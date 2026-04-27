सत्यनारायणाच्या पूजेतील प्रसादासाठी झटपट बनवा आंब्यांचा मऊसूत शिरा, तोंडात टाकताच जाईल विरघळून

सत्यनारायणाच्या प्रसादात कायमच केळी आणि इतर पदार्थ टाकून पांढऱ्या रंगाचा शिरा बनवला जातो. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये आंब्याचा शिरा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत.

Updated On: Apr 27, 2026 | 10:21 AM
भारतीय संस्कृतीमध्ये शुभ कार्याच्या दिवशी घरात सत्यनारायणाची पूजा केली जाते. प्रसादासाठी कायमच सव्वा किलो रव्याचा शिरा बनवला जातो. प्रसादासाठी बनवा मऊ, लुसलुशीत आणि दाणेदार शिरा सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. रवा आणि केळीचा वापर करून कायमच शिरा बनवला जातो. पण आज आम्ही तुम्हाला सत्यनारायणाच्या पूजेत आंब्याचा मऊसूत शिरा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेला शिरा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबे उपलब्ध होतात. आंब्यांपासून वेगवेगळे पदार्थ कायमच बनवले जातात. आंब्याचा नैसर्गिक पिवळा रंग उतरल्यामुळे शिऱ्याला अतिशय सुंदर चव लागते.बऱ्याचदा घरी आलेल्या पाहुण्यांना किंवा लग्नाच्या पगंतीमध्ये गोड पदार्थ काय बनवावा सुचत नाही, अशावेळी तुम्ही आंब्याचा मऊसूत शिरा बनवू शकता. पण अनेकदा आंब्याचा शिरा बनवताना खूप जास्त चुका होतात. पण या पद्धतीने बनवलेला शिरा कधीच फसणार नाही. चला तर जाणून घेऊया आंब्याचा शिरा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • आंब्याचा गर
  • साखर
  • रवा
  • तूप
  • सुका मेवा
  • वेलची पावडर
  • दूध
  • केशर
कृती:

  • आंब्याचा मऊसूत शिरा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात रवा घाला आणि मंद आचेवर लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • रवा चांगला भाजल्यानंतर गरम केलेले केशर दूध घालून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा. यामुळे रव्याच्या अजिबात गुठळ्या होणार नाहीत.
  • झाकण मारून रवा काहीवेळ तसाच ठेवा. त्यानंतर रवा फुलून आल्यानंतर त्यात सुका मेवा आणि वेलची पावडर,जायफळ पावडर घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर शिऱ्यात आवश्यकतेनुसार साखर आणि आंब्याचा गर घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि चमच्याने सतत मिक्स करत राहा.
  • मंद आचेवर ५ मिनिटं शिरा शिजण्यासाठी ठेवावा. आवश्यकता वाटल्यास वरून दोन ते तीन चमचे तूप घालावे.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मऊ लुसलुशीत आंब्याचा शिरा.

Published On: Apr 27, 2026 | 10:21 AM

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण
Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट 'राजगिरा चिक्की'
Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा 'मँगो बर्फी', खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM