स्वतःचे सलून दुकान सुरु केल्याचा राग अनावर; तिघांनी केला तरुणाचा खून

बिबवेवाडी परिसरात कटींग दुकानात काम केल्‍यानंतर गावाला जातो अस म्हणून स्वतःचे सलूनचे दुकान सुरू करणाऱ्या तरूणाचा तिघांनी मिळून खून केल्‍याचा प्रकार समोर आला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 01:15 PM
स्वतःचे सलून दुकान सुरु केल्याचा राग अनावर; तिघांनी केला तरुणाचा खून

संग्रहित फोटो

  • स्वतःचे सलून दुकान सुरु केल्याचा राग अनावर
  • तिघांनी केला तरुणाचा खून
  • पोलिसांनी आरोपींना ठोकल्या बेड्या
पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून, खुनाचा प्रयत्न, लुटमार यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बिबवेवाडी परिसरात कटींग दुकानात काम केल्‍यानंतर गावाला जातो अस म्हणून स्वतःचे सलूनचे दुकान सुरू करणाऱ्या तरूणाचा तिघांनी मिळून खून केल्‍याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी खून करणाऱ्या तिघांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्‍या आहेत.

 

मोहमद्द शमी (वय २५, अप्पर जुना बसस्‍टॉप, बिबवेवाडी मुळ रा. प्रयागराज, उत्‍तरप्रदेश) असे खून झालेल्‍या तरूणाचे नाव आहे. याबाबत मोहम्‍मद सलमान फिरोज कुरेशी (वय १८, रा. साई स्मार्ट, तिरूपती भेळ शेजारी, जुना बसस्‍टॉप, बिबवेवाडी) याने बिबवेववाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी खुन करणारे आरोपी सौरभ चोरगे, अनिकेत सराटे, रोहित बालशंकर या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. हा प्रकार गुरूवारी सायंकाळी घडला आहे.

तक्रारदार मोहम्‍मद कुरेशी मोहम्‍मद शमीचा भाऊ आहे. दोघेही मुळचे प्रयागराज येथील आहेत. आरोपी सौरभ चोरगे याच्‍या कटींगच्या सलूनमध्ये मोहम्‍मद शमी गेल्‍या दोन वर्षापासून कामाला होता. काही दिवसांपूर्वी शमीने मालकाला गावाला जातो असे सांगितले. परंतु गावाला न जाता त्‍याने स्वतःचे कटींग सलूनचे दुकान सुरू केले. मात्र शमी हा चोरगेकडील ग्राहक स्वतःच्‍या दुकानात बोलवू लागला. याची खबर चोरगेला लागली. याचाच राग मनात धरून तो मित्रांसह शमी याला जाब विचारण्यासाठी त्‍याच्‍याकडे गेला. तेथे त्‍यांच्‍यात वाद झाले. यावेळी तिघांनी शमीला लाथा बुक्‍क्‍यांनी जोरदार मारहाण केली. यातच शमीचा मृत्‍यू झाला. याप्रकरणी बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्‍हा दाखल करण्यात आला असून, तिघांनाही याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; कारण काय तर…

ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण

स्वारगेट येथील महर्षीनगरमध्ये सोसायटीच्या अवारात बुलेटचा कर्णकर्कश हॉर्न वाजविल्याबाबत विचारणा केल्याने ज्येष्ठ नागरिकाला बॅट तसेच लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी बुलेट चालकासह साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत ७३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने स्वारगेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यांनुसार, बुलेट चालकासह साथीदारांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला.

Published On: Feb 21, 2026 | 01:14 PM

Topics:  

