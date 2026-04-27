हरहुन्नरी अभिनेते अन् बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व विनोद खन्ना यांनी घेतला जगाचा निरोप; 27 एप्रिलचा इतिहास

Updated On: Apr 27, 2026 | 10:38 AM
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील हरहुन्नरी अभिनेते आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळख मिळवलेले अभिनेते विनोद खन्ना यांनी आजच्या दिवशी जगाचा निरोप घेतला. त्यांचा जन्म ६ ऑक्टोबर १९४६ रोजी झाला. त्यांनी १९६८ मध्ये चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि सुरुवातीला खलनायकाच्या भूमिका साकारल्या. मात्र ‘मेरे अपने’, ‘अमर अकबर अँथनी’ आणि ‘कुर्बानी’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांनी नायक म्हणूनही प्रचंड लोकप्रियता मिळवली.

विनोद खन्ना यांचे व्यक्तिमत्त्व देखणे आणि अभिनय शैली प्रभावी होती. त्यांनी ॲक्शन, रोमँटिक आणि गंभीर अशा विविध प्रकारच्या भूमिका समर्थपणे साकारल्या. काही काळ त्यांनी अध्यात्माच्या शोधासाठी चित्रपटसृष्टीपासून दूर राहून ओशो यांच्या आश्रमातही वास्तव्य केले. नंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश करून भाजपचे खासदार म्हणून काम केले आणि केंद्रीय मंत्रीपदही भूषवले. २०१७ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अभिनय आणि सार्वजनिक जीवनामुळे ते आजही स्मरणात राहिले आहेत. (Dinvishesh)

27 एप्रिल रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1854: पुणे ते मुंबईला उपग्रहाद्वारे पहिला संदेश पाठवण्यात आला
  • 1908: लंडनमध्ये चौथ्या ऑलिम्पिक खेळांना सुरुवात झाली.
  • 1941: दुसरे महायुद्ध – जर्मन सैन्याने अथेन्समध्ये प्रवेश केला.
  • 1961: सिएरा लिओनला ग्रेट ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले
  • 1974: अमेरिकेतील वॉशिंग्टन येथे 10,000 लोकांनी निदर्शने करून राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
  • 1992: बेट्टी बूथरॉइड ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्सवर निवडून आलेल्या पहिल्या महिला बनल्या.
  • 1999: एकाच रॉकेटने अनेक उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची प्रणाली भारतात विकसित करण्यात आली.
  • 2005: एअरबस A-380 विमानाचे पहिले प्रात्यक्षिक.
  • 2018 : उत्तर आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात पानमुनजोम घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली, कोरियन संघर्ष संपवण्याचा त्यांचा हेतू अधिकृतपणे घोषित केला.
27 एप्रिल रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1791 : ‘सॅम्युअल मोर्स’ – मोर्स कोड व तारायंत्राचे जनक आणि चित्रकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 एप्रिल 1872)
  • 1822 : ‘युलिसीस एस. ग्रॅन्ट’ – अमेरिकेचे 18 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 जुलै 1885)
  • 1883 : भार्गवराम विठ्ठल वरेरकर उर्फ ‘मामा वरेरकर’ – नाटककार यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 सप्टेंबर 1964)
  • 1912 : ‘जोहरा सेहगल’ – भारतीय अभिनेत्री, नृत्यांगना, आणि कोरिओग्राफर यांचा जन्म. (मृत्यू: 10 जुलै 2014)
  • 1920 : ‘डॉ. मणिभाई भीमभाई देसाई’ – महात्मा गांधींचे अनुयायी यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 नोव्हेंबर 1993)
  • 1927 : ‘कोरेटा स्कॉट किंग’ – मार्टिन ल्युथर किंग यांची पत्नी यांचा जन्म.
  • 1976 : ‘फैसल सैफ’ – पटकथालेखक भारतीय दिग्दर्शक यांचा जन्म.
27 एप्रिल रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1521 : ‘फर्डिनांड मॅगेलन’ – पोर्तुगीज शोधक यांचे निधन.
  • 1980 : ‘विठ्ठलराव एकनाथराव विखे पाटील’ – पद्मश्री सहकारमहर्षी यांचे निधन. (जन्म: 29 ऑगस्ट 1901)
  • 1882 : ‘राल्फ वाल्डो इमर्सन’ – अमेरिकन लेखक व तत्वज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 25 मे 1803)
  • 1989 : ‘कोनोसुके मात्सुशिता’ – पॅनासोनिक कंपनी चे स्थापक यांचे निधन. (जन्म: 27 नोव्हेंबर 1894)
  • 1898 : ‘शंकर बाळकृष्ण दीक्षित’ – ज्योतिर्विद यांचे निधन. (जन्म: 21 जुलै 1853)
  • 2002 : ‘रुथ हँडलर’ – बार्बी डॉल या प्रसिद्ध बाहुली च्या जनक यांचे निधन. (जन्म: 4 नोव्हेंबर 1916)
  • 2017 : ‘विनोद खन्ना’ – भारतीय अभिनेते यांचे निधन. (जन्म: 6 ऑक्टोबर 1946)

