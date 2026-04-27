US Iran War : आखाती देशांत शांततेचे वारे! इराणचा पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला ‘गुप्त’ प्रस्ताव; वाचा अटी आणि शर्तींचा पेच काय?

Iran US peace proposal April 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या अत्यंत वेगवान घडामोडी घडत आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव (US-Israel Iran War) शिगेला पोहोचलेला असतानाच इराणकडून एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. रस्ते आणि सागरी मार्ग रोखून धरणाऱ्या इराणने आता होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याचा आणि सुरू असलेला सशस्त्र संघर्ष थांबवण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेसमोर ठेवला आहे. या प्रस्तावामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून युद्धाच्या छायेखाली वावरणाऱ्या जगाला थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एका बाजूला अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंधांचा पाऊस पाडला असताना, इराणने थेट संवाद न साधता पाकिस्तानमार्फत आपला प्रस्ताव वॉशिंग्टनला पाठवला आहे. ‘ॲक्सिऑस’च्या अहवालानुसार, या करारामध्ये सागरी मार्गांचे सामान्यीकरण आणि तात्काळ युद्धविराम यावर प्राथमिक सहमती देण्याची तयारी इराणने दर्शवली आहे. पाकिस्तानने या प्रकरणातील ‘दूत’ म्हणून बजावलेली भूमिका प्रादेशिक शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, इराणच्या अंतर्गत वर्तुळात अणुकार्यक्रमावर किती सवलती द्यायच्या, यावरून अजूनही मतभेद असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
इराणच्या प्रस्तावातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे अणुविषयक चर्चा. इराणला सध्याची युद्धसदृश परिस्थिती संपवायची असली, तरी त्यांच्या अण्वस्त्र महत्त्वाकांक्षेवर कोणतीही तडजोड करण्यास ते सध्या तयार नाहीत. त्यांनी हा विषय नंतरच्या टप्प्यासाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा इराणचा एक ‘मास्टर प्लॅन’ असू शकतो. जर होर्मुझ उघडली गेली आणि युद्ध थांबले, तर ट्रम्प यांच्यासाठी इराणवर अणु करारासाठी दबाव टाकण्याचे पर्याय मर्यादित होतील.
BREAKING: Iran has offered Washington a deal through Pakistani mediators to reopen the Strait of Hormuz and end the war while postponing all talks on its nuclear program to a later stage. Axios reported the proposal late yesterday. Trump’s national security team is reviewing it… pic.twitter.com/5OmwGP1yXI — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) April 27, 2026
credit – social media and Twitter
मिळालेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला असून, व्हाईट हाऊसच्या ‘सिच्युएशन रूम’मध्ये यावर चर्चा करण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच इराणला थेट फोनवर बोलण्याचे आवाहन केले होते. “जर इराणला चर्चा करायची असेल, तर आमचे दरवाजे उघडे आहेत,” असे संकेत त्यांनी दिले होते. त्यामुळे आता अमेरिका हा अटींसह आलेला प्रस्ताव स्वीकारणार की इराणवर आणखी दबाव वाढवणार, याकडे सर्वच जागतिक सत्तांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करणे आणि युद्धविराम करणे या अटींवर शांतता चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
Ans: इराणला त्यांचा अणुकार्यक्रम (Nuclear Program) सध्या चर्चेपासून दूर ठेवायचा आहे, जे अमेरिकेसाठी मान्य करणे कठीण असू शकते.
Ans: ट्रम्प यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली असून ते थेट संवादाच्या बाजूने आहेत.