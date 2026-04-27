‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेला रशियन दूतावासाची साथ; चिमुकल्याच्या सहभागाने जिंकली भारतीयांची मने, VIDEO

दोन सेकंदाचा आनंद अन्…! लग्नात ‘ग्रॅंड एन्ट्री’ जीवावर बेतली; फायरगनमुळे नवरदेवासोबत ‘असं’ काही घडलं, VIDEO पाहून उडेल थरकाप
रविवारी (२६ एप्रिल) नवी दिल्लीतील रशियन दूतावासाने भारताच्या स्वच्छ भारत अभियानाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि १ मे रोजीच्या महाराष्ट्रीय नीन आणि कामगार दिनासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला होता. या मोहिमेचे नेतृत्व रशियाचे राजदूत डेनिस ओलिपोव्ह यांनी केले. दूतावासाच्या परिसरातील कचार साफ करण्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. त्यांच्यासोबत मुत्सद्दी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुंटुंबीयांनीही सहभाग घेतला होता.
रशियात सुबोतनिक नावाचा एक सार्वजनिक परंपरा आहे. या परंपरेला भारताच्या स्वच्छ अभियानाची जोड रशियाने दूतावासाने दिली आहे. डेनिस यांनी म्हटले की, आम्ही सकाळी मोठ्या संख्येने एकत्र आलो होता. दूतावासातील परिसर, रस्ते स्वच्छ करणे हा उद्देश होता.
🇷🇺🇮🇳 On April 26, as part of the #Russia’n nationwide campaign “We Stand for Cleanliness”, the Russian Embassy in #India hosted a cleanup event dedicated to the upcoming Spring & Labour Day on May 1. pic.twitter.com/rx9f7joBGm — Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) April 26, 2026
या उपक्रमात एका रशियन चिमुकल्यानेही सहभाग घेतला होता. कचरा गोळा करण्यात या छोट्या मुलाने मदत केली. हे दृश्य पाहून अनेकजणांनी कौतुक केले. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चिमुकल्याच्या सहभागेन अनेक भारतीयांची मने जिंकली आहेत. रशियन दूतावासाच्या या कृत्यामुळे भारत आणि रशियाच्या मैत्रीला अधिक घट्ट केले आहे.
Heartwarming: Child Joins Swachh Bharat Drive by Russian Embassy Subscribe: https://t.co/lXYK3U0ScZ#SwachhBharat #CleanIndia #ViralVideo #NewDelhi #RussianEmbassy #Shorts pic.twitter.com/kbuRu63CvC — Asianet News English (@AsianetNewsEN) April 26, 2026
भर रस्त्यात नाचक्की! पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन चोर ‘असा’ झाला पसार, VIDEO पाहून पोट धरुन हसाल