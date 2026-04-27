हरहुन्नरी अभिनेते अन् बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व विनोद खन्ना यांनी घेतला जगाचा निरोप; 27 एप्रिलचा इतिहास

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील हरहुन्नरी अभिनेते आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळख मिळवलेले अभिनेते विनोद खन्ना यांनी आजच्या दिवशी जगाचा निरोप घेतला. त्यांचा जन्म ६ ऑक्टोबर १९४६ रोजी झाला. त्यांनी १९६८ मध्ये चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि सुरुवातीला खलनायकाच्या भूमिका साकारल्या. मात्र ‘मेरे अपने’, ‘अमर अकबर अँथनी’ आणि ‘कुर्बानी’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांनी नायक म्हणूनही प्रचंड लोकप्रियता मिळवली.
विनोद खन्ना यांचे व्यक्तिमत्त्व देखणे आणि अभिनय शैली प्रभावी होती. त्यांनी ॲक्शन, रोमँटिक आणि गंभीर अशा विविध प्रकारच्या भूमिका समर्थपणे साकारल्या. काही काळ त्यांनी अध्यात्माच्या शोधासाठी चित्रपटसृष्टीपासून दूर राहून ओशो यांच्या आश्रमातही वास्तव्य केले. नंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश करून भाजपचे खासदार म्हणून काम केले आणि केंद्रीय मंत्रीपदही भूषवले. २०१७ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अभिनय आणि सार्वजनिक जीवनामुळे ते आजही स्मरणात राहिले आहेत. (Dinvishesh)
27 एप्रिल रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
27 एप्रिल रोजी जन्म दिनविशेष
27 एप्रिल रोजी मृत्यू दिनविशेष