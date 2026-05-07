Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Satara News : वाहतूक नियमभंगाविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई; फॅन्सी नंबर प्लेट, मॉडिफाइड सायलेन्सरवर विशेष लक्ष

सायलेन्सर, नियमबाह्य फॅन्सी नंबर प्लेट, वाहनांवरील काळ्या काचा तसेच अनधिकृत सायरन बसवलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. अनेक वाहनधारकांकडून जागीच दंड वसूल करण्यात आला.

Updated On: May 07, 2026 | 03:13 PM
वाहतूक नियमभंगाविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई; फॅन्सी नंबर प्लेट, मॉडिफाइड सायलेन्सरवर विशेष लक्ष

वाहतूक नियमभंगाविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई; फॅन्सी नंबर प्लेट, मॉडिफाइड सायलेन्सरवर विशेष लक्ष

Follow Us:
Follow Us:

सातारा : सातारा शहरात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांविरोधात वाहतूक पोलिसांनी व्यापक मोहीम सुरू केली असून, मॉडिफाईड वाहनांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. शहरातील प्रमुख चौक, गर्दीचे रस्ते तसेच शाळा आणि बाजारपेठ परिसरात विशेष तपासणी मोहीम राबवून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली जात आहे.

या मोहिमेदरम्यान मोठा आवाज करणारे बदल केलेले सायलेन्सर, नियमबाह्य फॅन्सी नंबर प्लेट, वाहनांवरील काळ्या काचा तसेच अनधिकृत सायरन बसवलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. अनेक वाहनधारकांकडून जागीच दंड वसूल करण्यात आला असून, काहींना वाहनांमधील बेकायदेशीर बदल तात्काळ हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

वाहतूक शाखेकडून गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने ही मोहीम राबवली जात आहे. विशेषतः भरधाव वेग, कर्णकर्कश आवाज आणि वाहनांवरील अनधिकृत बदलांमुळे नागरिक त्रस्त होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिजित यादव यांच्या नेतृत्वाखाली वाहतूक विभागाचे पथक विविध भागांत तपासणी करत असून, नियम मोडणाऱ्यांवर कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तसेच वाहनांवरील काळ्या फिल्ममुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो, तर सायरनच्या गैरवापरामुळे आपत्कालीन सेवांबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असेही पोलिसांनी नमूद केले. वाहतूक शिस्त राखण्यासाठी नागरिकांनी नियमांचे पालन करावे आणि वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल टाळावेत, असे आवाहन वाहतूक विभागाकडून करण्यात आले आहे.

‘माझ्या नराधम बापाला फाशीच द्या’; पर्वती अत्याचार प्रकरणातील आईचा टाहो, चिमुरडीने सांगितलेला थरार ऐकून जळेल काळजाचं पाणी

पुण्यातही पोलिसांकडून कारवाई

दुसरीकडे, अवैध गावठी दारू विक्री करणारे तसेच जुगार खेळणे, संघटित गुन्हेगारी अशा गंभीर प्रकरणातील तब्बल १० गुन्हेगारांना शहर व जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. परिमंडळ सातचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंढे यांनी या तडीपारीचे आदेश दिले आहेत.

Web Title: Police launch crackdown against traffic violations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 03:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
1

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
2

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
3

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
4

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM