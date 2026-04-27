US Iran War : आखाती देशांत शांततेचे वारे! इराणचा पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला ‘गुप्त’ प्रस्ताव; वाचा अटी आणि शर्तींचा पेच काय?

US-Iran War: इराणने पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला एक शांतता प्रस्ताव पाठवला असून, त्यात होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याचा आणि युद्धविरामाचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, तेहरानला अणुविषयावरील चर्चा सध्या स्थगित करायची आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 10:28 AM
US Iran War : आखाती देशांत शांततेचे वारे! इराणचा पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला 'गुप्त' प्रस्ताव; वाचा अटी आणि शर्तींचा पेच काय?

  • शांततेचा हात
  • अणुकार्यक्रमाचा पेच
  • ट्रम्प यांचा निर्णय निर्णायक

Iran US peace proposal April 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या अत्यंत वेगवान घडामोडी घडत आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव (US-Israel Iran War)  शिगेला पोहोचलेला असतानाच इराणकडून एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. रस्ते आणि सागरी मार्ग रोखून धरणाऱ्या इराणने आता होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याचा आणि सुरू असलेला सशस्त्र संघर्ष थांबवण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेसमोर ठेवला आहे. या प्रस्तावामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून युद्धाच्या छायेखाली वावरणाऱ्या जगाला थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पाकिस्तान ठरला ‘मध्यस्थ’

एका बाजूला अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंधांचा पाऊस पाडला असताना, इराणने थेट संवाद न साधता पाकिस्तानमार्फत आपला प्रस्ताव वॉशिंग्टनला पाठवला आहे. ‘ॲक्सिऑस’च्या अहवालानुसार, या करारामध्ये सागरी मार्गांचे सामान्यीकरण आणि तात्काळ युद्धविराम यावर प्राथमिक सहमती देण्याची तयारी इराणने दर्शवली आहे. पाकिस्तानने या प्रकरणातील ‘दूत’ म्हणून बजावलेली भूमिका प्रादेशिक शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, इराणच्या अंतर्गत वर्तुळात अणुकार्यक्रमावर किती सवलती द्यायच्या, यावरून अजूनही मतभेद असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

अणुकार्यक्रमाचा पेच आणि ट्रम्प यांची रणनीती

इराणच्या प्रस्तावातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे अणुविषयक चर्चा. इराणला सध्याची युद्धसदृश परिस्थिती संपवायची असली, तरी त्यांच्या अण्वस्त्र महत्त्वाकांक्षेवर कोणतीही तडजोड करण्यास ते सध्या तयार नाहीत. त्यांनी हा विषय नंतरच्या टप्प्यासाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा इराणचा एक ‘मास्टर प्लॅन’ असू शकतो. जर होर्मुझ उघडली गेली आणि युद्ध थांबले, तर ट्रम्प यांच्यासाठी इराणवर अणु करारासाठी दबाव टाकण्याचे पर्याय मर्यादित होतील.

सिच्युएशन रूममध्ये खलबतं

मिळालेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला असून, व्हाईट हाऊसच्या ‘सिच्युएशन रूम’मध्ये यावर चर्चा करण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वीच इराणला थेट फोनवर बोलण्याचे आवाहन केले होते. “जर इराणला चर्चा करायची असेल, तर आमचे दरवाजे उघडे आहेत,” असे संकेत त्यांनी दिले होते. त्यामुळे आता अमेरिका हा अटींसह आलेला प्रस्ताव स्वीकारणार की इराणवर आणखी दबाव वाढवणार, याकडे सर्वच जागतिक सत्तांचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने पाकिस्तानमार्फत कोणता प्रस्ताव दिला आहे?

    Ans: इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करणे आणि युद्धविराम करणे या अटींवर शांतता चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

  • Que: या प्रस्तावात अडचण काय आहे?

    Ans: इराणला त्यांचा अणुकार्यक्रम (Nuclear Program) सध्या चर्चेपासून दूर ठेवायचा आहे, जे अमेरिकेसाठी मान्य करणे कठीण असू शकते.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका काय आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली असून ते थेट संवादाच्या बाजूने आहेत.

Published On: Apr 27, 2026 | 10:28 AM

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

