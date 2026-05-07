Satara News : वाहतूक नियमभंगाविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई; फॅन्सी नंबर प्लेट, मॉडिफाइड सायलेन्सरवर विशेष लक्ष

सातारा : सातारा शहरात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांविरोधात वाहतूक पोलिसांनी व्यापक मोहीम सुरू केली असून, मॉडिफाईड वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. शहरातील प्रमुख चौक, गर्दीचे रस्ते तसेच शाळा आणि बाजारपेठ परिसरात विशेष तपासणी मोहीम राबवून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली जात आहे.
या मोहिमेदरम्यान मोठा आवाज करणारे बदल केलेले सायलेन्सर, नियमबाह्य फॅन्सी नंबर प्लेट, वाहनांवरील काळ्या काचा तसेच अनधिकृत सायरन बसवलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. अनेक वाहनधारकांकडून जागीच दंड वसूल करण्यात आला असून, काहींना वाहनांमधील बेकायदेशीर बदल तात्काळ हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
वाहतूक शाखेकडून गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने ही मोहीम राबवली जात आहे. विशेषतः भरधाव वेग, कर्णकर्कश आवाज आणि वाहनांवरील अनधिकृत बदलांमुळे नागरिक त्रस्त होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिजित यादव यांच्या नेतृत्वाखाली वाहतूक विभागाचे पथक विविध भागांत तपासणी करत असून, नियम मोडणाऱ्यांवर कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच वाहनांवरील काळ्या फिल्ममुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो, तर सायरनच्या गैरवापरामुळे आपत्कालीन सेवांबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असेही पोलिसांनी नमूद केले. वाहतूक शिस्त राखण्यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे आणि वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल टाळावेत, असे आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे.
पुण्यातही पोलिसांकडून कारवाई
दुसरीकडे, अवैध गावठी दारू विक्री करणारे तसेच जुगार खेळणे, संघटित गुन्हेगारी अशा गंभीर प्रकरणातील तब्बल १० गुन्हेगारांना शहर व जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. परिमंडळ सातचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंढे यांनी या तडीपारीचे आदेश दिले आहेत.