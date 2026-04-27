‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेला रशियन दूतावासाची साथ; चिमुकल्याच्या सहभागाने जिंकली भारतीयांची मने, VIDEO

भारत रशियातील घनिष्ठ मैत्रीचे पुन्हा दिसून आली आहे. नवी दिल्लीतील रशियन दूतावासाने स्वच्छ भारत मोहिम राबवत परिसर आणि रस्ते साफ केले आहे. यामध्ये एका चिमुकल्यानेही सहभाग घेतला होता. या कृत्याने भारतीयांची मन जिंकली आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 10:23 AM
'स्वच्छ भारत' मोहिमेला रशियन दूतावासाची साथ; चिमुकल्याच्या सहभागाने जिंकली भारतीयांची मने, VIDEO

  • भारतातील रशियन दूतावासाचा स्वच्छ भारत मोहिमेत सहभाग
  • महाराष्ट्र आणि कामागार दिनाला ट्रिब्यूट
  • रशियन चिमुकलीचाही उत्स्फुर्त सहभाग
भारताच्या सच्छ भारत मोहिमेला आता जागतिक साथ मिळाला आहे. भारताच्या सर्वात घनिष्ठ मित्र रशियाच्या नवी दिल्लीतील दूतावासाने असे काही केले आहे की सर्वत्र त्यांचे कौतुक होत आहे. याने भारतीयांची मने जिंकली आहेत. नुकतेच रविवारी(२६ एप्रिल २०२६) रोजी नवी दिल्ली येथील रशियन दूतावासाने एक स्वच्छता मोहिम राबवली. या मोहिमेत एका चिमुकल्याचाही सहभाग होता. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे.

रविवारी (२६ एप्रिल) नवी दिल्लीतील रशियन दूतावासाने भारताच्या स्वच्छ भारत अभियानाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि १ मे रोजीच्या महाराष्ट्रीय नीन आणि कामगार दिनासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला होता. या मोहिमेचे नेतृत्व रशियाचे राजदूत डेनिस ओलिपोव्ह यांनी केले. दूतावासाच्या परिसरातील कचार साफ करण्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. त्यांच्यासोबत मुत्सद्दी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुंटुंबीयांनीही सहभाग घेतला होता.

रशियात सुबोतनिक नावाचा एक सार्वजनिक परंपरा आहे. या परंपरेला भारताच्या स्वच्छ अभियानाची जोड रशियाने दूतावासाने दिली आहे. डेनिस यांनी म्हटले की, आम्ही सकाळी मोठ्या संख्येने एकत्र आलो होता. दूतावासातील परिसर, रस्ते स्वच्छ करणे हा उद्देश होता.

रशियन चिमुकला ठरला आकर्षण

या उपक्रमात एका रशियन चिमुकल्यानेही सहभाग घेतला होता. कचरा गोळा करण्यात या छोट्या मुलाने मदत केली. हे दृश्य पाहून अनेकजणांनी कौतुक केले. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चिमुकल्याच्या सहभागेन अनेक भारतीयांची मने जिंकली आहेत. रशियन दूतावासाच्या या कृत्यामुळे भारत आणि रशियाच्या मैत्रीला अधिक घट्ट केले आहे.

