या संख्येने लाभार्थींनी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे एप्रिलनंतर लाखो महिला या योजनेतून अपात्र ठरण्याची शक्यता महिला व बाल विकास विभागाने व्यक्त केली आहे.

शेवटची संधी; तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन

30 एप्रिल रोजी बँक बंद होईपर्यंत ई-केवायसी पडताळणीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित 26 लाख महिलांना कायमस्वरूपी योजनेतून वगळले जाऊ शकते.

यामुळे ज्या लाभार्थींनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने आवश्यक कागदपत्रांसह प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा त्यांना आर्थिक मदतीपासून वंचित राहावे लागू शकते, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

 

Published On: Apr 27, 2026 | 09:28 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

