Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Petition Files In Mumbai High Court About Muslim Community Reservation Cancel By Maharashtra Government

Maharashtra Politics: सरकारच्या अडचणी वाढणार? Muslim Reservation रद्दच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

Muslim Reservation: मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केलं आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 07:57 PM
Maharashtra Politics: सरकारच्या अडचणी वाढणार? Muslim Reservation रद्दच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान

मुस्लिम आरक्षणा रद्दच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

राज्य शासनाने रद्द केला मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय 
या निर्णयाला हायकोर्टात देण्यात आले आव्हान 
महाराष्ट्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मुंबई: मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केलं आहे. मात्र आता राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण हायकोर्टात पोहोचले आहे. अचानक हे मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा हेतु काय किंवा कारण काय? असा प्रश्न याचिकेतून करण्यात आला आहे.

याचिका हायकोर्टात दाखल करून लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील मुस्लिम समाजाला दिलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द केले आहे. २०१४ चा हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. तसेच मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येत असलेल्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला देखील स्थगिती देण्यात आली आहे.

Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द

काय आहे शासन निर्णय?

मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.   मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केलं आहे. याशिवाय मुस्लीम समाजासाठी राबवण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही  ब्रेक लावण्यात आला आहे.  काँग्रेस  आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस  यांच्या आघाडी सरकारने  मुस्लीम समाजाला हे आरक्षण दिले होते. तेव्हापासून ही प्रक्रिया राबवली जात होती. पण आता राज्य शासनाने सुधारित शासन निर्णय  आणि परिपत्रक जारी केल आहे. यात  मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.

23 डिसेंबर 2014 रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा शासन निर्णयात उल्लेख

23 डिसेंबर 2014 रोजी तत्कालीन शासन निर्णयानुसार मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ते आरक्षण आता रद्द करण्यात आले असून  आरक्षणानंतर जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेलादेखील  शासनाने ब्रेक लावला आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानांतर  आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर  राज्य सरकारने  मराठा  आणि मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता.

Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले

राज्य सरकारने  सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीस समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं.  यामुळे राज्यात एकूण ७३ टक्के आरक्षण झाले होतं. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला कोणत्याही वादाशिवाय किंवा सविस्तर चर्चेशिवाय सर्व मंत्र्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला होता.

 

Web Title: Petition files in mumbai high court about muslim community reservation cancel by maharashtra government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 07:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर नसीम खान आक्रमक; सरकारवर केली जोरदार टीका
1

मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर नसीम खान आक्रमक; सरकारवर केली जोरदार टीका

Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले
2

Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले

मुस्लीम आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यात वादाची ठिणगी: काँग्रेसने महायुतीला धरले धारेवर
3

मुस्लीम आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यात वादाची ठिणगी: काँग्रेसने महायुतीला धरले धारेवर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; कारण काय तर…

पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; कारण काय तर…

Feb 20, 2026 | 08:00 PM
महागड्या वॉशिंग पावडरची गरज नाही! कपड्यांवरील कडक डाग काढण्यासाठी वापरा ‘या’ घरगुती वस्तू; पाहा डाग काढण्याच्या स्मार्ट टिप्स

महागड्या वॉशिंग पावडरची गरज नाही! कपड्यांवरील कडक डाग काढण्यासाठी वापरा ‘या’ घरगुती वस्तू; पाहा डाग काढण्याच्या स्मार्ट टिप्स

Feb 20, 2026 | 07:51 PM
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका महासभेत पत्रकारांना चित्रीकरणास बंदी; दडपशाहीचा आरोप, सभागृहातच खडाजंगी

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका महासभेत पत्रकारांना चित्रीकरणास बंदी; दडपशाहीचा आरोप, सभागृहातच खडाजंगी

Feb 20, 2026 | 07:50 PM
NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर 

NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर 

Feb 20, 2026 | 07:49 PM
सावधान! देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’; UGC कडून यादी जाहीर, ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक

सावधान! देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’; UGC कडून यादी जाहीर, ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक

Feb 20, 2026 | 07:45 PM
शुभमंगल सावधान! मराठी अभिनेत्री रेवती लेले अडकली लग्नबंधनात, ना अभिनेता ना दिग्दर्शक ‘या’ व्यक्तीशी बांधली लग्नगाठ

शुभमंगल सावधान! मराठी अभिनेत्री रेवती लेले अडकली लग्नबंधनात, ना अभिनेता ना दिग्दर्शक ‘या’ व्यक्तीशी बांधली लग्नगाठ

Feb 20, 2026 | 07:44 PM
Baby Products आणि खेळणी वापरताना बाळांच्या आरोग्याची ‘अशी’ घ्या काळजी, पालकांनी गंभीरता लक्षात घ्यावी

Baby Products आणि खेळणी वापरताना बाळांच्या आरोग्याची ‘अशी’ घ्या काळजी, पालकांनी गंभीरता लक्षात घ्यावी

Feb 20, 2026 | 07:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM